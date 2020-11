Hoffnungen und Ängste im Lockdown: Die MAZ begleitet vier Familien

Potsdam/Mittelmark

Lockdown – nichts geht mehr. Zumindest sind viele Lebensbereiche eingeschränkt. Wie kommen die Menschen in Potsdam und dem Umland durch die Corona-Krisenzeit im November? Die MAZ begleitet eine Familie, einen Feuerwehrmann, eine Qi-Gong-Lehrerin und ein Seniorenpaar und berichtet über ihre Erfahrungen.

Größter Wunsch: Dass die Schulen offen bleiben

Florian Thäle (8) aus Sputendorf ist enttäuscht: Er hatte sich darauf gefreut, am Sonntag noch ein letztes Fußball-Turnier spielen zu dürfen, doch Stahnsdorf entschied noch vor dem Wochenende, seine Sportplätze für den zweiten Lockdown vorzeitig zu schließen. Also wurde nichts daraus. Schon sein Versuch, bei Handball reinzuschnuppern, sei vom ersten Lockdown zunichte gemacht worden, erzählt seine Mutter Sabrina Thäle (32). Doch Florian, der die 2. Klasse der Lindenhof-Grundschule besucht, liebt als Kind nun einmal genau das, was derzeit nicht gern gesehen wird: Mannschaftssport und Freunde treffen.

Florian Thäle (8) aus Sputendorf ist traurig, dass er wegen des zweiten Corona-Lockdowns nicht mehr Fußball spielen darf. Quelle: privat

Thäle, die in einem Potsdamer Klinikum arbeitet, und ihre Partnerin Melanie Losensky (35), Mediengestalterin, hoffen nun vor allem eines: „Dass die Schulen nicht wieder zumachen.“ Im Sommer waren sie froh, als die Ferien begannen, sagt Thäle. Man habe endlich wieder durchatmen können. „Die schulische Belastung war sehr hoch.“ Nach den acht Stunden Arbeit sei man dann noch drei Stunden Lehrerin gewesen, erinnert sie sich. Da sie in einem systemrelevanten Beruf tätig ist, hatte die Familie von Anfang an Anspruch auf Notbetreuung. Abends gab es dann immer noch eine Menge für die Schule zu tun. „Das war nicht so gut.“ Sollten die Schulen diesmal doch wieder schließen, wünscht sie sich ein besseres Konzept.

Die MAZ begleitet durch den zweiten Lockdown Der Lockdown trifft die Menschen in Potsdam und Potsdam-Mittelmark ganz unterschiedlich. Aber er trifft jeden in irgendeiner Weise. Die MAZ begleitet daher vier Familien durch den zweiten Lockdown, den die Bundesregierung für den November angesetzt hat: Sabrina Thäle mit Sohn Florian und Melanie Losensky aus Sputendorf, Uwe Schröder aus Kleinmachnow, Sabine Kugler aus Potsdam sowie Christa und Jürgen Müller aus Werder. Was bewegt sie?Welche Sorgen haben sie? Wie kommen sie durch die schwierige Zeit? Haben sie vielleicht Tipps für andere? Wir finden es heraus und berichten in der MAZ und auf www. MAZ-online.de/ Potsdam.

Überhaupt hofft die Familie, dass aus den Fehler des ersten Lockdown gelernt wurde. „Aber scheinbar ja nicht“, fürchtet Thäle. „Die Leute laufen ja wieder panisch Toilettenpapier kaufen.“ Im ersten Lockdown hatte es Losensky auch beruflich getroffen: Sie wurde in Kurzarbeit geschickt. „Das ist finanziell dann schon eine andere Hausnummer.“ Bald stellte sich aber heraus, dass Marketing auch während Corona dringend benötigt wurde.

Psychisch werde der Lockdown garantiert eine Belastung, ob „light“ oder nicht, ist Thäle sich sicher. „Man wird auf jeden Fall eingeschränkt, darf ja eigentlich nur mehr arbeiten gehen, nicht einmal zu zweit ausgehen, um den Kopf mal frei zu bekommen.“ Auch auf ihre Theaterproben in der „Kleinen Bühne“ Michendorf muss Thäle vorerst nun verzichten. Doch bei einer Sache ist sie sich sicher: Nächstes Jahr wird geheiratet. Das steht fest.

