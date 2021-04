Potsdam

Rettet ein gutes Tablet den Schulunterricht? Seit einem Jahr sehen sich viele Schüler und Lehrer nur fast noch über Kameras. Unterrichtet wird über Videokonferenzen und andere Online-Plattformen. Auch sehr junge Schüler müssen selbstständig arbeiten, lassen sich aus der Distanz schwer erreichen, geschweige denn kontrollieren.

Digidu – die digitalen Geräte und Du

In der Medienwerkstatt am Schlaatz weiß man: Nicht die Technik ist das Entscheidende, sondern der Umgang von Lehrern, Schülern und Eltern damit. Denise Beckmann, Sabine Müller-Bunzel und Annette Weiß bilden das Digidu-Team der Medienwerkstatt. Ihr Projekt heißt offiziell „Starthilfe digitales Lernen“. Der Name Digidu ist die leichtgängige und kinderfreundliche Abkürzung für „Digitales Gerät und Du“, weil es um den vertrauten Umgang der Schüler mit der Technik gehen soll. Im Auftrag der Stadt Potsdam steht das Trio allen Nutzern der Unterrichtstechnik beiseite.

Und auch wenn noch immer die Lieferung von rund 2400 Tablets an die Stadt aussteht, hat das Digidu-Team die vergangenen Monate sinnvoll vorgearbeitet: In ausführlichen Interviews mit Schülern, Eltern, Lehrern und Schulsozialarbeitern haben sie herausgefunden, wo eigentlich der Bedarf liegt, damit die Technik nicht nur als Bildschirm für Youtube-Videos genutzt wird.

„Es ging uns dabei nicht um das Mittelfeld, sondern um diejenigen, die keine technische Ausstattung haben und den Anschluss zu verlieren drohen, und um jene, die vielleicht Vorbild sein können“, erklärt Annette Weiß. Manche „gute“ Schule hat oft schon länger Tablets als Klassensatz zur Verfügung gehabt. Spätestens vor dem zweiten Lockdown wurden die Kinder auf deren Nutzung vorbereitet. Mancherorts wurde der erste Lockdown sogar genutzt, um Videos für den Umgang zu drehen.

Annette Weiß hat zahlreiche Interviews mit Schülern, Lehrern und Eltern zum Homeschooling geführt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Unterrichtsfach „Medienkompetenz“ wäre nötig

Das hat das Digidu-Team für alle Potsdamer Schulen aufgegriffen. Im direkten Telefonat oder Video-Anruf, sowie auf einem simpel gestalteten Flyer und mit vorinstallierten Videos wird allen, die vorerst einen Laptop von der Stadt bekommen haben, erklärt, wie man sich mit der Schulcloud verbindet, wie man Dateien sinnvoll ordnet, mit Textverarbeitung umgeht. „Viele Eltern und Lehrer haben uns angesprochen, dass eigentlich ein Unterrichtsfach Medienkompetenz nötig wäre“, sagt Digidu-Projektleiterin Denise Beckmann. Dort könnten solche ganz grundsätzlichen Fähigkeiten thematisiert werden, damit nicht die Fachlehrer ihre Unterrichtszeit mit technischem Support ihrer Schüler verbringen.

Neben diesen oftmals fehlenden Grundlagen bereiten auch die sozial schwachen Haushalte besondere Sorge: „Es gibt Familien, wo sich Kinder zu dritt ein ausrangiertes Gerät der Eltern teilen müssen und die zuhause auch keine Ruhe haben, um am Unterricht teilzunehmen“, erzählt Weiß. Wenn ein Drucker und ein Scanner daheim fehlen, können solche Schüler auch schwer einfache Arbeitsblätter bearbeiten. „Da gibt es dann den Wunsch nach beschreibbaren PDF-Dateien“, sagt Weiß, sonst nützen Laptop oder Tablet dem Schüler nur wenig.

Klar ist: „Es steht und fällt mit Lehrern und Eltern. Oft reicht es, wenn an einer Schule einer ein Vorreiter ist. Meist sind das die Informatiklehrer. Das Problem ist, dass diese Leute oft freiwillig viel Freizeit dort hineinstecken und eigentlich mehr Stunden dafür bekommen müssen.“

Lehrer und Erzieher brauchen Ansprechpartner für Datenschutz-Fragen

Ein weiteres Defizit: „Es fehlen Ansprechpartner in Sachen Datenschutz beim Land oder direkt beim Schulamt“, sagt Weiß. „Lehrer und Horterzieher haben oft Ideen, aber es herrscht große rechtliche Unsicherheit. Wäre es zum Beispiel erlaubt, ein Buch für die Schüler einzulesen? Darf ich ein bestimmtes Online-Tool, eine App als Schulsozialarbeiter in der Jugendarbeit benutzen? Da fehlen Beratungsmöglichkeiten“, so Weiß weiter.

Das bestätigt auch die Landeshauptstadt. „Die Schulsozialarbeiter müssen auch im Lockdown mit den Schülern in Kontakt bleiben, dürfen aber kein Whats-App benutzen und sind auch nicht in die HPI-Schulcloud integriert. Da gibt es das Risiko sie zu verlieren“, sagt Ines Blumenthal, die pädagogische Medienplanerin der Landeshauptstadt

Doch hier wird es auch bei gutem Willen aller Seiten problematisch: Die Technik stammt vom Schulträger, in den meisten Fällen also der Stadt, die für Support und Wartung verantwortlich ist. Alle inhaltlichen Fragen aber sind davon streng getrennt und liegen im Bereich des Schulamts. „Da müssen die Rollen neu definiert werden, wenn der Einsatz von Laptops und Tablets ein Erfolg werden soll“, sagt Ines Blumenthal. Die Technik allein ermöglicht den Unterricht in Zeiten von Homeschooling nicht.

Von Peter Degener