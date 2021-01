Potsdam

Der Schulunterricht ist im Lockdown zu einer besonderen Herausforderung geworden – nicht nur für die Lehrkräfte, sondern auch für die Schüler. Die MAZ hat eine Potsdamer Schülerin gebeten, ein anonymes, aber ehrliches Protokoll darüber anzufertigen, wie ihr Distanzunterricht tatsächlich abläuft. Die Fünfzehnjährige geht in eine elfte Klasse an einer weiterführenden Schule in Potsdam.

Videokonferenzen nur in zwei Fächern

Montag Das Aufstehen am Morgen ist mir am Anfang des Distanzunterrichts leichter gefallen. Ich muss nicht mehr zur Schule fahren oder laufen und habe mehr Zeit, bevor der Unterricht beginnt. Um 8 Uhr beginnt die Schule. Ich schaue auf unserer Plattform nach, welche Aufgaben ich machen muss, und fertige mir eine To-Do-Liste an. Der Online-Unterricht ist an diesem Tag ein Desaster. Wir haben eigentlich nur noch in Informatik und Englisch regelmäßig Videokonferenzen.

Matheaufgaben: Ich verstehe nicht, was ich da aufschreibe

Dienstag Ich wache zu spät auf. Es ist kleines Problem wenn man weiß, dass man morgens keine Videokonferenz hat. Dann stelle ich mir nicht den Wecker, werde nachlässig und schlafe viel zu lange. Ich mache mich schnell fertig und gehe an meinen Schreibtisch. Es gibt Mathe-Aufgaben. Wie so oft verstehe ich nicht, was ich da aufschreibe. Die Lehrer anzuschreiben und zu fragen ist ja ganz schön, antworten sie allerdings nicht sofort, hilft es mir in diesem Moment auch nicht weiter.

Ich bin parallel in vier verschiedenen Chats mit meinen Mitschülern, da wir für manche Kurse einen eigenen Chat haben. Wenn ich bei einer Aufgabe Probleme habe, ist meine erste Option, zu Papa zu gehen. Ich kann auch jederzeit im Chat fragen, da kriege ich dann vielleicht die Lösung. Aber das hilft mir ja nicht, wenn ich es verstehen soll. Kurz nach 13 Uhr ist heute Schulschluss. Erstmal entspannen.

Plötzlich Englischunterricht

Mittwoch Heute morgen bin ich pünktlich aufgewacht. Ich schaue im Chat kurz nach, ob sich irgendetwas besonderes tut. Es wird diskutiert, ob wir heute morgen eine Englisch-Konferenz haben oder nicht. Ich schaue aber lieber noch mal selber nach: anscheinend nicht. Es ist 8 Uhr und ich sitze am Schreibtisch. Plötzlich überschlägt sich mein Handy mit Nachrichten. Es findet doch eine statt! Eilig joine ich. Unser Englisch-Lehrer ist spontan und sagt nicht eine halbe Stunde früher Bescheid, sondern erst fünf Minuten davor. Der Rest des „Schultages“ besteht aus Aufgaben in Chemie und Mathe.

Oh Mann, die eine müssen wir sogar abgeben! Als Letztes noch eine Konferenz im Seminarkurs. Unser Lehrer benutzt dafür eine verbotene Software. Was ist jetzt? Ist das jetzt erlaubt oder nicht?! Ich bin die ganze Zeit verlockt, einfach das Handy zu nehmen und einen Film oder Bilder auf Whatsapp anzuschauen. Die Lehrer können es eh nicht überprüfen und wer hört sich schon gern einen Vortrag über das 18. Jahrhundert an?

Aufgaben der Lehrer reichen für einen Monat

Donnerstag Mal wieder ein wenig zu spät aufgewacht. Es ist fast jeden Tag das Gleiche: zu spät aufstehen, fertig machen und an den Schreibtisch. Ich muss wirklich sagen, ich wäre lieber in der Schule. Da würde ich wenigstens noch ein wenig Bewegung bekommen. Zuhause sitze man ja nur noch am Schreibtisch und versucht irgendwie die ganzen Aufgaben zu erledigen. Heute gab es eine Informatik-Videokonferenz gehabt. Eines der wenigen Fächer, die ich irgendwie kann, obwohl ich nicht verstehe, was ich da eigentlich tue. Na ja, Hauptsache da sein und ab und zu was fragen. Der Lehrer merkt eh nicht, was ich hier mache, solange mein Mikrofon aus ist. Um 11.30 Uhr ist eigentlich schon Schluss. Ach, von wegen. Manche Lehrer geben so viele Aufgaben, da könnt ich einen ganzen Monat dran sitzen. Als ich fertig bin, ist mein einziger Gedanke: Schlafen.

„Ich merke, dass ich in vielen Fächern nicht mehr hinterher komme“

Freitag Heute Morgen wollte ich wirklich nicht aufstehen. Ich schleppe mich aus dem Bett und es bleibt keine Zeit zum Frühstücken. Um 9.30 Uhr ist Informatik-Videokonferenz. Nicht schon wieder. Aber Jammern hilft nichts, Augen zu und durch. Eigentlich sollte ich froh sein, dass Videokonferenzen in manchen Kursen benutzt werden, aber wieso nicht in Fächern wie Deutsch oder Fächer, die ich wenigstens kann? Um 14.30 Uhr ist der Tag vorbei. Ich habe noch jede Menge Aufgaben, aber immerhin: Es ist Wochenende!

Am Ende der Schulwoche sagte die Schülerin der MAZ: „Anfangs habe ich mich über den Distanzunterricht gefreut, weil ich nicht in die Schule musste. Aber mittlerweile merke ich, dass ich in vielen Fächern nicht mehr hinterher komme.“ Als größtes Problem nennt sie die Zeitverzögerung für das Feedback außerhalb der Videokonferenzen: Wenn sie Lehrer um Hilfe bittet, kriegt sie diese zwar – jedoch erst Stunden später. Vor dem anstehenden Halbjahres-Zeugnis sorgt sie sich ebenfalls. Anders als im regulären Unterricht, hatte sie wenige Gelegenheiten schlechte Noten durch aktive Mitarbeit auszugleichen.

Von Peter Degener