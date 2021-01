Potsdam

Bis zum 14. Februar bleiben die Schulen geschlossen. Was heißt das für Lernanfänger? Kerstin Hoffmann, die Leiterin der Grundschule im Bornstedter Feld, und ihre Stellvertreterin Ines Tiedmann berichten, wie der Distanzunterricht für die 1. Klassen funktioniert.

Wie geht es eigentlich den Schülerinnen und Schülern Ihrer 1. Klassen?

Hoffmann: Wir haben von unseren 75 Erstklässern etwa 30 in der Notbetreuung hier vor Ort und erleben sie als sehr entspannt. Wir haben alle Kinder vor Weihnachten gut und fröhlich in die Ferien verabschiedet. Die Klassenleiter sind in engem Kontakt mit den Eltern. Wenn es Probleme gibt – außerhalb dessen, dass es eine schwierige und sehr herausfordernde Situation vor allem für die Eltern ist, dann gibt es immer auch eine kurze Absprache mit den Klassenleitern und der Schulleitung, wie wir unterstützen können. Insgesamt würde ich sagen, es geht den Kindern unter den Umständen gut.

Ines Tiedmann: Die Kinder, die hier vor Ort sind, sind momentan sehr ausgeglichen. Gestresst ist von den Kindern keines.

Die 1. Klassen haben gerade erst mit der Schule begonnen – ein neuer Lebensabschnitt. Haben sich die Kinder überhaupt einleben und den Schulalltag verinnerlichen können?

Hoffmann: Hundertprozentig ja. Erfahrungsgemäß brauchen die Kinder bis zu den Herbstferien und ganz wenige Kinder bis zu den Weihnachtsferien, um richtig angekommen zu sein. Die Anfangsschwierigkeiten sind alle überwunden – das sind richtige Schulkinder.

Hatten Sie Gelegenheit, den Kindern zu erklären, was mit dem Lockdown auf sie zukommt und was sich für sie verändern wird?

Tiedmann: Unsere 1. Klassen waren schon vor den Herbstferien in Quarantäne – damals kam das alles überraschend von Jetzt auf Gleich. Dieses Mal hatten wir ein wenig mehr Zeit und wir konnten den Kindern erklären, was passiert. Die Klassenleiter sind außerdem über Telefonate und Videokonferenzen in engem Kontakt mit den Kindern und Eltern.

Hoffmann: Die Situation im Herbst konnten wir nicht vorhersehen. Wir hatten für den Fall, dass Klassen in Quarantäne gehen, natürlich Varianten geplant. Bei der Auswertung der ersten Quarantäne mit den Eltern und Klassenleitern zeigte sich dann auch schnell, was gut funktioniert hat, welche Unterstützung gebraucht wird, was den Kleinen beim Heimunterricht hilft.

Wie ist der Unterricht für die Mädchen und Jungen der 1. Klassen derzeit organisiert?

Hoffmann: Alle Kinder sind in die Schulcloud eingebunden. Dort ist der Wochenplan hinterlegt. Der Wochenplan orientiert sich am eigentlichen Stundenplan. Das heißt, die Kinder finden im Plan ihre Fächer – Deutsch, Mathematik, Sachunterricht – mit festen Aufgaben. Die Klassenleiter starten meist mit einer Video- oder Audionachricht oder einem kleinen Begrüßungstext in die neue Woche, erklären dabei ein paar Dinge und lassen das Klassenmaskottchen oder auch den Schulhund Tammy sprechen, was die Kinder sehr motiviert. Diese Videoeinführung brauchen die Kinder aber auch, um sich zurechtfinden zu können – sie können den Plan ja noch nicht komplett lesen. Die Unterstützung der Eltern ist ganz, ganz wichtig – es funktioniert nicht ohne sie. Die Kinder orientieren sich an Symbolen, die sie aus dem Unterricht kennen und durch die sie erfahren, was eine Höraufgabe ist, wann sie im Arbeitsheft arbeiten sollen, wann eine App einbezogen wird, wo sie ein Lernvideo finden. Diese feste Struktur gibt den Kindern Sicherheit und ist ein gutes Schema für die Eltern. Wie sich die Familien die Arbeit einteilen ist ihnen überlassen. Der Wochenplan gibt eine Hilfe als mögliche Struktur.

