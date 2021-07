Potsdam

Vier große Transporter stehen auf der Schiffbauergasse für die Abfahrt in die Eifel bereit. Drei von ihnen haben einen Anhänger; dort ziehen die acht Helfer Gurte nach und kontrollieren, ob für die fast achtstündige Fahrt in die vom Hochwasser betroffenen Regionen alles fest und sicher ist.

Viel geschlafen hat Sebastian Frenkel in der letzten Woche nicht. „Vier bis fünf Stunden müssen reichen“, sagt der 49-Jährige mit dem markant langen Bart. Vergangenen Samstag, 17. Juli, rief der Potsdamer eine spontane Hilfsaktion für die vom Hochwasser betroffenen Menschen in der Eifel ins Leben. Seitdem ist er nur am sammeln und koordinieren. Selbst hat er drei Freunde dort – zwei von ihnen hat es schwer getroffen. „Einem ist die Firma abgesoffen, ein anderer hat schwere Schäden an seinem Hotel“, sagt er.

1,35 Euro betrug die erste Spende – sie brachten ihn zum Weinen

Umso glücklicher ist er, zu sehen, was durch seine Hilfsaktion zustande gekommen ist: Vier Transporter voller Hilfsgüter stehen in der Schiffbauergasse zur Abfahrt in die Eifel bereit. Beladen sind sie mit 129 Bautrocknern, etlichen Notstromaggregaten, Gummistiefeln, Werkzeug im Wert von 6000 Euro, dass eine Firma spendete, Infrarot-Wandtrocknern, Folien und mit 20.000 Vitamin C Shots, welche der Potsdamer Gastronom Nico Gehn spendete.

„Das sind Waren im Wert von 150 000 Euro“, sagt Sebastian Frenkel. Fast 50.000 Euro wurden auf das eingerichtete Paypal-Konto gespendet. Die erste Spende, die auf dem Konto eingegangen ist, betrug 1,35 Euro und war von der sechsjährigen Frieda – sie spendete ihr Taschengeld. „Da hab ich im Büro geweint“, sagt Sebastian Frenkel. Mit dem gesammelten Geld schaute er sich um, wo er etwa Bautrockner und Notstromaggregate günstig herbekommt.

In nur sechs Tagen hatte er dank der vielen Spenden alles zusammen. „In Hannover laden wir noch zwei Notstromaggregate ein und in Kassel noch einen weiteren Helfer“, sagt Sebastian Frenkel. Dann soll es ohne Umwege nach Nürburg, Wiesemscheid und Erftstadt in die Eifel gehen, um die Materialien dort abzugeben. „Um 20 Uhr sind wir in Nürburg, um 22 Uhr in Wiesemscheid und Samstagmorgen laden wir in Erftstadt aus“, skizziert er den Plan.

Sie fahren zu acht in die Eifel

Sagt Sebastian Frenkel „wir“, sind die anderen sieben Helfer gemeint, die mit ihm in die Eifel fahren. Etwa der 53-jährige Ole Bemmann, er ist der Geschäftsführer von Huckleberrys Tour. Drei der vier Transporter samt der Anhänger stammen von ihm; #potsdamhilftdereifel steht mit weißer Schrift auf den orangenen Transportern geschrieben.

Thomas Winkelmann und Jörg Müller packen an. Quelle: Julius Frick

Über die vielen Spenden freut er sich. „Da macht das Fahren gleich doppelt Spaß, wenn man mit einem vollen Transporter losfährt“, sagt er. Wichtig sei vor allem, dass etwa die Bautrockner und Notstromaggregate eine ganz direkte Hilfe für die Menschen seien, mit der sie etwa im eigenen Haus arbeiten könnten. Für Ole Bemmann sei es eine Selbstverständlichkeit zu helfen, wenn man das Equipment und das Netzwerk dazu hat.

