Die Tafel Potsdam hat eine Bilanz der zurückliegenden beiden Wochen veröffentlicht. Demnach haben sich bisher 240 aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtete Menschen bei der Einrichtung registriert. „Das ist ein Zuwachs an Hilfebedürftigen von über 20 Prozent nach nur zwei Wochen“, heißt es in der Mitteilung.

Wie Tafelgeschäftsführerin Imke Eisenblätter mitteilte, bekommen die Geflüchtete, die in Familien untergekommen sind und kochen können, das volle Angebot an Lebensmitteln. Diejenigen, die in Hotels untergebracht sind, bekommen Lunchpakete. Die Tafel habe „den Betrieb auf die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse umgestellt“, so Eisenblätter.

Spenden an: Tafel Potsdam e.V. Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam IBAN: DE93 1605 0000 3502 0266 44 BIC: WELADED1PMB Bei Angabe der Adresse schickt die Tafel Potsdam eine Spendenbescheinigung, ab 20 Euro.

Imke Eisenblätter leitet dieTafel Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Das können wir nicht mehr lange finanzieren“

Doch es gibt ein Problem: Um die Verpflegung aller Menschen zu gewährleisten müssen aktuell mehr Lebensmittel eingesammelt werden. Durch die hohen Spritpreise sei diese Versorgung jedoch nicht mehr lange aufrechtzuerhalten. Der Mehraufwand für Kraftstoff liege derzeit bei rund 300 Euro pro Woche. „Diesen erhöhten Verbrauch bei explodierenden Spritpreisen können wir nicht mehr lange finanzieren“, sagt die Geschäftsführerin.

„Nach den Corona-Lockdowns, in denen wir hunderte Haushalte direkt versorgt haben, ist das nun die dritte Sonderbelastung in Folge. Unsere Reserven sind erschöpft und wir bitten die Potsdamer um Unterstützung“.

