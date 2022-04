Potsdam

Mit nur 32 Jahren gehört die Veranstaltungsfachwirtin Sevda Lorenz-Thyrolf zu den erfahrenen Hochzeitsplanerinnen in Deutschland. Sie kennt das Geschäft seit elf Jahren. Im MAZ-Interview erklärt sie, wie eine Hochzeit zum „schönsten Tag des Lebens“ werden kann – oder zumindest zum zweitschönsten.

Hatten Sie in den beiden vergangenen Jahren wegen Corona wenig zu tun?

Ich hatte viel mehr zu tun als sonst. Die Hochzeiten wurden ja nicht abgesagt, sondern mussten verschoben werden. Teils konnte ich erst zwei Wochen vor dem Ereignis entscheiden, ob eine Hochzeit stattfindet oder nicht. Den Stress mit dem Umorganisieren hatte ich, weniger die Paare. Dafür engagiert man ja eine Planerin.

Sind viele Hochzeiten ausgefallen wegen Corona – gibt es also in diesem Jahr eine Hochzeitswelle?

Nein, die geplanten Hochzeiten fanden in beiden Jahren statt. Es ging vor allem um den Mai, der ja in beiden Jahren in den Lockdown fiel. Hochzeiten waren nicht erlaubt. Deshalb habe ich die Mai-Hochzeiten einfach auf den August geschoben. Brandenburg war übrigens sehr brautpaarfreundlich. Anders als in Berlin gab es etwa im Juni kein Tanzverbot und keine FFP2-Maskenpflicht auf Hochzeiten.

Die Beratung kostet ein paar Tausend Euro – aber spart Zeit

Was kann eine Hochzeits-Planerin besser als die Brautleute?

Es geht um die Kontakte. Als Paar googelt man nach Dienstleistern. Die, die oben in der Liste stehen, sind die teuersten – sie haben für Google-Werbung bezahlt. Ich mache das jetzt seit elf Jahren und habe eine riesengroße Kartei, kann also Paaren mehr bieten, als sie es selbst könnten. Klar, eine Planerin kostet Geld. Aber man spart unheimlich viel Zeit.

Wie teuer ist eine Beratung?

Unabhängig vom Gesamtbudget nehme ich ein Festhonorar für die Planung einer eintägigen Hochzeit mit bis zu 150 Gästen – das ist dann ein mittlerer vierstelliger Betrag.

Sie sind selbst verheiratet – wie war Ihre Hochzeit?

Ganz klein! Mein Mann und ich haben es niemandem außer unseren Kindern erzählt. Wir sind heimlich zum Standesamt im Potsdamer Rathaus gegangen – niemand durfte uns sehen. In derselben Woche bin ich 30 geworden und hatte eine Villa in Potsdam gemietet. Dort habe ich es verkündet – so konnten wir mit allen Freunden feiern. Doch den Moment des Heiratens hatten wir für uns. Wir sind beide in der Hochzeitsbranche, haben viele tolle Feste gesehen. Man will sich dann selbst übertreffen, die Erwartungshaltung wäre enorm gewesen. Irgendwie wollten wir nicht erfüllen, was sich alle vorstellten.

Gibt es bei den Paaren, die zu Ihnen kommen, viel Streit um Details?

Nein, eben nicht. Wer es selbst organisiert, hat viel mehr Stress, muss allein Entscheidungen treffen und Konflikte mit dem Partner aushalten. Ich dagegen bin eine Art Schlichterin. Meine Klienten sind so entspannt, dass sie nebenher meist noch ein Haus bauen oder schwanger werden. Sie sind entspannt, können das Verlobtsein genießen.

Darüber streiten Paare am häufigsten

Worüber streiten Paare am häufigsten?

Die Männer wollen mehr Spaß auf der Hochzeit, zum Beispiel einen Roulette-Tisch wie im Casino. Ein Bräutigam wollte kürzlich einen Zauberer engagieren, die Frau aber fand, das sei wie Kindergeburtstag. Ich habe dann einen Mentalisten gebucht, einen Gedankenleser. Jeder Gast redet später darüber, weil er das nicht von hundert Hochzeiten kennt.

Was ist mit der klassischen Frage: Muss man eine besonders nervige Tante einladen?

Man denkt immer: Man muss, es ist Familie. Doch ich rate, nur die Menschen einladen, die man wirklich dabeihaben will. Will man die Tante, die man seit zehn Jahren nicht gesehen hat, für Smalltalk auf der Hochzeit treffen - und das angesichts eines stattlichen Pro-Kopf-Budgets? Die Paare machen die Regeln. Man kann die nervige Tante ja zu Geburtstag oder Taufe einladen.

Welche Locations wählen Sie am liebsten?

Hier in der Umgebung Schloss Kartzow, das Landhaus Adlon und die Remise am See hier in Caputh – die betreibt mein Mann.

Was sind die ausgefallensten Wünsche?

