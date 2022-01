Potsdam

Die Angst radelt mit in Potsdam: Die Landeshauptstadt ist reich an Passagen, an denen Autos immer wieder Fahrrädern zu nahe kommen und brenzlige Situationen entstehen – sei es aus Ignoranz oder weil Autofahrer die Lage falsch einschätzen. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung im Frühjahr 2020 hätte Abhilfe schaffen oder zumindest die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer schärfen können, steht doch seither ein neues Verkehrsschild zur Verfügung, das es Autos verbietet, einspurige Fahrzeuge – also Fahrräder, aber auch Motorräder – zu überholen.

Die Sicherheit von Radlern in Potsdam erhöhen

Tatsächlich hat Potsdam bisher nur an einer einzigen Stelle dieses Schild aufgestellt. „Um die Sicherheit von Radfahrenden in Potsdam weiter zu erhöhen, wurde ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen in der Rudolf-Breitscheid-Straße, Höhe S-Bahnhof Babelsberg, angebracht“, teilt Stadtsprecherin Christine Homann auf Nachfrage mit. „In diesem Bereich müssen Radfahrende auf den Gleisbereich wechseln und dürfen nicht mehr von mehrspurigen Kfz überholt werden.“ Für weitere Straßen sei das Überholverbot nicht vorgesehen.

Jan Kuppert engagiert sich beim Verkehrsclub Deutschland, außerdem chauffiert er Einheimische und Touristen auf seiner Rikscha durch die Stadt. Er sagt, dass die Novellierung der Straßenverkehrsordnung einige positive Entwicklungen mit sich gebracht habe. Das Überholverbotsschild sei so eine sinnvolle Ergänzung. Trotz des Babelsberger Beispiels sei Potsdam aber „recht konservativ“ – ganz im Gegensatz zum nahen Teltow. Die Stadt habe dort im Schenkenhorster Weg für einen wesentlich längeren Abschnitt das Überholverbot angeordnet als es in der Rudolf-Breitscheid-Straße der Fall ist. „Zudem war dort die Beschilderung schon öfter in Baustellen zu beobachten, wenn die Straße sehr verengt wurde“, so Kuppert. In Teltow finde sich auch an mehreren Kreuzungen der grüne Pfeil für Radfahrer – in Potsdam allerdings noch nirgendwo.

Eine Einschränkung macht Kuppert: „Die Erfahrung zeigt, dass nur sehr wenige Autos sich an das Überholverbot halten.“ Dennoch: „Diese Fahrrad-Überholverbote sind sinnvoll und könnten vielleicht Radfahren sicherer machen. Das funktioniert aber nur, wenn es überwacht wird und auch ein entsprechendes Bußgeld verhängt wird. Leider sind Verkehrsverstöße in Deutschland extrem preiswert und es gibt wenig Druck zur Einhaltung der Regeln.“

Nichtsdestotrotz könnte sich Kuppert so ein Überholverbot auch anderswo in der Landeshauptstadt vorstellen. „Aufgrund der heutigen Verhältnisse würde ich es mir in der Stahnsdorfer Straße wünschen. Das wurde aber von der Verwaltung abgelehnt, weil aufgrund der Regeln – mindestens 1,5 Meter Abstand beim Überholen – Autofahrer eh nicht überholen können. – Leider halten sich aber auch nicht alle Autofahrer daran.“ Auch in Teilen der Geschwister-Scholl-Straße hält Kuppert das Überholverbot für sinnvoll.

Von Nadine Fabian