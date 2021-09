Potsdam

In Potsdam von A nach B mit dem Fahrrad? Schaut man auf die Distanzen, ist das für die meisten kein Problem. Doch wenn es um die Qualität der Radwege oder schlicht um ihr einfaches Vorhandensein geht, sieht es schon schlechter aus. Das hält viele Potsdamer davon ab, das Rad öfter zu nutzen. Im fünften Teil der MAZ Radwege-Serie nennen wir Beispiele im gesamten Stadtgebiet, auf die uns Leser aufmerksam gemacht haben.

Dortu-, Linden- und Jägerstraße

Dortustraße in Richtung Brandenburger Straße: Kopfsteinpflaster schüttelt die Radfahrer durch und manchmal kommt es mit Pkw-Fahrern zu Konflikten Quelle: Annika Jensen

In den kurzen Abschnitten der drei Straßen zwischen der Charlottenstraße und der Hegelallee tobt das Leben. Viele Menschen sind hier unterwegs, genießen die zahllosen Cafés, Restaurants und Boutiquen. Das Kopfsteinpflaster zwingt Autofahrer und Radfahrer langsamer zu fahren. Doch eine Stoßdämpfung wie im Auto gibt es an den Zweirädern nicht. Einige Radfahrer weichen deswegen auf die etwas weniger holprigen Fußwege, direkt vor den Geschäften, aus. Das führt manches Mal zu Konflikten mit den Fußgängern.

Doch nicht nur das Kopfsteinpflaster lässt einige Radfahrer auf die Fußwege ausweichen. Auch die Situation zwischen den zahllosen parkenden Autos bergen Gefahren, auf die manch ein Eseldraht-Nutzer einfach verzichten möchte: Plötzlich ausparkende Autos, skurrile Wendemanöver und genug Pkw-Fahrer, die den 1,5 Meter-Abstand zu den Radfahrern nicht einhalten.

Hegelallee

An der Kreuzung Hegelallee/Dortustraße geht es häufig über Augenkontakt Quelle: Annika Jensen

Ein Schild jeweils an den Abbiegungen für die Radfahrer in die Dortustraße und die Hermann-Elflein-Straße weisen die Radler darauf hin, dass sie den Autofahrern Vorfahrt gewähren müssen. Doch für die meisten Radfahrer sind die Schilder zu unauffällig. Sie wissen nicht, dass die Autos Vorrang haben. Offenbar wissen viele Autofahrer das auch nicht. Sie gewähren den Radfahrern ihre Fahrt.

Kommt es allerdings zu der Situation, in der der Autofahrer sein Recht sehr gut kennt und der Radfahrer seine Pflicht nicht und der Autofahrer Verständnis zeigt, geht diese Szene einzig und allein über Augenkontakt. Auch kommt es vor, dass der Autofahrer denkt, er muss Vorfahrt gewähren und der Radfahrer weiß, er muss Vorfahrt gewähren. Dann bleiben beide einfach stehen. Wieder geht die Lösung nur über Augenkontakt.

Einem MAZ-Leser erschließt sich der Sinn dieser Vorfahrtsregelung nicht. „Man ist als Radfahrer auf der Hauptstraße und eigentlich straßenbegleitend unterwegs.“ Ein anderer Leser fragt sich: „Wieso wird nicht für alle Verkehrsteilnehmer eine offizielle Beschilderung, also für Radfahrer „Vorfahrt gewähren“ VZ-Nr. 205 und für Autos VZ-Nr. 301, angebracht?“

Einmündung Schlaatzweg auf den Horstweg

Kein Hinweisschild, wie hier die Vorfahrt geregelt ist: Einmündung Schlaatzweg auf den Horstweg. Quelle: Annika Jensen

Die Lage für Radfahrer im Schlaatzweg hatte die MAZ bereits im ersten Teil der Serie geschildert. Nämlich, dass dort bei der Asphaltierung in Richtung Schlaatz und Richtung Friedrich-Engels-Straße ein rund 100 Meter langes Stück ausgelassen wurde, das noch immer viele Risse und Furchen hat. Auch die parkenden Autos und der rege Verkehr wurden erwähnt.

Ein Leser ergänzte nun: Für ihn ist nicht ersichtlich, wie die Vorfahrt an der Einmündung Schlaatzweg in den Horstweg geregelt ist. Dort fehle ein Schild gänzlich. „Müssen Radler auf dem Horstweg in Richtung Heinrich-Mann-Allee am Schlaatzweg rechts vor links Vorfahrt gewähren? Oder müssen Radler vom Schlaatzweg kommend die Radler auf dem Horstweg passieren lassen?“

Horstweg

Bei oft regem Verkehr auf dem Horstweg nutzen viele Radfahrer lieber den Fußweg als den Schutzstreifen auf der Fahrbahn. Quelle: Annika Jensen

Auf dem Abschnitt des vierspurigen Horstweges zwischen „An den Kopfweiden“ und „An der Alten Zauche“ ist ein Grünstreifen mit Bordsteinen zwischen den Autos beider Fahrtrichtungen installiert. Das verenge den Verkehr und bringe die Pkws näher an die Radfahrer, kritisiert ein MAZ-Leser.

