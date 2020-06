Potsdam

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Neubau der westlichen Hochstraßenbrücke an der Nuthestraße/ Landesstrasse L 40 werden von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 4 Uhr keine Fern-, Regional- und S-Bahnen zwischen Berlin und Potsdam fahren. Die Gleise werden vollgesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Grund der Vollsperrung ist nach Mitteilung des Landesbetriebes Straßenwesen der Einbau von Schalungsträgern und der Brettschalung, in die später der Beton für den neuen Überbau im Bereich der Bahngleise gegossen wird.

In der Zeit der Sperrung werde durchgängig gearbeitet. Die Friedrich-Engels-Straße bleibt wie gehabt einspurig mit Ampelregelung geöffnet.

Bei den Arbeiten werden ausschließlich elektrisch betriebene Geräte eingesetzt: Dazu zählen ein Turmdrehkran, Hebebühnen, Teleskopstapler und Akku-Kettensägen, elektrisch betriebene Handkreissägen.

Durch den Anschluss der Baustromversorgung an das Netz der Stadtwerke sei die Lärmbelastung deutlich geringer als bei den Abbruch- und Bohrarbeiten in den ersten Monaten des Jahres, so der Landesbetrieb.

Infos zum Schienenersatzverkehr unter https://bauinfos.deutschebahn.com/berlin-bb https://www.vbb.de/fahrplan/baumassnahmen-verkehrsmeldungen