Tiedmann: Die Kinder kennen sich im Plan teilweise besser aus als die Eltern und sagen ihnen, was sie zu Hause tun müssen. Sie bewältigen das meist gut.

Wie bringt man einem Kind das Lesen und Schreiben im Fernunterricht bei?

Hoffmann: Das ist wirkliche eine riesige Herausforderung. Das A und O ist ein gute Zusammenarbeit zwischen Klassenleitern und Eltern – trotzdem liegt die methodische Kompetenz beim Lehrer. Einige Kollegen haben eigene Lernvideos gedreht. Das können wir als Schulleitung aber schlecht verordnen, das muss ein Lehrer selbst wollen. Ein bisschen Schauspieler muss man eben auch sein – und das fällt dem einen ein bisschen leichter, dem anderen ein bisschen schwerer. Eine andere Möglichkeit, die die Lehrer nutzen, ist die Online-Lernhilfe „Sofatutor“. Videokonferenzen geben den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder etwas zu präsentieren. Natürlich wünschen sich die Eltern, das Arbeitsheft und Buch in den Distanzunterricht einbezogen werden, denn die meisten möchten ihr Kind nicht vier Stunden vor einem Laptop sitzen sehen.

Tiedmann: Nicht nur Buch und Arbeitsheft sind wichtig. Wenn die Kinder einen neue Buchstaben lernen, dann basteln sie ihn, kneten ihn, legen ihn mit einem Wollfaden, machen Schreibübungen. Abwechslung ist wichtig.

Arbeitsblatt fürs Homeschooling in der 1. Klasse. Quelle: Nadine Fabian

Welches Fach funktioniert zu Hause eher schlecht?

Hoffmann: Der Fremdsprachenunterricht für die Größeren ist schwierig. Hier sind je Woche immer feste Termine für Videokonferenzen gesetzt, zur Unterstützung und Hilfe.

Tiedmann: Die Kollegen haben eine Sprechstunde für die Kinder eingeführt. Es gibt auch einen Videochat für Kinder, die zusätzlich Hilfe brauchen. Unsere Lehrer sind immer erreichbar und können immer angesprochen oder angeschrieben werden. Sie melden sich dann im Verlauf des Tages zurück – dass nicht immer zu allem sofort eine Antwort kommt, ist klar. Ein Lehrer kann vielleicht nicht direkt antworten, weil er gerade mit einem anderen Elternteil telefoniert oder sich auch selbst um das eigene Kind zu Hause kümmert, das ja auch Aufgaben hat. Viele unserer Lehrer haben schulpflichtige Kinder zu Hause und müssen genau den gleichen Spagat machen wie alle anderen Eltern.

Habe die Kinder, die in der Notbetreuung hier sind, Unterricht?

Hoffmann: Nein. Sie bekommen hier einen Laptop und bearbeiten den Plan genauso wie die Kinder zu Hause. Die Vorstellung mancher Eltern, die ihre Kinder nicht in die Notbetreuung geben dürfen, ist leider, dass die Kinder hier im Vorteil sind. Natürlich haben die Kinder hier vor Ort jemanden, der ihre Frage sofort beantworten kann. Aber sie bekommen keinen Unterricht im klassischen Sinn.

Kann ein 1. Klasse-Schüler eigentlich schon selbstständig lernen? Wie viel Unterstützung brauchen die Kinder und Sie als Lehrer von den Eltern?

