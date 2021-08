Krampnitz

Das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam wird am 5. September zwei Open-Air-Konzerte in Krampnitz veranstalten. Nachdem das Collegium musicum bereits 2019 zum Wochenende des Offenen Denkmals zwei ausverkaufte Konzerte im ehemaligen Offizierskasino veranstaltete, wird nun als besondere Überraschung ein Hof zum Aufführungsort.

Musik von Schostakowitsch bis Sting

Gemeinsam mit dem Saxophon-Quartett „Meier’s Clan“ reist das Collegium musicum durch die Musikgeschichte mit einem Cross-Over-Programm, das Musik etwa von Claudio Monteverdi, Ludwig van Beethoven, Dmitri Schostakowitsch, Sting, John Miles, Ralf Benschu und Coldplay enthalten wird.

Schon während der 1980er Jahre spielte das Collegium musicum regelmäßig im Offizierskasino in Krampnitz, damals vor den in Potsdam stationierten sowjetischen Offizieren. Einige Orchestermitglieder können sich noch an Konzerte vor 1989 erinnern.

Busshuttle vom Campus Jungfernsee

Die beiden Open-Air-Konzerte werden am 5. September um 15.30 sowie um 18 Uhr stattfinden. Karten sind im Vorverkauf auf der Webseite des Orchesters unter www.cmpotsdam.de erhältlich.

Die Anreise erfolgt mit einem kostenfreien Busshuttle vom Campus Jungfernsee. Mit dem regulären ÖPNV, dem Rad oder auch zu Fuß ist zudem eine Anreise über die Ketziner Straße möglich, eine Anreise mit dem Pkw hingegen nicht.

Auf dem Gelände gilt mit Blick auf die Pandemie die 3G-Regel.

Info Mehr zur Veranstaltung auf www.cm-potsdam.de und auf www.krampnitz.de.

Von Volker Oelschläger