Potsdam

Die Veranstaltungsreihe zu den Hohenzollern geht in die Endrunde: Auf der vierten und letzten öffentlichen Debatte am Samstag, 11. Dezember 2021, diskutiert – unter anderen – auch Kulturministerin Manja Schüle (SPD) über den Umgang mit dem Hohenzollern-Erbe: „Die Debatte um die Hohenzollern, ihr materielles, aber auch kulturelles, historisches, politisches Erbe, beschäftigt die Gesellschaft seit einiger Zeit wieder verstärkt. Diese Debatte findet in den Feuilletons statt, in Stiftungsräten, in politischen Plenarsälen und Ausschüssen, in akademischen Seminarräumen, in Gerichtssälen. Und sie findet an diesem Samstag statt: öffentlich zugänglich, ohne Teilnehmerbeschränkung, mit wichtigen Akteuren. Das finde ich wichtig. Wir wollen eine transparente Debatte zu dieser Frage – denn mit ihr wird auch unsere Geschichte verhandelt. Mein Tipp: Seien Sie dabei! Ich garantiere: Es wird aufregend, auch wenn mit Georg Friedrich Prinz von Preußen einer der Hauptakteure fehlt.“

Kaum eine andere zeithistorische Frage erregt gegenwärtig eine ähnlich große öffentliche Aufmerksamkeit wie der Streit um das Hohenzollern-Erbe. Es geht nicht allein um strittige Vermögensfragen, es geht um die historische Verantwortung der Familie für den Aufstieg des Nationalsozialismus, es geht darum, wie wir die preußisch-deutsche Geschichte insgesamt erinnern.

Hochkarätig besetzte Diskussionsrunde

Die Diskussionsreihe ist eine Kooperation des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

In der Abschlussveranstaltung „Wie weiter mit dem Hohenzollern-Erbe?“ diskutieren: Manja Schüle, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg; Eva Schlotheuber, Inhaberin des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Düsseldorf; Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und Gustav Seibt, Feuilletonautor der Süddeutschen Zeitung. Es moderiert ZZF-Direktor Martin Sabrow.

Beginn ist um 18.30 Uhr. Weitere Informationen und der Link zur Online-Debatte auf der ZZF-Homepage.

Von MAZonline