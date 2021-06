Babelsberg

Hollywood-Star Keanu Reeves ist wieder in Babelsberg. Die Dreharbeiten für den Actionfilm „John Wick 4“ haben am Montag im Studio Babelsberg begonnen. Die englische Produktionsfirma Lionsgate tweetete anlässlich des Produktionsstart ein Foto eines Regiestuhls, der vermutlich in der riesigen „Rainbow Stage“ steht und schrieb dazu anspielungsreich: „Hat jemand einen Bleistiftanspitzer?“ Denn Actionheld John Wick weiß sich selbst mit einem Bleistift im Kampf durchzusetzen.

Regisseur ist Chad Stahelski, einstiger Stuntman und Stuntkoordinator, der mit Keanu Reeves schon bei den Matrix-Filmen zusammengearbeitet hat. Auch der Schauspieler Laurence Fishburne („Matrix“), und die Sängerin und Schauspielerin Rina Sawayama („STFU!“) und der Kampfkunst-Star Donnie Yen („Ip Man“) gehören zum Darsteller-Ensemble.

Keanu Reeves in einer Szene von "John Wick: Kapitel 3 - Parabellum." Quelle: Niko Tavernise/Lionsgate

Der vierte Teil der Action-Reihe um den von Keanu Reeves gespielten einstigen Auftragskiller John Wick soll bis Oktober gedreht werden. Das geht aus internationalen Casting-Aufrufen für Schauspieler und Komparsen hervor, bei denen der Film noch unter dem geheimen Codenamen „Caravaggio“ läuft. Es wurden beispielsweise „athletische Darsteller“ gesucht, die mindestens 1,90 Meter groß sind und grundlegende Stunt-Fähigkeiten aufweisen und im Umgang mit Waffen trainiert werden sollen. Ebenfalls gesucht: Eine junge Schauspielerin chinesischer Herkunft, die Violine spielen kann.

Im Berliner ICC wird ebenfalls gedreht

Wo in Brandenburg und Berlin auch außerhalb der Babelsberger Studios gedreht wird, ist ein Geheimnis. Die MAZ erfuhr allerdings, dass das Berliner Kongresscentrum ICC am Funkturm ein Drehort werden soll. In dem futuristischen Gebäude aus den Siebziger Jahren soll eine Kampfszene spielen. Das Setting: eine ebenso futuristische japanische Bar. Auch in Paris, New York und in Japan wird gedreht. Die Dreharbeiten und auch der Kinostart von John Wick 4 wurden regelmäßig verschoben. Mittlerweile heißt es, dass der Action-Thriller am 27. Mai 2022 in die Kinos kommen soll.

2020 war das beste Jahr für Studio Babelsberg

Für die Studio Babelsberg AG ist die aufwendige Produktion eine der wichtigsten Einnahmequellen des laufenden Jahres. Die Gesellschaft steht trotz der Corona-Pandemie und den schwierigen Drehbedingungen seit Anfang 2020 allerdings sehr gut dar. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2020 hervor, der anlässlich der Aktionärsversammlung an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde. „Die Auslastung unserer Kernaktivitäten Studiovermietung, Produktionsdienstleistungen und Kulissenbau war in der zweiten Jahreshälfte sehr gut, sodass wir mit Freude berichten können, dass die Studio Babelsberg Gruppe das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 10,8 Millionen Euro nach Steuern abgeschlossen hat“, schreibt Carl Woebcken, der Vorstandsvorsitzende der AG, im Bericht.

Der Vorstandsvorsitzende der Studio Babelsberg AG, Carl Woebcken. Quelle: Ralf Hirschberger

Vor allem durch den Actionfilm „Matrix 4“ und die Videospielverfilmung „Uncharted“ seien „beeindruckende Sets in allen 21 Studios und in den Außenkulissen gebaut“ worden. Der Gesamtumsatz stieg demnach gegenüber 2019 von 73,1 auf 135 Millionen Euro. „Es ist das beste Ergebnis in der jüngsten Unternehmensgeschichte“, so Woebcken. 2019 lag der Gewinn noch bei 2,1 Millionen Euro.

Kurzarbeitergeld steigert den Gewinn deutlich

Der Geschäftsbericht zeigt aber auch: In den Erträgen sind „ im Zusammenhang mit der Zahlung von Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit an die Central Scope Production GmbH gewährten Erstattungen von Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von EUR 1,7 Mio. enthalten“. Bei dieser Tochterfirma der Studios sind regelmäßig hunderte Beschäftigte für Großproduktionen befristet im Einsatz. Für rund 400 von ihnen wurde von April bis zur Fortführung der Dreharbeiten im Juli Kurzarbeit angemeldet. Das betraf beispielsweise den Dreh von „Matrix 4“.

Auch die Aussichten 2021 schätzt Woebcken gut ein, obwohl die Corona-Auswirkungen anhalten. „Trotz der noch bestehenden Einschränkungen zeichnet sich für das aktuelle Geschäftsjahr jedoch eine positive Geschäftsentwicklung ab. Die Studiokapazitäten sind insbesondere für die zweite Jahreshälfte durch drei internationale Filmproduktionen und zwei große Serien gut belegt.“

Am Ende der Dreharbeiten von „Matrix 4“ wurde die größte Studiohalle in „Rainbow Stage“ umgetauft. Von links nach rechts: Christoph Fisser, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Brian J. Smith, James McTeigue, Lana Wachowski, Karin Winslow, Alexandra Grant, Keanu Reeves, Max Riemelt. Quelle: DAVID MARSCHALSKY

Wegen Matrix 4-Party im Lockdown drohen weiter Bußgelder

Bislang ungeklärt sind die Konsequenzen für die Abschlussparty der Dreharbeiten für „Matrix 4“ im November. Damals waren hunderte Mitarbeiter der Produktion trotz der geltenden Lockdown-Bestimmungen zu einer Party in einem der Filmateliers zusammen gekommen. Das Studio Babelsberg verteidigte die Feier damit, dass es sich um einen Teil der Dreharbeiten gehandelt habe und alle Anwesenden während der Produktion und auch an diesem Abend auf eine Corona-Infektion getestet worden seien. Die Stadt Potsdam hatte dennoch eine Anhörung wegen eines möglichen Verstoßes eröffnet.

Ein Gerücht unter Teilnehmern lautet, dass die Kosten der Party 150.000 Euro betragen und sich durch das Bußgeld auf 300.000 Euro verdoppelt hätten. Das wäre angesichts der kolportierten Produktionskosten von Matrix 4 von 300 Millionen Euro aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage zu dem Verfahren nur, dass dieses noch nicht abgeschlossen sei. Auch das Studio nahm dazu keine Stellung. „Matrix 4“ soll nach aktuellem Stand am 22. Dezember veröffentlicht werden.

Von Peter Degener