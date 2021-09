Teltower Vorstadt

Mehrere hundert Besucher sind am Samstag zum 120. Geburtstag der evangelischen Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder gekommen: Mitarbeiter, Schüler, Bewohner und viele Potsdamer kamen zum Inselfest. An 50 Ständen präsentierten sich nicht nur die hier beheimateten Einrichtungen wie die beruflichen Schulen oder das Evangelische Gymnasium, sondern auch Partner und andere gemeinnützige Stiftungen.

Die Geschichte der Stiftung begann, als sich Clara Hoffbauer Anfang des 20. Jahrhunderts der umfassenden Bildung von Mädchen verschrieb. Sie kaufte die Halbinsel Tornow, benannte sie nach ihrem verstorbenen Mann und ließ Waisenhäuser, eine Schule, eine Turnhalle, ein Diakonissenmutterhaus und ein Krankenhaus bauen. Als Stiftung anerkannt wurde das 1901.

Eine Blütezeit für die Mädchenbildung waren vor allem die Zwanziger. Die Insel bot damals Grundschule, Oberlyzeum, dreijährige Frauenschule mit Werkabitur und einjährige Frauenschule mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Gartenbau, Land- und Hauswirtschaft, Werkstatt oder in der Säuglingsstation. Die Stiftung überstand zwei Weltkriege, den Nationalsozialismus und finanzielle Krisen.

Über 1000 Beschäftigte in sechs Unternehmen

Heute arbeiten unter dem Dach der Stiftung mehr als 1000 Beschäftigte in sechs Unternehmen – drei im Bildungs- und zwei im Sozialbereich und eine Verwaltungsgesellschaft. Sie stehen in der Tradition ihrer Gründerin, verfolgen gemeinnützige Zwecke und fördern Bildung, Jugendarbeit, Wissenschaft, Lehre und Forschung, Altenhilfe, Seelsorge und Kultur.

Allein im Bildungsbereich betreibt die Stiftung 40 Einrichtungen von der Kita bis zur Fachhochschule, auch außerhalb von Potsdam. Seit dem Jahr 2000 ist die Stiftung über die Stadtgrenzen hinaus gewachsen, hat etwa in Forst ein Seniorenwohnprojekt und in Kleinmachnow auf dem eigenen Bildungscampus ein Gymnasium. Und sie entwickelt sich ständig weiter: Ende August hat auf der Halbinsel eine neue Kita eröffnet.

Im kommenden Jahr wird der Campus in Bernau um eine Kita und einen Hort erweitert. In Glindow entstehen Kita, Grund- und Gesamtschule sowie Sportanlagen neu. Für den Vorstandsvorsitzenden Frank Hohn geht es dabei nicht ums Größerwerden um jeden Preis. „Im Vordergrund steht für mich immer die Idee. Wenn es eine Möglichkeit gibt, an einem neuen Ort zu den passenden Rahmenbedingungen gute Arbeit zu leisten, dann ist das etwas für uns.“ Die Bildungsangebote entstehen immer in Absprache mit der jeweiligen Kirchengemeinde und den Kommunen.

Hoffbauer-Stiftung erinnert an prägende Menschen

Die Stiftung hat das Jubiläum zum Anlass genommen, um Persönlichkeiten, die ihre Entwicklung geprägt haben, auf besondere Weise zu ehren. Entlang des östlichen Ufers zeigt sie seit Samstag die Ausstellung „Gesichter und Geschichten“. Zu sehen sind 18 Persönlichkeiten, allen voran die Gründerin Clara Hoffbauer.

Hoffbauer-Chef Frank Hohn würdigt Sophie Collier. Quelle: Elvira Minack

Hohn haben vor allem zwei Personen beeindruckt: Sophie Collier, die fast ein halbes Jahrhundert hier lebte und in ihrem Tagebuch über ihre Zeit als Klavierlehrerin, Diakonissin, Sekretärin und nach dem 2. Weltkrieg sogar als Putzfrau erzählte. Und Johannes Kühn wegen seiner Vision von Bildung und seiner Beteiligung an der Bekennenden Kirche in der Nazizeit.

Von Elvira Minack