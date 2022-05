Potsdam

Die Preise für Diesel und Benzin steigen weiter. Die Auswirkungen sind in allen Lebensbereichen zu spüren – und machen auch den Potsdamer Stadtwerken zu schaffen. Der Verkehrsbetrieb, die Stadtentsorgung (STEP), der Energie- und Wasserversorger EWP – all diese städtischen Unternehmen sind für ihre Aufgaben mit großen Fahrzeugflotten ausgestattet, die überwiegend noch mit Verbrennungsmotoren fahren. Es drohen Preissteigerungen in allen Bereichen. „Wir beobachten die Situation an den Energiemärkten und deren Verschärfung durch den Ukraine-Krieg sehr genau. Wir werden mit steigenden Energie- und insbesondere Kraftstoffkosten umgehen müssen“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz auf MAZ-Anfrage.

Hohe Spritpreise würden Potsdamer ViP auf Dauer 1,3 Millionen Euro mehr kosten

Vor einem Jahr war Diesel für durchschnittlich 1,31 Euro pro Liter und Benzin für 1,52 Euro pro Liter an deutschen Tankstellen zu haben. Derzeit liegen sie laut dem Internetportal tanke-günstig.de bei etwa 2,05 Euro für Diesel und 2,03 Euro für Benzin. Bei einem Preisunterschied von 74 Cent würde der Diesel für die Busflotte – wenn der Preis dauerhaft so hoch bleibt – den Verkehrsbetrieb dauerhaft 1,3 Millionen Euro mehr kosten als vor einem Jahr. Für die Flotte der Stadtentsorgung müsste die Step mindestens 0,6 Millionen Euro mehr aufwenden. Für die Energie und Wasser Potsdam (EWP) kann man feststellen, dass die Kosten für die Flotte im Verhältnis zu den Kosten für die Erzeugung von Strom- und Fernwärme nur einen Bruchteil ausmachen – der Einfluss auf den Preis ist deutlich geringer als bei ViP und STEP.

Da die Müllentsorgung in Potsdam über Gebühren finanziert wird, die die Kosten decken müssen, werden die hohen Spritpreise durch Gebührensteigerungen im Nachhinein direkt an die Potsdamer weitergegeben. Die Gebühren werden allerdings nicht von der Step, sondern der Stadt als Entsorgungsträger festgelegt. Anders sieht es bei den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr aus. Hier entscheidet der Verkehrsbetrieb Berlin-Brandenburg (VBB) mit den Verkehrsunternehmen über mögliche Erhöhungen der Ticketpreise.

Höhere Ticketpreise für Bus und Tram in Potsdam?

Ob der Verkehrsbetrieb solche Preissteigerungen aktuell für nötig hält, wollen die Geschäftsführer nicht beantworten: Die Kostensteigerung für die Fahrleistungen bleibe „vor dem Hintergrund der Kraftstoffpreise ein großes Thema der gesamten ÖPNV-Branche“, heißt es vom ViP. Man werde sich „in den kommenden Monaten“ dazu positionieren, „wie die gestiegenen Kosten gedeckt werden sollen und welchen Anteil der Fahrpreis an der Deckung haben wird und folglich, wie die Ticketpreise im Jahr 2023 ausgestaltet sein könnten“.

Auch die Zuschüsse innerhalb des Stadtwerkeverbunds oder von der öffentlichen Hand an den Verkehrsbetrieb könnten Thema werden. „Im Moment prüfen wir, welche Auswirkungen die Energiepreisentwicklung an den Beschaffungsmärkten auf unsere Unternehmen des Stadtwerke-Verbundes in der Zukunft haben könnte“, sagt Stadtwerke-Sprecher Klotz. Man werde aber keine Zuschussbedarfe öffentlich nennen, „sondern dies zunächst in den Unternehmens- und städtischen Gremien besprechen, woraus sich ggf. Beschlüsse ableiten könnten“, so Klotz.

Potsdamer Verkehrsbetrieb: bereits 14 Hybrid-Busse im Einsatz

Um die Klimaschutzziele der Stadt zu erfüllen und unabhängiger von Diesel und Kraftstoffpreisen zu werden, ist auch eine langfristige Umrüstung der Flotte auf Elektro- oder Hybrid-Antriebe geplant. Doch in der aktuellen Preiskrise helfen diese Pläne nicht. „Die Stadtentsorgung Potsdam kann kurz- bzw. mittelfristig auf dieselbetriebene Fahrzeuge in ihrer Flotte nicht verzichten“, heißt es. Stattdessen sei eine optimierte Tourenplanung der Fahrzeuge „bei gleicher Leistung für die Kunden“ eine wichtige Stellschraube, um den Verbrauch der Fahrzeuge zu senken.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Verkehrsbetrieb sind bereits 14 Hybrid-Busse im Einsatz, doch ein großer Teil der Flotte ist noch auf Diesel angewiesen. Und weil bundesweit solche Busse bestellt werden, „haben wir in der jüngeren Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Lieferungen bestellter Fahrzeuge später erfolgten als geplant“, so der Sprecher. Außerdem muss man die deutlich höheren Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge gegenüber Dieselbussen gegenrechnen. Der ViP weist zudem darauf hin, dass rund zwei Drittel der Fahrgäste in der Tram unterwegs sind – elektrisch und klimaschonend.