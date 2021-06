Potsdam

Die Kosten für Baustoffe steigen derzeit ständig; vieles ist nur noch schwer oder gar nicht mehr zu kriegen. Das trifft auch die Potsdamer Firmen schwer. Der Aufwand zur Materialbeschaffung wächst; manch Unternehmen kauft inzwischen schon in Polen ein zu Preisen, die in Deutschland Sehnsuchtspreise wären. „Es gibt Kollegen, die sich ihre Dachlatten in Slubice besorgen“, berichtet Matthias Sandkamp von der Babelsberger Baudenkmalpflegefirma Roland Schulze. Statt bislang 70 Cent pro Meter Dachlatte muss man jetzt 2,29 Euro zahlen, doch in Polen kostet der Meter immer noch nur 70 Cent.

„Es gibt Wartelisten bei den deutschen Großhändlern“, sagt Sandkamp: „Die machen jetzt ein Angebot zum Preis X, können aber erst Anfang August liefern zu einem Preis Y.“ Manch Händler nutze den Preisanstieg der Branche auch rigoros für den eigenen Gewinn.

So verdeutlicht der Dachklempner das Problem: „Du willst ein Auto kaufen: Der Händler hat eins für dich, es kostet heute 28.000 Euro. Du sollst den Vertrag unterschreiben, nach einem halben Jahr Lieferzeit aber 32.000 zahlen – das macht doch keiner!“

Bei der Beschaffung muss er erfinderisch sein. „Noch bekommen wir, was wir brauchen, nur nicht da, wo wir es sonst kaufen und nicht zum kalkulierten Preis“, so Sandkamp: „Wir bekommen nicht mehr alles bei einem Anbieter.“ Bei Maurermaterialien sei das Problem eher gering, bei Holz und Dämmstoffen dafür enorm.

Preise mehr als verdoppelt

„Die Preise für Holz haben sich mehr als verdoppelt“, berichtet auch Sven Globig, der am Neuendorfer Anger einen Baustoffhandel unterhält, als Alleinunternehmer ohne weitere Personalkosten. „Die Preise steigen monatlich. Es ist kein Ende abzusehen“, sagt er. Bei Dämmstoffen etwa, die nicht ganz so stark verteuert sind, gebe es extreme Lieferzeiten.

In Ferch bei Potsdam wird gerade dieser private Dachstuhl gebaut. Quelle: Rainer Schüler

Das spürt auch Thomas Wieck von der Sanitärfirma Wieck und Gnad: „Dämmstoffe sind schwer zu kriegen.“ Rohre für Fußbodenheizungen bekomme man ja noch, aber Plastikrohre zur Erdverlegung im Freien nicht. Man könne zuweilen den Hausanschluss zur Straße nicht mehr herstellen. „Wir arbeiten kaum für die öffentliche Hand, wo keine Änderungen oder Abstriche am Materialeinsatz geduldet werden“, sagt er: „Mit privaten Bauherren können wir reden, anderes Material zu nehmen, auch wenn das teurer wird.“ Wieck weiß, dass viele Handwerker inzwischen Aufträge wieder zurückgeben, bevor sie anfangen. Und Preissteigerungen kommen schlagartig: „Am 31. Mai haben wir eine Info bekommen, dass Heizkörper zum 1. Juni um 27 Prozent teurer werden. Wenn ich aber einen Vertrag mit dem Bauherren habe, muss ich die vereinbarten Preise halten. Was nun?“

Hersteller haben sich umgestellt

Auch Elektriker und Fliesenleger würden unter der Materialnot leiden, sagt Wieck: „Deutschland steckt in einer Ausnahmesituation, die wir noch nie hatten.“ Einige Hersteller hätten ihre Produktion in der Pandemie umgestellt und könnten angestammte Produkte nicht mehr liefern. „Der Markt ist komplett verrückt geworden; der würgt das Bauen ab.“

Dabei hält Wieck nichts von der schnellen Erklärung für die Krise: „Es ist Unsinn, dass die Chinesen alles aufkaufen. Die bauen ihre Häuser nicht mit märkischer Kiefer und holen sich Holz eher aus Sibirien. Die führen bestimmt keine teuren Rohre und Wasseruhren aus Deutschland ein. Woran die Materialknappheit dann aber liegt, wüsste ich auch gern.“ Für seine eigene Firma hat Wieck keine Angst: „Wir sind 30 Jahre am Markt und haben immer Lösungen gefunden.“

Richtfest auf einem friisch gezimmerten Dachstuhl in Potsdam. Quelle: privat

Für Zimmerer Klaus Wöltge sind es eher die Amerikaner, die in Europa wildern: „Die haben sonst in Kanada gekauft, doch dort hatten sie eine Käferplage. Dann wollten die Amis in Russland die Rundstämme kaufen, doch die Russen haben sofort ihre Preise erhöht.“ Jetzt holten die USA das Rohholz in Europa, auch in Deutschland. Normalerweise kostete der Kubikmeter 400 Euro und die Verschiffung nach Übersee 150. „Jetzt zahlen die Amerikaner aber 650 und bekommen die Fracht.“

Ein Drittel des benötigten Materials bekommt Wöltge gar nicht mehr, das andere nur auf Zuruf und mit Wartezeiten bis zu zwölf Wochen – mit unbekannter Preishöhe. Er hatte bislang Direktkontakte zu einem Sägewerk und nur einen Zwischenhändler, doch dann machte das überlastete Werk von April bis August zu. Bauholz ist dreimal so teuer wie sonst; der Kubikmeter stieg von 400 auf 1200 Euro, Dachschalungen kosten 14 statt 7 Euro je Quadratmeter, OSB-Spanplatten 18 statt 7. „Wenn ich 50 Quadratmeter brauche, versuche ich, 100 zu kaufen und lege mir den Rest dann weg, muss es aber lagern.“

Große Firmen haben es leichter

Große Bauträger haben es nicht so schwer. Die KW Development hat nach eigenen Angaben „keinerlei Probleme oder Verzögerungen bei den Projekten“, so Sprecherin Britta Berger gegenüber der MAZ. Sollte doch mal ein Rohstoff fehlen, baue man an anderer Stelle im Projekt weiter. Natürlich mache sich die Preissteigerung bei den Rohstoffen bemerkbar: „Da die Rahmenverträge mit den Partnern, Zulieferern und Kunden aber bereits vorher abgeschlossen wurden, gibt es keine sogenannte Preisgleitklausel, auf die andere Unternehmen derzeit zurückgreifen.“

Vieles ist teurer geworden und manch Artikel knapp, doch in den Baumärkten sieht es noch gut gefüllt aus. Quelle: Rainer Schüler

Der Kommunale Immobilien Service (Kis) der Stadt stellt bei seinen laufenden Baumaßnahmen ebenfalls eine teils erhebliche Baupreissteigerung fest. Insbesondere der Preisanstieg für Holz, Dämmstoffe und Metall führe zu Kostensteigerungen bei der Ausschreibung von Bauleistungen und zu Lieferengpässen bei bestehenden Verträgen, erklärte Stadtsprecher Markus Klier. Welche Auswirkungen das auf die Investitionsplanung des Kis haben werde, lasse sich noch nicht absehen.

Von Rainer Schüler