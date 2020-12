Hoffnung und Zuversicht: Buchempfehlungen von Potsdamer Buchhändlern 

Potsdam

Ob auf der Couch oder im Bett, allein oder beim Vorlesen in der Gemeinschaft: Die Weihnachtszeit bietet viele Gelegenheiten, sich Zeit für ein gutes Buch zu nehmen. Wir haben die Buchhändler aus dem Viktoriagarten und dem Literaturladen Wist nach Büchern gefragt, die auch in diesem merkwürdigen Corona-Jahr Hoffnung oder Zuversicht schenken. Das sind ihre Empfehlungen:

Die Viktoriagarten-Inhaberinnen Stefanie Müller (links) und Andrea Schneider. Rechts: Mitarbeiterin Barbara Richter. Quelle: Bernd Gartenschläger und Detlev Scheerbarth

„Die Krone der Schöpfung“ von Lola Randl ( Matthes & Seitz Berlin )

Eigentlich schreibt Lola Randl in ihrem hoch aktuellen Roman über ein Thema, das gerade niemand mehr lesen möchte: Corona. Doch die Geschichte um ihre Ich-Erzählerin, die in einem brandenburgischen Dorf lebt und von dort aus die Entwicklung des Virus und all seinen Begleiterscheinungen kommentiert, ist höchst amüsant. „Der Ton ist herrlich lakonisch, es macht Freude das zu lesen“, sagt Stefanie Müller vom Viktoriagarten. Die subjektive Sicht Randls auf die Pandemie und ihre recherchierten Hintergründe seien sehr erfrischend.

„Was Nina wusste“ von David Grossman ( Hanser )

Auf den ersten Blick klingt die Geschichte eher bedrückend als hoffnungsvoll: Vera, ihre Tochter Nina und ihre Enkelin Gili arbeiten ihre Familiengeschichte auf, die unter anderem mit der jugoslawischen Geheimpolizei unter Tito verknüpft ist. Aber: „Es ist ein Versöhnungsbuch und eines, das zeigt, was wirklich schlimm ist“, sagt Müller. Nämlich nicht, eine Maske zu tragen, sondern beispielsweise acht Stunden in der prallen Sonne verharren zu müssen, ohne zu wissen warum. „Es setzt das eigene Leben in eine gute Relation und hat ein wirklich sehr schönes Hollywood-Ende.“

„Die Königlichen Kaninchen von London “ von Simon Sebag Montefiore und Santa Montefiore (Woow Books)

„Die Kinderbuchreihe ab sieben Jahren erzählt von einem schüchternen Kaninchen, das sich etabliert und sich am Ende etwas zutraut“, sagt Müller. Denn eigentlich ist Shylo das kleinste und ängstlichste Kaninchen seiner großen Kaninchenfamilie. Doch als der Kleine in ein Abenteuer stürzt und den königlichen Kaninchen von London helfen muss, die Königin vor bösen Ratten zu schützen, entdeckt er seinen Mut.

„Das Handbuch für Superhelden“ von Elias & Agnes Vahlund (Jacoby & Stuart)

Um versteckte Kräfte geht es auch in dieser Kinderbuchreihe ab sechs Jahren: „Jeder Band erzählt von einem anderen Kind, das seine eigene Superpower entdeckt“, erzählt Andrea Schneider vom Viktoriagarten. Es gehe auch um Mobbing und wie Kinder damit umgehen. Im ersten Band wird Lisa wegen ihrer abstehenden Ohren gehänselt und von einer Jugendbande gemobbt – bis sie das Superhelden-Handbuch entdeckt. 101 Superkräfte werden darin beschrieben und wie man sie sich aneignet. Eine davon ist auch ihre.

„Meine Augen sind hier oben“ von Laura Zimmermann (Arctis Verlag)

Die 15-jährige Greer hat auffallend große Brüste und fühlt sich darauf reduziert. „Dabei ist sie klug, schlagfertig und super gut in Volleyball“, erzählt Schneider. Allerdings schmerzen bei dem Sport die Brüste, ein geeigneter BH schafft Abhilfe und ermöglicht Greer ihrer Leidenschaft nachzugehen. „Sie spricht auch ganz offen mit ihren Freundinnen darüber, das ist schön“. Das Buch für Jugendliche ab 14 Jahren spreche damit Probleme an, die oft nicht thematisiert werden und mache Mut, sich selbst nicht auf Äußerlichkeiten reduzieren zu lassen. Eine sehr schöne moderne Liebesgeschichte werde außerdem erzählt.

„Ein Monat auf dem Land“ von J.L. Carr (Dumont)

Eine Geschichte aus dem Sommer 1920 im nordenglischen Oxgodby empfiehlt ihre Kollegin Barbara Richter. Erzählt wird darin vom Restaurator Tom Birkin, der ein merkwürdiges Zucken im Gesicht hat und dessen Geschichte niemand kennt. „Alle in dem Ort sind total skurril, aber nach und nach nähern sie sich ihm an und es gibt ein entspanntes gutes Ende“, sagt Richter. Für sie erzähle das Buch über die Wiederentdeckung von sich selbst. Aber auch von der Liebe und Menschlichkeit.

Carsten Wist und seine Mitarbeiterin Hannah Kluge im Literaturladen Wist. Quelle: Varvara Smirnova

„Die Vögel“ von Tarjei Vesaas (Guggolz Verlag)

Für Buchhändler Carsten Wist ist es das Buch des Jahres: Der Roman des schon verstorbenen norwegischen Autors Tarjei Vesaas erzählt von dem Außenseiter Mattis, der sich in eine kindliche innere Welt zurückgezogen hat und von den anderen Dorfbewohnern als zurückgeblieben verlacht wird. „Sein Blick auf die Welt ist ganz eigenwillig und richtet sich ganz aufmerksam auf die Natur“, sagt Wist. Das Buch erzähle auf bemerkenswert unkitschige Weise von Gefühlen und biete eine Welt zum Entschwinden. „Es ist melancholisch und zuversichtlich zugleich.“

„Zuhause“ von Daniel Schreiber ( Suhrkamp )

Das Verlorensein in der Welt, das Bewältigen einer Lebenskrise. Mit diesen Themen beschäftigt sich Daniel Schreiber in seinem Essayband. „Es ist ein sehr anrührendes Buch über das Konzept, was Zuhause eigentlich bedeutet“, sagt Hannah Kluge vom Literaturladen. Wie das Grundgefühl von Geborgenheit und Wärme entstehe und wo man es heute in der modernen Welt finden kann. „Das Buch stößt eine Menge an, lässt einen nachdenken.“ Eine Empfehlung besonders für Menschen, die sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen entwurzelt fühlen.

„Der Deutsche in der Landschaft“, herausgegeben von Rudolf Borchardt ( Matthes & Seitz Berlin )

In einer Zeit, in der niemand irgendwo hinreisen könnte, sei dieses Buch ein wunderbarer geistiger Reiseführer, sagt Maximilian Müller vom Literaturladen. In dem Buch sind Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert gesammelt, die erstmals 1925 in der Bremer Presse erschienen sind. „Man reist in die Schweiz, nach Rom, zum Kölner Dom, nach Amsterdam, es ist fabelhaft.“

Von Sarah Kugler