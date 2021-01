Potsdam

Das Bauen in die Höhe soll in Potsdam auf eine neue Grundlage gestellt werden. Der Bauausschuss hat am Dienstagabend mit großer Mehrheit einen Antrag der Grünen beschlossen, der die Erarbeitung eines „ Stadtentwicklungskonzepts Hochhäuser“ von der Verwaltung fordert, eine Bestätigung der Stadtverordnetenversammlung im Februar ist damit ausgemacht. Das Konzept betrifft alle Bauvorhaben, die über die Baumwipfelhöhe von 22 Metern ragen sollen.

Im Gegensatz zum Ursprungsantrag werden nun allerdings keine potenziellen Standorte für Hochhäuser mehr gefordert – vor einer derartigen Festlegung warnte die Bauverwaltung. Stattdessen sollen einerseits Tabuzonen für hohe Gebäude festgelegt werden und andererseits Maßstäbe für Gestaltung, nachhaltige Bauweise und soziale Faktoren erarbeitet werden. Bis zum September 2022 soll das Hochhaus-Konzept fertiggestellt sein.

Die Grünen wollen einerseits das „Weichbild“ der Stadt von Ferne, als auch die engere städtebauliche Wirkung von Hochhäusern mit dem Konzept steuern. Die Bestandshochhäuser aus der DDR-Zeit sollen dabei im Umfeld der Havel als „nicht maßstabsbildend“ erklärt werden, um zu verhindern, dass in ihrem Umfeld private Bauvorhaben sich an ihrer Höhe orientieren dürfen.

In den kommenden Jahren entstehen zwei neue Hochhäuser am Sterncenter, die die Höhe des Stern-Plaza aufgreifen dürfen. Mehrere Hochhäuser sollen im Kirchsteigfeld entlang der A 115 gebaut werden. In Waldstadt II ist ein Zwölfgeschosser geplant. Langfristig sollen auch in Krampnitz mehrere Hochhäuser entstehen.

Von Peter Degener