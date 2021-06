Babelsberg

Der Abwasserrohrbruch im Horstweg wurde repariert. Die Sperrung werde am Freitag aufgehoben, teilt die „Energie und Wasser Potsdam“ mit. In Abstimmung mit dem Rathaus wird am Freitagvormittag noch eine neue Asphaltschicht aufgebracht.

Sie wird aber so erfolgen, dass der Horstweg wieder in Richtung Großbeerenstraße befahren werden kann. Die Fußgänger können dann auch wieder den Gehweg an der Baustelle benutzen. Das ist wichtig: Denn die Strecke ist eine Umleitung für den ab Freitag wieder gesperrten Lutherplatz.

Die Schadensbeseitigung führt zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich. Die Umleitung erfolgt über Rudolf-Moos-Straße und Fritz-Zubeil-Straße.