Eine Hüpfburg für Erwachsene am Ostseestrand habe ich organisiert. Die Braut wollte unbedingt in ihrem Brautkleid hüpfen – mit Blick auf die Ostsee. Nichts ist zu verrückt. Es geht um Freude und eine bleibende Erinnerung. Im Moment ist Bogenschießen sehr angesagt.

Manche Aufträge lehnt die Planerin ab – mangels Liebe

Woran erkennen Sie, dass ein Paar nicht zusammenpasst?

Ich hatte tatsächlich ein Paar, bei dem ich dachte: Die schaffen es nicht bis zur Hochzeit. Das war dann auch so: Vier Wochen vor dem Fest war es vorbei. Der Mann merkte im Planungsprozess, wie viel Geld seine Braut ausgeben wollte – und bekam Angst. Außerdem gab es Differenzen über alle möglichen Details. Ich habe mich wie eine Paartherapeutin gefühlt. Generell halte ich es eigentlich so: Ich bin Romantikerin, also muss zu Beginn die Liebe zu sehen sein, sonst kann ich den Auftrag nicht annehmen. Manchmal ist man sich schlicht nicht sympathisch.

Welche Rolle spielt die kirchliche Hochzeit bei Ihren Klienten noch?

Ich habe wenige Paare, die noch kirchlich heiraten wollen – vielleicht zwei von 15 im Jahr. Viele wollen einfach nur in der Kirche heiraten wegen des Gemäuers. Glücklicherweise gibt es die Kirche auf dem Neuendorfer Anger in Potsdam und die Dorfkirche Petzow, in denen man standesamtlich heiraten kann, sie sind beide nicht mehr als Kirchen genutzt. Ein anderes Problem: Viele Kirchen haben keinen eigenen Pfarrer mehr. Dann heißt es, man solle seinen eigenen Pfarrer mitbringen, etwa den, der einen getauft hat. Gerade Zugezogene sind aber nicht in einer Gemeinde aktiv.

Lassen Sie uns über Geschenklisten reden: Immer mehr Brautleute scheinen Angst zu haben, Kitschiges oder Nutzloses geschenkt zu bekommen.

Eigentlich schenkt man nur noch Geld – meist für die Flitterwochen. Seit Jahren wünscht sich keiner mehr etwas Gegenständliches. Die Paare können sich all ihre Wünsche selbst erfüllen. Ich empfehle Geldgeschenke und rate von Besteck und Topf-Sets ab.

Wie eine Hochzeit für 150.000 Euro aussieht

Ihre Klienten gehören eher zur Oberschicht?

Ich würde sagen: Oberer Durchschnitt. Sie geben zwischen 30.000 und 150.000 Euro für ihre Hochzeit aus.

Wie sieht eine Hochzeit für 150.000 Euro aus?

Ein Paar bezahlte alle Übernachtungen für hundert Gäste – da ist man bei einem guten Hotel schon 50.000 Euro los. Wenn man am Abend zuvor noch ein Hochzeitsdinner und danach Cocktails bezahlt, insgesamt eine schicke Location bucht und eine große Band engagiert, anstatt dass man einen Gitarristen in eine Ecke setzt, dann ist das Geld schnell weg. 800 Euro pro Kopf für ein Hochzeitsdinner werden durchaus an manchen Orten verlangt. Dazu kommt Blumendekoration auf zehn Tischen bei hundert Gästen – die Preise für Blumen haben sich zuletzt verdoppelt. Ein Shuttle-Service kostet Geld, ein DJ ebenfalls. Die Gäste merken von dem Aufwand oft wenig – außer die, die zwei Nächte ins Hotel eingeladen wurden. Das ist auch der Sinn der Sache: Die Gäste sollen sich frei fühlen und nicht Angst haben, etwas kaputtzumachen oder mal barfuß zu tanzen.

Wo bekommen Sie die Musiker für Live-Musik her?

Ich kenne viele Musikstudenten. Die haben richtig Lust auf so was. Sie bewerben sich mittlerweile bei mir.

Ihre Eltern stammen aus der Türkei, Sie haben sicher türkische Hochzeiten besucht – was unterscheidet die von den preußischen?

Ich musste als Kind auf türkische Hochzeiten. 500, 600 Gäste sind normal. Mir wäre das nicht privat genug. Das Brautpaar ist nur gestresst, weil es gar nicht alle Leute kennt – jeder kann jeden einladen. Diese Hochzeiten sind oft erstaunlich schnell vorbei, man gratuliert, isst, gibt sein Geldgeschenk ab und geht wieder. Was ich ganz schlimm finde: Dass am Mikrofon bekanntgegeben wird, welche Familie welchen Geldbetrag gegeben hat. Ich hoffe, meine Generation ändert das.

Der Junggesellenabschied scheint hierzulande immer wichtiger zu werden.

