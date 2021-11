Potsdam

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in den zurückliegenden 24 Stunden 130 positive Corona-Tests in Potsdam registriert – ein Höchstwert. Seit Beginn der Pandemie wurden in Potsdam noch nie so viele Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. 326 Tage ist der alte Corona-Rekord her: Am 22. Dezember 2020 wurden 129 neue Corona-Fälle in der brandenburgischen Landeshauptstadt bestätigt – zwei Tage später war der Inzidenz-Wert in Potsdam auf seinem (bisherigen) Allzeit-Hoch mit einem Wert von 316,6.

Dieser Wert wurde an diesem Samstag nicht erreicht, aber auch nur knapp verfehlt. Nach RKI-Angaben ist die Corona-Inzidenz in Potsdam auf 308,1 gestiegen. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam erst zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie über der 300er Marke.

Die 300er Marke schon lange überschritten hat die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen: Mit 972,9 steht der Sprung in den vierstelligen Bereich bevor. Noch Ende Oktober lag die Inzidenz in dieser Gruppe bei rund 146 – heute ist sie mehr als sechs Mal so hoch.

► UPDATE: Die Stadt Potsdam prüft, ob zusätzlich zu den mobilen Angeboten eine neue feste Impfstelle möglich ist

Der Anstieg der Inzidenz seit Ende Oktober auch in allen anderen Altersgruppen (fast) durchgängig zu beobachten, so steil wie bei den Kindern, ist die Inzidenz aber bisher bei keiner anderen nach oben geschnellt.

Bis zum heutigen Samstag, 13. November 2021, haben sich in Potsdam insgesamt 9402 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Stadtverwaltung Potsdam am Samstagmorgen auf ihrer Homepage mit. Das entspricht etwas mehr als 5 Prozent der Potsdamer Bevölkerung, die sich seit dem Beginn der Pandemie vor 609 Tagen – der erste Corona-Fall in Potsdam datiert vom 14. März 2020 – mit dem Virus infiziert haben.

Von Hajo von Cölln