Homeschooling macht das Leben für Kinder und Jugendliche in Wohngruppen deutlich schwieriger. Denn die technische Ausstattung ist längst nicht so gut, dass jeder einen eigenen Computer hat.

Daher hat die Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ nun den Kauf von Laptops im Wert von 25.000 Euro für die Wohngruppen der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung Brandenburger Kinder und Jugendlicher (GFB) gefördert. Die Leiter der Einrichtungen nahmen die Geräte am Mittwoch entgegen.

Jugendhilfe: Finanzen reichen nicht für Computer

„Für die Förderung sind wir sehr dankbar“, sagt Frank Matzke, Geschäftsführer der GFB. Denn durch die Corona-Pandemie würden sich große Defizite in der technisch-digitalen Ausstattung in der Jugendhilfe offenbaren, erklärt er: „Die verhandelten Gelder reichen nicht aus, um dem Großteil der jungen Menschen die Möglichkeit eines digitalen Zugangs zu gewährleisten.“

In den Wohngruppen der GFB, in denen entweder sechs oder neun Kinder und Jugendliche zusammenleben, stand bis jetzt jeweils nur ein Computer zur Verfügung. Das stellt in Zeiten von Homeschooling und Online-Unterricht eine große Herausforderung dar. Nun erhält jede Wohngruppe ein weiteres Gerät. Mit dem Fördergeld finanziert die GFB außerdem benötigte Computerprogramme.

Frank Matzke, Geschäftsführer der GFB (Kinder- und Jugendhilfeträger), dankt Elke Krüger, Geschäftsführerin "Großes Waisenhaus zu Potsdam". Quelle: Julia Meier

Doch nicht nur für den Online-Unterricht sind die Laptops von großem Wert. Es gehe auch um Teilhabemöglichkeiten am sozialen Leben, sagt Matzke. „Immer mehr Kinder vereinsamen“, sagt er. Vor der Pandemie hätten die Kontakte im realen Leben stattgefunden. Das ist momentan nur eingeschränkt möglich.

Hinzu kommt die Quarantäne, in die sich einige Wohngruppen schon hätten begeben müssen und somit isoliert waren. Doch „die Kinder wollen auch Kontakt zu externen Freunden haben, die nicht in ihrer Wohngruppe leben“, so Matzke. Diese Freundschaften könnten sie dank der Laptops über soziale Netzwerke pflegen.

Elke Krüger, Geschäftsführerin der Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“, Muttergesellschaft der GFB, weist darauf hin, dass noch viele Fördermittel übrig seien, weil aufgrund von Corona andere Projekte, wie Ferienfahrten oder Kulturprojekte nicht stattfinden hätten können. Die Stiftung nähme daher gern weitere Anträge entgegen.

