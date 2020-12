Nauener Vorstadt

Die Potsdamer Baroness Maimi von Mirbach (1989-1984) war eine „Gerechte unter den Völkern“. 1982 wurde ihr dieser Ehrentitel des Staates Israel für Menschen zuerkannt, die unter nationalsozialistischer Herrschaft ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten.

An die mutige Potsdamerin erinnert eine Namenstafel kurz hinter dem Haupteingang der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem; nur wenige Minuten sind es von dort zur Kindergedenkstätte, in der in einer Höhle 1,5 Millionen ermordeter Kinder gedacht wird.

Erinnerung am Ort des Geschehens

Auch in der Alleestraße 10 in Potsdam gab es eine Tafel. Über einem Lebenslicht die Information: „Maimi von Mirbach lebte von 1915 bis 1953 in diesem Haus“, darunter: „Geehrt 1982 als Gerechte der Völker“.

Maimi von Mirbach (2.v.l.) in einer undatierten Privataufnahme mit Fritz Hirschfeld (3.v.l.) und seiner Frau Grete (r.) im Kreise von Freunden. Quelle: Christel Köster

Mehrere Male hatte Maimi von Mirbach in dem Haus von der Gestapo gesuchte Juden versteckt. Dem nach der Pogromnacht vom November 1938 erstmals verhafteten Juristen Fritz Hirschfeld, mit dem sie im Streichquartett musizierte, verhalf Maimi von Mirbach im Februar 1939 zur Auswanderung.

Die Initiative für die Gedenktafel, die zum zehnten Todestag Maimi von Mirbachs 1994 enthüllt wurde, kam von Rainer Matschke, dem 2014 verstorbenen Betreiber des gleichnamigen Galerie-Cafés im Hinterhof, und Julius Schoeps, dem Gründer des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam.

Stadt nicht über Abnahme informiert

Matschke hatte die Baroness noch selbst erlebt. Er schilderte sie als „Respektsperson, mit der kein Kind es gewagt hätte, Schabernack zu treiben“.

Rainer Matschke 2009 vor der Gedenktafel. Quelle: Christel Köster

Nun ist die Gedenktafel verschwunden. Sie sei „im Zuge von Bauarbeiten am Haus entfernt“ worden, hat das Rathaus auf Anfrage der Stadtverordneten Isabelle Vandre (Linke) mitgeteilt. Die Stadt sei „nicht über die Abnahme informiert“ worden.

Nach „umfangreichen und sehr zeitintensiven Recherchen“ habe „der Grund für die Entfernung ermittelt werden“ können: Die Tafel sei für die Errichtung eines Rosenspaliers am Haus abgenommen „und bei der Eigentümerin eingelagert“ worden. Und nochmals: Die Stadt habe erst im Zuge der durch die Anfrage ausgelösten Recherchen „Kenntnis von dem geschilderten Sachverhalt erhalten“.

Nunmehr sei man „in Gesprächen mit der Eigentümerin des Hauses“. Sowohl die Stadt „als auch die Eigentümerin“, eine Nachkommin der Maimi von Mirbach, seien an einer „Wiederanbringung interessiert“. Gespräche würden auch zur Finanzierung geführt.

Straßennamen im Kirchsteigfeld

Weltweit gab es zum 1. Januar 2019 27.362 Menschen, die als Gerechte unter den Völkern geehrt wurden. 627 von ihnen waren Deutsche. Oskar Schindler als dem Bekanntesten von ihnen hat der Regisseur Steven Spielberg 1992 mit dem Film „ Schindlers Liste“ ein Denkmal gesetzt.

Sieben Potsdamer „Gerechte unter den Völkern“ Mit Potsdam verbunden sind die Lebenswege von sieben Menschen, die vom Staat Israel für ihren Mut in der NS-Zeit als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wurden. Vor ihrem Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße 11 erinnert eine Tafel an Annemarie und Helmuth Sell, die einem jüdischen Jungen für die Flucht gefälschte Papiere besorgten. An der Burgstraße 32 erinnert eine Tafel an den Pfarrer Günther Brandt, der mehreren Juden mit gefälschten Dokumenten zur Flucht verhalf. Am Eckhaus Ebräerstraße/Platz der Einheit erinnert eine Tafel an Carola Müller, die jüdischen Freunden zur Flucht verhalf. Dorothea Schneider und ihrer Tochter Christa-Maria, die mehreren Jüdinnen das Leben retteten, ist eine Gedenktafel in der Wielandstraße 22 gewidmet.

Mit Potsdam verbunden sind neben Maimi von Mirbach, die 1953 nach Drangsalierung wegen ihrer adligen Herkunft nach West-Berlin ging, die Lebenswege von weiteren sechs Gerechten unter den Völkern.

Seit 1995 ist eine Straße im Kirchsteigfeld nach Maimi von Mirbach benannt. Eine weitere Straße im Kirchsteigfeld wurde schon 1994 Dorothea Schneider gewidmet, die 2002 gemeinsam mit ihrer Tochter als Gerechte unter den Völkern geehrt wurde.

Von Volker Oelschläger