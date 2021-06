Potsdam

Auf dem Horstweg wird es in den kommenden Tagen zu Verkehrseinschränkungen kommen. Der Grund ist nach Angaben der Energie und Wasser Potsdam (EWP) ein Wasserrohrbruch.

Wie die EWP am Dienstag weiter mitteilte, ist eine Abwasserdruckleitung geplatzt. Deshalb müsse der Horstweg in Richtung Babelsberg ab Höhe der Abfahrt Nuthestraße in Richtung Großbeerenstraße gesperrt werden. Eine Umleitung über die Rudolf-Moos-Straße und die Fritz-Zubeil-Straße ist ausgeschildert.

In Richtung Heinrich-Mann-Allee bleibe die Straße jedoch weiter befahrbar. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis mindestens Ende der Woche dauern.

Von MAZonline