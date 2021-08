Potsdam

24 Kinder und Jugendliche in Potsdam wurden in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet, 22 davon sind jünger als 15 Jahre. Die Inzidenz bei den Vorschulkindern bis vier Jahre liegt mit Stand Freitag bei 92, bei den fünf- bis 14-Jährigen bei 73,5. Stadtweit liegt der Wert, der die Zahl der Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, bei 31.

Acht Kita-Kinder betroffen

Zweimal wöchentlich müssen Schulkinder zu Hause einen Coronatest absolvieren. Das Ergebnis: sechs Kinder in Grundschulen und zehn Jugendliche und junge Erwachsene an weiterführenden oder berufsbildenden Schulen sind aktuell infiziert. Für Kita-Kinder besteht eine solche Testpflicht nicht. Die Eltern sind zwar angehalten, ihre Kinder zu testen, es gibt auch Gratistests der Landesregierung, sie wurden zuletzt nach Auskunft mehrerer Kita-Träger nur wenig nachgefragt; acht Kita-Kinder wurden in dieser Woche positiv getestet.

Für die Betroffenen folgt nach dem positiven PCR-Test weiterhin eine 14 Tage andauernde Quarantäne. Anders als im vergangenen Schuljahr muss aber nicht mehr zwingend eine ganze Klasse oder Lerngruppe zu Hause bleiben, wenn ein Mitschüler infiziert ist. „Um zu differenzieren, ob die gesamte Gruppe, die direkten Sitznachbarn oder niemand außer dem Infizierten in Quarantäne muss, verwendet das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Potsdam die Entscheidungshilfe des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg“, teilt Stadtsprecherin Juliane Güldner auf Anfrage mit. Insgesamt 318 Kinder und Jugendliche seien derzeit als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Quarantäne letztlich Einzelfallentscheidung

Das Ministerium wiederum spricht von einer Quarantänepflicht, „wenn man ohne adäquaten Schutz einen engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, der länger als 10 Minuten gedauert hat“ – als adäquater Schutz gelten beispielsweise die Masken, die alle Schüler weiterführender Schulen im Unterricht tragen müssen.

Zudem sind geimpfte Schüler generell von der Quarantänepflicht ausgeschlossen. Die Ausnahme: „Entwickelt die Kontaktperson trotz vorausgegangener Impfung Symptome, so muss sie sich in eine Selbstisolierung begeben und eine zeitnahe Testung veranlassen“, sagt Juliane Güldner. Wie hoch die Impfquote unter den Schülern ist, weiß die Stadtverwaltung nicht. Das Robert Koch Institut meldet, brandenburgweit seien 19,7 Prozent der zwölf- bis 17-Jährigen einmal und 13 Prozent bereits vollständig geimpft – im Vergleich der Bundesländer ist das der zweitschlechteste Wert.

Kein Impfen an Schulen

Impfaktionen an staatlichen Schulen soll es in Potsdam aber nicht geben. Das liegt auch daran, dass „bei den zwölf- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler eine erziehungsberechtigte Person anwesend sein muss“, sagt die Stadtsprecherin. Alle Impfstellen sowie die mobilen Impfangebote, die die Landeshauptstadt ergänzend zu den niedergelassenen Ärzten inklusive Kinderärzten anbietet, seien auf www.potsdam.de/impfen zu finden.

Insgesamt haben sich in der vergangenen Woche 57 Potsdamer nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. 17 Fälle wurden allein am Freitag gemeldet. Drei Patienten werden im Klinikum „Ernst von Bergmann“ auf der Covid-Normalstation behandelt.

Von Saskia Kirf