Tatsächlich ist für die Radler in Richtung Nuthe ein gestrichelter Schutzstreifen aufgemalt. Doch vielen Radfahrern ist die vierspurige, viel befahrene Straße nicht geheuer. Sie nutzen, Richtung Nuthe, den mit Betonplatten ausgelegten Fußweg. „Der Abstand von 1,5 Metern wird von den Autofahrenden eh ignoriert“, schreibt der MAZ-Leser.

Pauschalisieren lässt sich dieses Verhalten der Autofahrer freilich nicht. Einige halten durchaus Abstand, fahren gar, wenn der Platz da ist, auf die linke Spur. „Warum wurde auf dem Horstweg in beiden Richtungen nicht eine Fahrspur für den Radverkehr freigegeben?“, fragt der Leser.

Nuthedamm

Nuthedamm in Richtung Industriegebiet Drewitz: Nur ein Schild für Fußgänger kennzeichnet an dieser Stelle den Weg als Fußweg. Wie der Weg sonst genutzt werden darf, ist nicht gekennzeichnet. Quelle: Annika Jensen

Auf dem Stück des Nuthedamms zwischen dem Sportstudio Potsdam und dem Industriegelände in Drewitz ist lediglich in Richtung Industriegelände ein durchgehender Streifen aufgemalt, der den unmotorisierten Verkehr vom motorisierten trennt. Wer sich auf dem Streifen bewegen darf, ist auf dem Großteil des Stückes allerdings nicht gekennzeichnet.

An der Stelle, wo der Streifen in einen Bordstein übergeht, steht ein Schild, das den Weg als Fußweg kennzeichnet. Ansonsten werden Radfahrer ziemlich allein gelassen, wie die Nutzung dort geregelt ist. Ein MAZ-Leser nutzt den Streifen nicht, weil eben kein Radweg-Schild zu finden ist. „Radler müssen auf der Straße fahren“, folgert er deswegen. „Die maroden Brücken dürfen in Richtung Industriegebiet durch das Schild „Vorrang vor dem Gegenverkehr“ VZ-Nr. 308 befahren werden. Hierbei werde ich von entgegenkommenden Autofahrern immer angehupt und angepöbelt, weil ich den vorhandenen Seitenstreifen nicht benutze.“

Drewitzer Straße

An der Drewitzer Straße zwischen "Am Buchhorst" und "Möbelhof" gibt es keinen Radweg. Quelle: Annika Jensen

An der Drewitzer Straße haben sich die Radfahrer zwischen „Am Buchhorst“ und „Möbelhof“ in Richtung Innenstadt zum größten Teil ihren eigenen Radweg geschaffen. Nach einem kurzen Stück Betonplatten ist auf dem Grün ein zerfahrener Streifen entstanden, weil es keinen Radweg gibt und die Radler nicht auf der Autofahrbahn fahren wollen. Entsprechend schmal und uneben ist der Weg. Hinter „Möbelhof“ gibt es dann wieder Betonplatten. Doch nirgends ist ein Schild zu sehen, ob es sich um einen Fußweg oder einen kombinierten Fuß- und Radweg handelt.

Stahnsdorfer Straße

Abstand schwierig: In der Stahnsdorfer Straße müssen sich die Radfahrer die Fahrbahn mit parkenden und fahrenden Autos teilen. Quelle: Annika Jensen

Die Stahnsdorfer Straße ist ein Paradebeispiel für viele Straßen in Potsdam. Die parkenden Autos machen das Radfahren sehr unangenehm. Hier parken sie lediglich in Richtung stadtauswärts. Doch aus Angst vor sich öffnenden Autotüren fahren viele Radler mit entsprechendem Abstand. Kommt dann ein Pkw von vorn oder von hinten, ist der Radfahrer gezwungen, näher an die parkenden Autos zu fahren.

Häufig erleben die Radfahrer auch, dass dann der Abstand von 1,5 Metern der vorbeifahrenden Autos nicht eingehalten wird. Ein MAZ-Leser schildert zudem: „Der Bus 616 wartet nicht auf entgegenkommende Radfahrer, auch wenn die Hindernisse (parkende Autos) auf seiner Seite stehen. Als Alternative bleibt Radlern von Berlin aus so nur die Fahrt über die - ebenfalls schlechte - Rudolf-Breitscheid-Straße.“

Rudolf-Breitscheid-Straße

Auch hier kann es eng werden: Die Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg Quelle: Annika Jensen

Zwischen der Paul-Neumann-Straße und der Wattstraße dürfen auf der Rudolf-Breitscheid-Straße die Radfahrer in beide Richtungen fahren. Die Autos dürfen hier nur stadteinwärts fahren. Das führt für Radfahrer häufig zu unangenehmen Situationen. Etwa, wenn alles gleichzeitig passiert: stadteinwärts- und stadtauswärts fahrende Radler plus Auto.

Ein MAZ-Leser schreibt: Wenn Autos die Radfahrer überholen, „ignorieren sie die 1,5 Meter Abstand und gefährden entgegenkommende Radler“. Auch hier ist zu beachten: Das gilt nicht für alle Autofahrer. Der Leser fragt: „Warum wird hier nicht das neue Radler-Überholverbotsschild VZ-Nr. 277.1 angebracht?“ Es gibt auch Radfahrer, die stadteinwärts nicht den roten Fahrradstreifen nutzen, sondern sich auf der rechten Seite einordnen. Dort führt der Weg allerdings an parkenden Autos vorbei.

Von Annika Jensen