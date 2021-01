Potsdam

Der Distanzunterricht an Schulen in Potsdam hat neue Probleme zu meistern. Nach dem Verbot des Programms MS Teams aus Datenschutzgründen sowie dem Hackerangriffs auf die ohnehin überlastete Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) werden nun auch Fälle von Sabotage bei der Videokonferenz-Software „Jitsi“ bekannt. Davon betroffen war das Einstein-Gymnasium in Potsdam am Montag. Nach MAZ-Informationen musste der eigentlich geplante Unterricht per Videoschalte in einigen Klassen abgebrochen werden. Stattdessen wurden Textaufgaben verteilt.

Homeschooling abgebrochen

Eine Lehrkraft des Gymnasiums schrieb seinen Schülern in einem Chat, den die MAZ einsehen konnte: „Ok, wir haben wohl ernsthafte Schwierigkeiten mit Sabotage. Vielleicht ist es auch eine Art Virus, oder jemand, der die Konferenz stören möchte. Ich werde aus der Konferenz geworfen von Teilnehmern mit den Namen ,George Washington’, ,Adolf Hitler’ oder ähnlichen Fake-Namen. Ich kann im Moment leider nichts machen. Weiß nicht, wie ich dagegen vorgehen kann. Ich denke, das wird so weitergehen, bis wir aufgeben. Es ist sinnlose destruktive Energie. Schade. Ich hoffe, es ist niemand aus dem Kurs.

Gestöhne von Unbekannten in der Videokonferenz

Ein Schüler schildert der MAZ: „Als ich mich in die Jitsi-Konferenz eingewählt habe, waren dort mehrere Unbekannte, die dort rum stöhnten und irgendwelche Geräusche machten.“ In manchen Fällen reagierten mit der Software vertraute Lehrer schnell genug und warfen die Störer aus dem virtuellen Raum. Einer der Informatiker der Schule hätte zudem umgehend einen Passwortschutz eingerichtet, sodass das Programm am nächsten Schultag vorerst ohne Störungen wieder zur Verfügung stand.

„Jitsi“ gehört zu den erlaubten Programmen für den Distanzunterricht, bietet allerdings nur sehr eingeschränkte Funktionen, weil es vorrangig für Videokonferenzen dient. Das Teilen von Dokumenten, wie bei den Cloud-Programmen des HPI und von Microsoft, ist dort nicht möglich. Das Bildungsministerium konnte am Dienstag auf Anfrage nichts zu den Vorkommnissen sagen und nannte eine Flut von Presseanfragen als Grund.

Fehlendes Training für die Lehrer?

Ein Vater, dessen Tochter das Einstein-Gymnasium besucht, ist über die ungeschützten Konferenzen entsetzt. „Das klingt nach fehlendem Training für die Lehrer. Was ist seit dem Sommer 2020 eigentlich passiert?“ Er klagt dabei gar nicht die Schule an, die sein Kind besucht, sondern das Schulamt. „Anstatt in diesen schwierigen und komplizierten Zeiten alles dafür zu tun, dass die Schulen halbwegs vernünftig Unterricht machen können, legt gerade die Behörde, die Homeschooling fördern sollte, den Schulen zusätzlich und völlig unnötig Steine in den Weg“, sagt er.

Er fordert die Wiederzulassung von Microsoft Teams, um das Recht auf Bildung wieder über einen „extrem konservativen Datenschutz“ zu setzen. Zumindest solle es geduldet werden, „während man die Bedenken ausräumt oder vernünftige Alternativen findet“, sagt er. Inakzeptabel sei es, wenn MS Teams an zahlreichen anderen Brandenburger Schulen noch nicht untersagt sei. Dann entstehe eine Benachteiligung für die Schulen, Lehrer und Schüler, die Microsoft nicht weiter nutzen dürfen, gegenüber denen, die es doch noch dürfen.

Keine Hoffnung auf Rückkehr zu Microsoft Teams

Für den erneuten Einsatz von MS Teams macht die Datenschutzbeauftragte des Landes allerdings wenig Hoffnung. „Wir bezweifeln grundsätzlich, dass der Einsatz des in Rede stehenden Produkts derzeit datenschutzgerecht erfolgen kann. Nach wie vor ist unklar, welche personenbezogenen Daten der Nutzerinnen und Nutzer an Microsoft übermittelt bzw. durch das Unternehmen für eigene Zwecke verarbeitet werden“, teilte die Behörde der MAZ am Dienstag auf Anfrage mit.

Die Probleme sind dabei vielgestaltig und können nicht durch eine einfache Einwilligung der Eltern aus dem Weg geräumt werden. Dennoch sei die Landesdatenschutzbehörde im Gespräch mit Microsoft, allerdings „nicht konkret im Zusammenhang mit dem Vicco-von-Bülow-Gymnasium oder mit der Nutzung der cloudbasierten Microsoft-Produkte an Schulen“, sondern bundesweit über die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden in Bund und Ländern. Am Bülow-Gymnasium in Stahnsdorf war das Programm zuerst untersagt worden, weil dort durch eine Datenschutzpanne eine genauere Prüfung stattgefunden hatte.

Der Datenschutz hat Bedenken

In den Gesprächen gehe es um „die Bewertung der von dem Unternehmen vorgesehenen Verträge zur Auftragsverarbeitung im Rahmen der Nutzung von Microsoft-Onlinediensten allgemein. Das betrifft keineswegs nur den Einsatz von Microsoft-Produkten an Schulen. Diese gegenwärtige Situation nicht zuletzt an den Schulen verdeutlicht vielmehr die datenschutzrechtlichen Probleme, die Anlass für die Aufnahme der Gespräche waren“, so die Landesbehörde. Derzeit sei nicht abzusehen, ob und gegebenenfalls wann die Datenschützer feststellen können, „dass Microsoft die datenschutzrechtlichen Anforderungen vollständig erfüllt“.

Von Peter Degener