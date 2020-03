Umstrittene Homöopathie

Potsdam

Migräne ist für Betroffene ein quälendes Leiden. Ute Janßen behandelt eine ganze Reihe von Patienten mit der sich in chronischen Kopfschmerzen äußernden Krankheit. Vielen kann die promovierte Allgemeinmedizinerin mit einer homöopathischen Behandlung helfen. „Oft sind vorher schon eine ganze Reihe von Behandlungsmethoden erfolglos versucht worden“, sagt die Berliner Ärztin, die im 400 Mitglieder umfassenden Berlin-Brandenburger Verein homöopathischer Ärzte organisiert ist. Auch die von ihr verabreichten Globuli wirken nicht in jedem Fall. Aber nach ihren Erfahrungen kommt sie bei homöopathisch behandelten Migräne- oder Rheumapatienten mit 60 bis 80 Prozent weniger Schmerzmitteln aus.

Wegfall der Kostenübernahme für Homöopathie im Gespräch

Die Homöopathie ist eine umstrittene Disziplin. Drei bis fünf stecknadelkopfgroße Kügelchen verabreicht Doktor Janßen in der Regel ihren Patienten, die diese langsam auf der Zunge zergehen lassen. Können solche Globuli, die in erster Linie aus Zucker bestehen, überhaupt eine Wirkung entfalten? Unwissenschaftlich und unwirksam sei die vor 200 Jahren entwickelte Methode, sagen Kritiker wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Wenn durch die Behandlung Erfolge erzielt würden, liege das am sogenannten Placebo-Effekt. Die Diskussion kocht hoch, seit Lauterbach und andere verlangen, die von einigen Krankenkassen gewährte Kostenübernahme für homöopathische Behandlungen zu stoppen. In Frankreich wurde kürzlich ein entsprechender Beschluss gefasst.

Ausführliches Gespräch zur Krankengeschichte

Bei der Kostenübernahme geht es in erster Linie um die Erstanamnese. Das ist ein mindestens einstündiges Gespräch, in dem nicht nur die aktuellen Beschwerden abfragt werden, sondern die gesamte Krankengeschichte inklusive Vorerkrankungen in der Familie. Die Anamnese steht im Zentrum der homöopathischen Behandlung. „Es geht darum, wie der gute alte Hausarzt den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen“, sagt Ute Janßen. Während in der Schulmedizin die Menschen aufgrund ihrer akuten Symptome behandelt würden, spiele bei der Auswahl homöopathischer Mittel die Gesamtpersönlichkeit des Menschen eine Rolle. Zur Verlaufskontrolle kann einmal pro Quartal eine Folgeanamnese von mindestens 30 Minuten abgerechnet werden. Voraussetzung für die von einigen Kassen gewährte Kostenübernahme für eine homöopathische Behandlung ist, dass sie von einem Facharzt mit dreijähriger Weiterbildung in Homöopathie ausgeführt wird, das heißt von einem vollständig ausgebildeten Mediziner, der auch andere Methoden im Repertoire hat. Kosten für einen Heilpraktiker müssen Versicherte dagegen grundsätzlich aus eigener Tasche tragen.

Prinzip: Ähnliches durch Ähnliches heilen

Die Methodik der Homöopathie wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch den deutschen Arzt und Pharmazeuten Samuel Hahnemann entwickelt. Er hatte die Beobachtung gemacht, dass Krankheiten oft durch Mittel behandelt werden können, die bei einem Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie bei dem jeweiligen Kranken beobachtet werden. Er entwickelte daraus das Ähnlichkeitsprinzip: „Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“. Um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, verdünnte und verschüttelte er seine Substanzen und stellte fest, dass die gewünschten Heilwirkungen oft bei höherer Verdünnung verstärkt wurden. Er nannte dieses Verfahren Potenzierung. Sie kann so weit getrieben werden, dass von dem Ursprungsstoff in den Globuli nicht mehr ein einziges Molekül nachgewiesen werden kann.

Homöopathie eine Behandlungsoption unter vielen

Wie es dennoch zu einer Wirksamkeit kommen kann, konnte bis heute nicht geklärt werden. Vermutet wird, dass der menschliche Organismus durch in dem Substrat enthaltene Informationen dazu angeregt wird, seine Widerstandskräfte zu aktivieren. Zudem verweisen sie auf Behandlungserfolge und hoffen auf eine Beruhigung der Diskussion. Schließlich sei Homöopathie für die Ärzte, die sie anwenden, nur eine Behandlungsoption, betont Ute Janßen. Jeder Arzt entscheide verantwortlich, ob er in diesem Fall auf die Globuli vertraue, eine andere Behandlungsmethode wähle oder den Patienten an einen weiteren Facharzt überweise.

Info: www.berlin-brandenburger-homoeopathie.de

Von Ulrich Nettelstroth