Über Qi-Gong zur Mitte finden

Etwas verunsichert blickt Sabine Kugler (56) auf die nächsten vier Wochen. Beim ersten Lockdown in diesem Frühjahr stand die zertifizierte Qi-Gong- und Tai-Chi-Lehrerin aus Potsdam mit ihren Kursen schon in den Startlöchern. Mit der allgemeinen Schulschließung, die auch die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark traf, kam dann das Aus. Erst Ende Juni konnte sie nach der Lockerung der Eindämmungsverordnung wieder die ersten Seminare im Freien abhalten.

Und jetzt? Bislang gelten die Kreisvolkshochschulen als Bildungseinrichtungen, sagen diese, bleiben also geöffnet und dürfen ihre Lehrgänge weiter anbieten. Wie lange, ist völlig offen. Es gelten schärfere Hygieneauflagen. In den Gesundheitskursen herrscht jetzt zumindest in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. Eine neue Herausforderung für Sabine Kugler, die ihren Teilnehmern während des Unterrichts unter der Maske viel mitteilen und erklären muss. Die Teilnehmerzahl ist je nach Größe des Raums eingeschränkt und die Nachfrage groß. Für die Seminare im Familienzentrum in Beelitz gibt es bereits Wartelisten.

Sabine Kugler bietet Lehrgänge für QiGong&Coaching in Potsdam an. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sieben Kinder hat die verwitwete Mutter großgezogen, vier Jungen und drei Mädchen. Der Jüngste ist 19 Jahre, die Älteste 34 Jahre alt. Alle leben bereits in eigenen Haushalten. Die nächsten Familientreffen werden wohl bis auf weiteres höchstens in den sozialen Netzen oder abwechselnd im kleinen Kreis stattfinden können, befürchtet Sabine Kugler. Sie glaubt nicht, dass nach dem November wieder das normale Leben zurückkehren wird. „Wir leben in der Erkältungszeit.“ Das Corona-Virus macht keinen pünktlichen Feierabend, wie vielleicht ein Handwerker.

„Wird uns Corona auch das Weihnachtsfest nehmen, das bisher immer die ganze Familie wenigstens einmal im Jahr vereinte?“, fragt sich Sabine Kugler. Auch die Silvesterfeier könnte diesmal weitaus ruhiger ausfallen als in den Vorjahren, glaubt sie.

Die Leute sind ausgebrannt und immer häufiger gereizt, stellt die Qi-Gong-Lehrerin wiederholt im Alltag fest. Das Zulächeln und Zunicken einander sind verschwunden. „Ich möchte in meinen Kursen die Leute wieder vom Kopf in die Mitte bringen, sie in die Stille zurückführen, in der sie Ausgeglichenheit und Ruhe finden“, sagt Sabine Kugler und hofft, diesmal ohne größere persönliche Einbußen durch den Lockdown zu kommen.

Feuerwehr ohne Kurzarbeit

„Der erste Lockdown hat so gut wie gar nichts bei mir geändert, außer viel mehr Händewaschen und Maske nicht vergessen. Ich bin schon viele Male nach Hause gefahren, weil ich nicht daran gedacht habe. Sonst hat mich das aber nicht so eingeschränkt“, sagt Uwe Schröder aus Kleinmachnow. Der 24-Jährige, der frisch von seiner Freundin getrennt ist, arbeitet seit bald einem Jahr als Feuerwehrmann am Flughafen BER in Schönefeld. Nur zwei Tage wurde der Kleinmachnower bisher in Kurzarbeit geschickt. „Die Feuerwehr wird einfach rund um die Uhr auf dem Flughafen gebraucht.“ Allerdings seien zusätzlich provisorische Wachen eingerichtet worden, um die Abstände zu vergrößern, sagt er.

Auch andere Dinge fallen dem Kleinmachnower dann noch ein, die ihn doch betroffen haben: Etwa das Einkaufen. Denn wenn er Schicht hat, kocht er immer für die 15 Personen, die gemeinsam 24 Stunden lang im Einsatz sind. „Da war es dann schwierig, alles zusammen zu kriegen.“ Bis zu fünf Supermärkte habe er anfahren müssen. Aufgetischt wird von ihm „Deutsche Hausmannskost – was der Feuerwehrmann halt so mag: Bolognese, Schnitzel, Gyros mit Reis, Kartoffeln mit Quark, Geschnetzeltes“.