Hoffmann: Es gibt immer Kinder, die auch ohne Lehrer lernen und mit so einem Plan gut arbeiten können. Angeleitet sind die Kinder in ihrer Selbstständigkeit schon sehr weit. Und trotzdem kann ein Kind diesen Plan nicht alleine lesen und bewältigen. Kinder brauchen entweder andere Kinder, die sich gegenseitig helfen, oder einen Erwachsenen, der sie an die Hand nimmt. Ohne die Eltern geht es nicht. Wir bewundern die Eltern, die diesen Spagat organisieren müssen. Das läuft in vielen Familien sehr, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch Familien, die mit der Situation sehr, sehr belastet sind. Wenn wir davon erfahren, überlegen wir, wie wir die Situation vereinfachen können. Es sind oft schon kleine Dinge, die die Eltern entlasten: Zum Beispiel der Hinweis, ein anderes Kind anzurufen und die Aufgaben am Telefon zusammen zu machen. Gemeinsam mit der Klassenleitung entscheiden wir dann auch, was noch hilft: Einzeltelefonate mit dem Kind und/oder den Eltern, Kontakt zur Schulsozialarbeiterin…

Was ist denn mit dem Sportunterricht?

Tiedmann: Wir geben den Kindern auch dafür Aufgaben. Im ersten Lockdown im Frühjahr war es einfacher. Damals war es draußen länger heller und wärmer als jetzt im Winter. Wir haben damals viele Übungen via Youtube oder Alba Berlin weitergegeben, man kann zu Hause auch Seilspringen und Grundübungen wie Liegestütze und Kniebeugen machen. Die Kinder können zwar rausgehen und auf dem Spielplatz toben – aber wer schickt sei Kind schon allein raus, wenn er noch arbeiten muss und im Homeoffice sitzt. Für Einzelkinder ist es im Moment besonders schwierig. Geschwisterkinder, die sich gut verstehen, unterstützen sich gegenseitig, haben auch mal Ideen und machen auch mal im Haus oder in der Wohnung sportliche Übungen.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie im Fernunterricht so viel schaffen wie im Präsenzunterricht?

Hoffmann: Nein. Unterricht lebt vom Gespräch, vom Miteinander. Für ein Kind ist es auch ein nachhaltiges emotionales Erlebnis, wenn es eine tolle Idee hat und die anderen begeistern kann. Schule ist nicht nur Wissensvermittlung. Schule ist ein sozialer Prozess – die Kinder tauschen sich aus, treffen Freunde. Dafür ist im Distanzunterricht kein Raum. Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen. Dennoch sind wir optimistisch, dass die Kinder am Ende des Schuljahres genauso gut lesen und schreiben und rechnen können wie es geplant war. Und selbst wenn: Was das Wissen betrifft – da können wir alles aufholen. Das Soziale, das Miteinander macht uns Sorgen: Rücksicht zu nehmen, sich an Regeln zu halten – das braucht Zeit und ist nur in bestimmten Entwicklungsfenstern gut umsetzbar. Wenn die vorüber sind, wird es schwer.

Sie sagen, Schule ist mehr als Wissen vermitteln: Wie kümmern Sie sich um die besonderen Bedürfnisse der Mädchen und Jungen?

Hoffmann: Die Klassenleiter bieten Videokonferenzen an. Der Austausch ist für die Kinder wichtig, zeigen zu können, was sie geschafft haben, zu berichten, was einem schwer gefallen ist, und zu erfahren, dass es anderen auch so ging. Wenn dann das Klassenmaskottchen spricht, zum Beispiel der Eisbär Flocke, öffnen sich die Kinder noch einmal anders, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie mit einem Erwachsenen sprechen, dass sie alles loswerden können. Wenn ein Lehrer merkt, da steckt mehr dahinter, sind wir alle in gutem Austausch, so dass wir Dinge auffangen können. Gerade in den kleinen Klassen braucht die Lehrkraft Erfahrung und das Fingerspitzengefühl, wann es angebracht ist, einmal mehr bei der Familie anzurufen.

Was ist Ihre größte Sorge?