Zur Galerie In der Schiffbauergasse bereiteten sich die acht Potsdamer Helfer auf die Fahrt in die Eifel vor. Letzte Hilfsgüter mussten noch eingeladen und die Gurte festgezogen werden. Um 12 Uhr ging es am Freitag, 23. Juli, für sie los in die Eifel.

Auch drei seiner Mitarbeiter sind bei der Fahrt dabei. „Wenn man so etwas weltweit passiert, macht es betroffen, aber es ist nur schwer greifbar. Die Bilder aus der Eifel sind näher“, sagt Ole Bemmann. Zudem seien private Initiativen meist schneller als etwa Behörden, weil es keine bürokratischen Hürden gibt, die zu beachten sind. Einer seiner Mitarbeiter ist Thomas Winkelmann, er fährt das erste Mal in eine Region, die von einem Hochwasser gezeichnet ist. Was ihn erwarten wird, weiß er nicht. Er denkt aber nicht nur an die Menschen, sondern auch an die Tiere. „Man macht sich Gedanken. Ich besitze selbst einen Hund, was ist, wenn dort nun tote Pferde auf den Straßen liegen?“, sagt er.

Er hat schon einmal eine vom Hochwasser zerstörte Stadt gesehen

Einer, der gesehen hat, was ein Hochwasser anrichten kann, ist der 53-jährige Dirk Haderer. Vor 20 Jahren sei er bei dem Hochwasser in Dresden dabei gewesen. Dennoch ist er ob der Bilder aus der Eifel und den schlimmen Schicksalen fassungslos. „Ich bin erschüttert über die Dimensionen. Da sieht man, auf welch leichten Füßen unser System aufgebaut ist. Es muss alles immer schneller und höher gehen“, sagt er.

Dirk Haderer ist von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und unterstützt das von den Wassermengen stark geschädigte Seniorenheim der AWO in Erftstadt. Er macht sich keine Sorgen, dass ihn die Bilder vor Ort und die Gespräche mit den Menschen stark mitnehmen werden. Er sei hart im nehmen. „Ich hoffe nur, dass die Katastrophe in vier Wochen nicht wieder vergessen wird – bis dann die nächste Katastrophe kommt“, sagt er.

Es soll nicht die einzige Fahrt in die Eifel sein

Auch die 55-jährige Monika Helming-Bohr ist zum Abfahrtsort in die Schiffbauergasse gekommen. Sie selbst kommt aus dem Münsterland, in Nordrhein-Westfalen, weshalb sie die Hochwasser-Katastrophe so betroffen macht. Sie hat Initiator Sebastian Frenkel gar gefragt, ob noch Platz im Auto ist und sie mit in die Eifel kann – doch musste er leider verneinen. Stattdessen hat sie den acht Männern an der Schiffbauergasse ganz einfach Essen und Getränke vorbei gebracht. Für 120 Euro hat sie eingekauft, um 7:30 Uhr ist sie aufgestanden. „Jetzt haben sie Schnitzel, Salate, Wiener Würstchen, Kuchen, Getränke und Süßigkeiten“, sagt Monika Helming-Bohr.

Mit in die Eifel konnte Monika Helming-Bohr nicht, deshalb kümmerte sich Monika Helming-Bohr einfach um die Verpflegung. Quelle: Julius Frick

Trotz des wenigen Schlafs in der vergangenen Woche, hat sich alles gelohnt, findet Sebastian Frenkel. „Die enorme Solidarität hat mich überwältigt. Es zeigt, dass die Menschen nicht nur an sich denken“, sagt er. Um 12 Uhr ist die acht-Mann-Truppe an diesem Freitag, 23. Juli, in Richtung Eifel aufgebrochen. Doch vorher versprach Sebastian Frenkel noch: „Es wird weitergehen. Wir werden Informationen mitbringen, was die Leute brauchen“, sagt er. Er habe schon die Option auf 70 neue Bautrockner – im Wert von jeweils 1 300 Euro.

Von Steve Reutter