Nun findet er es schade, dass man mit dem zweiten Lockdown die Gastronomie und andere Firmen, die extra nachgebessert haben, leiden lässt. Auch der Flugverkehr bekomme die Pandemie stark zu spüren. „Da gehen jeden Tag Millionen Euro verloren.“

Feuerwehrmann Uwe Schröder aus Kleinmachnow hat mit der Durchführung seiner Fortbildungsmaßnahmen zu kämpfen. Quelle: Sina Sakwa

Schröder selbst ist jedoch gut beschäftigt: Im Job ist er aktuell mit dem Umzug des Flugbetriebes zum neuen BER beschäftigt, privat trifft er sich gern mit seinen Freunden und ist – wie könnte es auch anders sein – auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmachnow aktiv. „Mein ganzes Leben besteht fast aus Feuerwehr.“ Eigentlich arbeitet er außerdem seit einiger Zeit an seinem Lastwagen-Anhänger-Führerschein, doch das verzögert sich: Durch die Corona-Auflagen ist es momentan schwieriger, Termine für die Fahrstunden zu bekommen. Statt dieses Jahr wird er wohl er im nächsten Frühjahr seinen Schein in der Hand halten.

Noch schlimmer sieht es mit seiner Rettungssanitäter-Ausbildung aus, die er im März begonnen hat. Normalerweise dauert sie drei Monate am Stück, nun wird sie ständig unterbrochen. Erst kürzlich wurde das Praktikum, das endlich im Dezember stattfinden hätte sollen, abgesagt. Schröder hat keine Ahnung, wann er seine Zusatzausbildung nun tatsächlich abschließen kann. So ist er also doch mehr von Corona betroffen, als er eigentlich dachte.

Rehasport auf dem Teppich

Normalerweise starten Christa (85) und Jürgen Müller (82) aus Werder ihre Woche montags immer mit dem Gang zum Rehasport. Sie wollen auch im Alter fit bleiben und setzen viel Wert auf Bewegung. Im November fällt dieser feste Termin im Kalender wegen des Corona-Lockdowns weg. Entmutigen lassen sie sich davon nicht: „Dann machen wir die Übungen eben zu Hause auf dem Teppich“, sagt Jürgen Müller. Auch Fahrradfahren oder Spazieren bleibt den Rentnern, die seit fast 62 Jahren verheiratet sind. „Wenn das Wetter mitspielt, gehen wir trotz Corona jeden Tag raus“, erzählen sie. Die beiden sind umtriebig, wollen immer sehen, was in Werder und der Umgebung passiert.

„Begeistert waren wir nicht“, verrät Jürgen Müller auf die Frage, wie sie die Neuigkeit des November-Lockdowns aufgenommen haben. „Aber wir sind entspannt, haben keine Panik und hoffen auf die Vernunft der Leute, damit wir bei den Fallzahlen ein niedrigeres Niveau halten können.“ Die Müllers haben engen Kontakt zu ihrer Familie: drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel. Alle würden aufeinander aufpassen, gerade in solchen Zeiten. Die persönlichen Kontakte müssen sie wegen der Corona-Regeln nun etwas reduzieren und könnten nicht mehr alle Kinder zusammen sehen.

Jürgen und Christa Müller aus Werder sind seit 60 Jahren verheiratet. Quelle: Luise Fröhlich

Dank Telefon und Whatsapp verpassen sie aber nichts, empfangen und verschicken Fotos und wenn es auf den Kanälen mal zwei Tage ruhig war, fragen Kinder und Eltern, ob alles in Ordnung ist. Auch im Frühjahr, als das öffentliche Leben wegen Corona das erste Mal heruntergefahren wurde, haben sie kleine Ausflüge zusammen machen können, zum Beispiel an die Müritz.

Beim Einkaufen sind die beiden Rentner, die wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören, besonders vorsichtig, desinfizieren Hände und Griffe am Einkaufswagen, tragen Mundschutz. „Es geht schon, wenn man diese Dinge befolgt. Manchmal verstehe ich die Unruhe nicht“, sagt Jürgen Müller, der zuletzt als Personalleiter bei der S-Bahn tätig war. Seine Frau Christa arbeitete lange in der Gärtnerei Kärger in Werder.

Von Konstanze Kobel-Höller, Luise Fröhlich und Heinz Helwig