Tiedmann: Dass manche Kinder vereinsamen. Dass uns Kinder durchrutschen. Dass sich Kinder, die kein Geschwisterkind haben, zurückziehen. Dass sich die Stillen, die Ruhigen, die nur wenige Freunde haben, zurückziehen und sich vielleicht auch ausgegrenzt fühlen. Es fehlt ja das ständige Feedback in der Schule: Was kann ich gut, was nicht? – Die Rückmeldung, die mir der Lehrer gibt, die mir die anderen Kinder geben. Im Unterricht funktioniert viel über Mimik und Gestik. Das ist alles nicht da. Und Eltern, die acht Stunden im Homeoffice arbeiten, können das dem Kind auch nicht ständig geben.

Hoffmann: Wir sorgen uns auch um das Unbeschwertsein, das Kinder einfach so mitbringen. Kinder können im Moment leben, den Moment genießen und alles ausbremsen. Wir müssen gut aufpassen, dass diese Unbeschwertheit, dieses Kindlich-Naive und der Frohsinn nicht verlorengehen.

Hofpausen, Klassenfahrten, Schulfeste, Arbeitsgemeinschaften: Das fällt jetzt erstmal alles unter den Tisch. – Lässt sich das schöne Drumherum irgendwie kompensieren?

Tiedmann: Alles, was Zusammenhalt ausmacht, liegt momentan auf Eis. Wenn das wieder losgeht, werden die Kinder so froh sein! Wie glücklich die Kinder nach dem ersten Lockdown waren, endlich wieder hier zu sein! Trotz des Lockdowns arbeiten die Kollegen weiter an der Planung für Klassenfahren, Wandertage, Exkursionen, Projekte.

Wie groß ist jetzt der Aufwand für die Lehrer?

Hoffmann: Für die Lehrkräfte ist der Aufwand deutlich höher. Einfach schon, weil wir spätestens Sonntagmittag die Aufgaben für die ganze folgende Woche in die Cloud einstellen müssen, dass die Eltern planen können. Es nimmt auch viel mehr Zeit in Anspruch, jedem einzelnen Kind ein Feedback zu geben. Es gibt außerdem keine festen Zeiten mehr. Wir müssen als Ansprechpartner für Fragen und Probleme rund um die Uhr erreichbar sein – und die Eltern erwarten in dieser Situation auch völlig zurecht, dass dem so ist. Dennoch ist das eine emotionale Belastung für die Lehrer.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Hoffmann: Wir wünschen uns klare und verlässliche Vorgaben aus dem für uns zuständigen Ministerium. Wir wünschen uns auch einen Vorlauf, der es uns ermöglicht, die Dinge, die beschlossen wurden, umzusetzen. Wir können nicht sofort umstrukturieren. Wir brauchen einen Vorlauf von wenigstens drei, vier Tagen. Wir wünschen uns ein langfristiges Konzept zur Orientierung. Und wir wünschen uns, dass auch die Schulleitungen früher und besser informiert werden und nicht zuerst aus der Presse erfahren, was morgen oder übermorgen zu bedenken ist. Das würde uns die Arbeit unglaublich erleichtern und auch viel Ärger und Frust auf Seiten der Eltern vermeiden. Digitalisierung heißt für uns auch, eine klare Vorgabe zu haben, was mit den Geräten in den verschiedenen Jahrgängen geht und wie sich das im Curriculum aufbaut. Das sind Vorgaben, die nicht jede Schule für sich selbst entwickeln muss, sondern die man fürs Bundesland und für die ganze Bundesrepublik gut vorgeben kann. Wir sind in der glücklichen Lage, eine sehr gute technische Ausstattung der Schule schon nutzen zu können. Jeder Lehrer hat einen Lehrerlaptop im Klassenraum. Wenn die Kollegen diese Geräte leihen könnten für den Distanzunterricht, wären wir auch sehr viel flexibler mit den Terminen für Videokonferenzen.

Tiedmann: Wir wünschen uns auch, dass nicht nur jedes Kind ein digitales Endgerät hat, sondern auch die Lehrkräfte. Ob Telefon oder Computer: Wir arbeiten alle mit unseren privaten Geräten.

Von Nadine Fabian