Früher hat man einen getrunken, ist mit einem Bauchladen herumgelaufen. Von meinen Paaren kenne ich das nicht mehr. Die meisten machen daraus mittlerweile einen Kurzurlaub, einen Wochenendtrip mit „den Jungs“ oder „den Mädels“ – die Braut wird zum Flughafen entführt. Die Mädels fahren gern nach Paris oder Rom, die Jungs nach Prag, weil man da günstig trinken kann. Man nutzt diese Gelegenheit des Beisammenseins gern, denn wie oft trifft man sich danach noch in solch einer Gruppe? Man hat nach der Hochzeit oft Kinder, muss auf die Familie Rücksicht nehmen.

Angestaubte Rituale: die Kutschenhochzeit

Kutsche, Tauben, Zylinder – was halten Sie von den Klassikern?

Tauben würde ich nie quälen, nur zum Vergnügen eines Paares. Bei Pferden ist das ähnlich, außerdem finde ich Kutschenhochzeiten kitschig. Luftballons gibt es bei mir auch nicht. Sie passen nicht mehr in die Zeit, denn wir achten alle auf unseren ökologischen Fußabdruck. Der Plastikmüll von hundert Ballons hängt später in den Bäumen. Ich finde auch die Idee eher beunruhigend, eine Karte mit der eigenen Adresse in die Welt zu schicken – es steht sogar drauf, dass man gerade geheiratet hat. Das ist schrecklich. Büffets mag ich auch überhaupt nicht, weil so viel weggeworfen wird. Menüs sind besser.

Womit fahren Ihre Paare vor, wenn nicht mit der Kutsche?

Am besten feiert man dort, wo man geheiratet hat, und muss gar nicht fahren. Und wenn, dann wünschen sich viele einen Oldtimer. Am beliebtesten sind alte Mercedes oder VW Käfer. Ein Paar wollte einen Bentley. Beim Käfer passt oft das Kleid nicht rein.

Ist die Hochzeit wirklich der schönste Tag im Leben?

Das sagen viele Paare – bis dann das erste Kind kommt. Ich bin selbst Mutter. Das ist dann der schönste Tag im Leben. Danach kommt natürlich gleich die Hochzeit.

Gibt es noch Paare, die keinen Sex vor der Hochzeit hatten?

Sie würden es mir wahrscheinlich nicht sagen. Was ich aber sicher weiß: In der Hochzeitsnacht geht fast nie etwas. Vielleicht hat ein Prozent der Brautpaare in ganz Deutschland überhaupt Sex in der Hochzeitsnacht. Die sind total kaputt. Viele haben die Nacht zuvor bereits gefeiert und wenig geschlafen. Der Tag ist lang, man ist voller Adrenalin. Wenn alle Gäste weg sind, fällt man halbtot ins Bett. Da funktioniert gar nichts mehr. Aber die romantische Vorstellung ist noch da, ein bisschen Vorfreude muss ja sein. Ich werde oft um Champagner und Rosenblätter fürs Schlafzimmer gebeten. Ich denke immer: Den nehmt Ihr ohnehin mit nach Hause!

Langer Vorlauf ist für Planung optimal

Wie lang im Voraus muss man eine Hochzeit planen?

Am liebsten ein Jahr, wenn nicht länger. Ich kann eine Hochzeit zwar in zwei Monaten planen, wenn es sein muss. Dann ist aber die Auswahl an Orten kleiner. Und die Dienstleister sind ausgebucht.

Ist der Trend zum Hochzeitsplaner eine Amerikanisierung des Hochzeitswesens?

Der Trend kommt aus den USA – Sie kennen sicher den Film mit Jennifer Lopez („Wedding Planner“). Ich habe mit Hochzeiten bei Froonck Matthée angefangen, dem ersten Hochzeitsplaner in Deutschland. Er hat den Trend hierzulande begründet. Am Anfang konnten sich nur Reiche und Promis Hochzeitsplaner leisten. Das ist heute nicht mehr so. Die Leute haben angesichts der langen Vorplanung genug Zeit, etwas zu sparen.

Sollten Paare zur Vorbereitung einen Tanzkurs belegen?

Nur wenn sie das wirklich möchten. Ich bin eher für das romantische Herumgeschaukle. Wenn man Tanzschritte im Crashkurs gelernt hat, ist man extrem aufgeregt bei der Hochzeit. Man muss sich die Schritte merken und zählt die ganze Zeit mit. Die Gäste sehen das. Wenn man dagegen zusammen etwas schaukelt, hat man zwei Minuten an dem hektischen Tag ganz für sich – auch wenn alle einen beobachten.

Ist man von den Torten mit mehreren Etagen abgekommen?

Man wirft keine Torte mehr weg. Deshalb plant man ein bis anderthalb Stücke pro Person ein. Bei 80 Gästen sind das vier Stockwerke, bei 60 drei. Wer partout eine vierstöckige Torte will, aber nur 50 Gäste hat, kann einen Dummy herstellen lassen. Eine Etage ist dann aus Styropor und wird nur von außen bezogen.

Fallen zweite und dritte Hochzeiten eher kleiner oder größer aus als die erste?

Größer! Man will das vorherige Fest nun mit dem neuen Partner übertreffen. Und: Man ist etwas älter und hat im Zweifel mehr Geld zur Verfügung.

Von Ulrich Wangemann