Schule in der Corona-Zeit: Lernen mit Mama im Wohnzimmer

Potsdam

Montagmorgen, 8.30 Uhr im Wohnzimmer der Familie Poppe in Potsdams Innenstadt: Für Kilian und Kira – Erst- und Zweitklässler – beginnt die zweite Woche Schule zu Hause. Neudeutsch: Homeschooling.

Jeden Vormittag arbeiten sie unter Aufsicht von Mutter Vera Poppe an ihrem Osterbüchlein. Das ist ein Plan, den die Schule allen Kindern an die Hand gegeben hat. Er reicht bis zu den eigentlichen Osterferien. Lesen, Schreiben, Rechnen, Basteln, Malen und Bewegung an der frischen Luft gehören zum Programm.

Mama, guck das doch mal im Internet nach

Das Geschwisterpaar startet mit „Lies mal!“ Das Heftchen ist dem fächerübergreifenden Unterricht ihrer Grundschule, der Rosa-Luxemburg-Schule, angepasst. Lesen, danach Fragen beantworten, etwas aufmalen, ein Gedicht singen. Die Kinder sind voll bei der Sache, holen sich nur hin und wieder Bestätigung von ihrer Mutter: „Stimmt das, Mama?“ oder bitten sie, etwas im Internet nachzusehen.

Kira arbeitetn an Schulaufgaben rund um das Osterfest. Quelle: Elvira Minack

Neben dem Heftchen haben die Kinder eine ganze Reihe Arbeitsmaterialien von ihren Lehrern bekommen. Das Oster-Mathe-Ei zum Ausmalen und Rechnen gehört genauso dazu wie der Ausschneidebogen, der – werden die Einzelteile richtig aneinandergefügt – erklärt, wie aus einer Zwiebel eine Tulpe wird.

Gute Laune, selbst wenn’s anstrengend wird

Kilian und Kira gefällt die ungewöhnliche Schulform gut. Sie haben beide keine Sorge, den Unterrichtsstoff ihrer Klassenstufe nicht zu schaffen. Im Gegenteil: „Ich rechne schon Zweitklässleraufgaben“, erzählt Kilian stolz. Mathematik und Sport sind seine Lieblingsfächer. Selbst wenn er beim Ausschneiden auch mal vor sich hin murmelt „Alles ordentlich machen ist blöd!“- das tut der guten Laune der beiden keinen Abbruch.

Kilian arbeitet Aufgaben in einem Heft ab. Quelle: Elvira Minack

Kira liebt Kunst und Musik. Seit Schuljahresbeginn nimmt sie Klavierunterricht. Um sich zum Üben zu motivieren, hat sie sich einen „Pass“ gebastelt. Darin trägt sie die Übungszeiten ein und lässt Mama oder Papa unterschreiben. „Wir haben so etwas als Lesepass von der Schule bekommen“, erzählt sie und ergänzt: „Ich habe eben einen Klavierpass daraus gemacht.“

Unterricht mit (Hof-)Pausen

Für Vera Poppe ist die Rolle als Lehrerin im eigenen Wohnzimmer auch neu. Sie ist die Aufgabe ganz pragmatisch angegangen. „Ich bin ein sehr strukturierter Mensch“, sagt sie, „deshalb ist mir wichtig, dass meine Kinder ihre festen Strukturen beibehalten können.“

An jedem Vormittag ist Unterricht, mit (Hof-)Pausen im kleinen Garten. Für die richtige Bewegung zwischendurch nutzt die Mutter Anregungen des Bundesliga-Basketballvereins Alba Berlin auf Youtube. Die unterrichtsfreien Nachmittage verbringen die Drei im Freien, soweit das möglich ist.

Viele Tipps und Hilfestellungen von den Lehrern

Vera Poppe hat bereits in der ersten Woche bemerkt, dass die Konzentration ihrer Kindern in der zweiten Wochenhälfte merklich nachlässt. „Ich muss ein Gespür dafür haben, was zu welchem Zeitpunkt zu viel oder zu anstrengend sein könnte“, erzählt die Mutter, die von Beruf Personalrecruterin ist.

Tipps könnte sie sich jederzeit von den Lehrern holen. Sie lobt, wie gut die Schule auch die Eltern vorbereitet hat. „Wir haben Hinweise und Informationen per Mail bekommen. Auch die Schulpsychologin hat uns geschrieben und erläutert, wie man Schule zu Hause am besten organisieren kann“, berichtet sie.

Dass Kilian und Kira der Lehrstoff ausgehen könnte, darum sorgt sich keiner. „Es gibt genug, was man lernen kann und wiederholen ist ebenso wichtig“, sind sich alle einig. Jetzt, um 9.30 Uhr, ist erst einmal Pause für alle.

Von Elivra Minack