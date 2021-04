Innenstadt

Die Hauptpost im Stadtzentrum bekommt einen neuen Nachbarn. Der große Hotelbau an der Ecke Französischer Straße/Am Kanal steht kurz vor der Vollendung. Bei einem Baustellenbesuch hat die MAZ einen ersten Blick in und auf den Neubau geworden. Eine Besonderheit befindet sich ganz oben auf dem Dach – eine vorgeschriebene Leere.

„Es gibt keine sichtbare Haustechnik auf dem Dach“, sagt UBM-Projektleiter Joachim Kamp, der die Technik stattdessen innerhalb des Dachgeschosses untergebracht hat. In der Höhe wird auch die exklusive Lage des künftigen „Holiday Inn Express“ deutlich. Wer ein Hotelzimmer im obersten Geschoss hat, kann auf die nahe Kuppel der Nikolaikirche schauen und ganz langfristig womöglich auch auf den wiederhergestellten Stadtkanal.

UBM-Sprecher Sven Hoffmann (l.) und Projektleiter Joachim Kamp vor dem Neubau. Quelle: Bernd Gartenschläger

Französische Straße ab 1. Juni wieder offen

Doch das ist Zukunftsmusik, noch herrscht Baustellenlärm. Die Fassade ist so gut wie fertig, die Fenster sind eingesetzt. Gerade läuft der Innenausbau mit Maler- und Parkettarbeiten. Gerade wurde unter Vollsperrung der Französischen Straße der rote Hauptkran demontiert. „Die Gerüste fallen bis Mai“, sagt Projektleiter Joachim Kamp. Spätestens am 1. Juni wird auch die Einbahnstraßenregelung der Französischen Straße wieder aufgehoben – denn sie gehört zur Umleitung des Verkehrs für den dann beginnenden Ausbau der Behlertstraße.

Supermarkt im Erdgeschoss öffnet Mitte 2022

Das Hotel wird 198 größtenteils sehr kleine Zimmer bekommen. Lediglich an der Ecke des Hauses entstehen 25 Suiten. Im Wohnungsbau daneben entstehen 126 Wohnungen mit 20 bis 50 Quadratmeter Fläche. Mitte Oktober soll das Holiday Inn Express eröffnet werden. Frühestens im zweiten Quartal 2022 wird die Gewerbefläche im Sockelgeschoss fertiggestellt. Dort soll ein Lebensmittelgeschäft mit rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche eröffnen. Es gibt bereits Vertragsverhandlungen, doch welche Supermarktkette den Zuschlag bekommen soll, ist noch geheim.

Das wird einmal ein Supermarkt. Der rote Kran ist gerade abgebaut worden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Offen ist zudem, wann die vielen kleinen Wohnungen auf den Markt kommen. „Sie werden im Laufe des Jahres im Block verkauft“, erklärt UBM-Sprecher Sven Hoffmann. Und Projektleiter Kamp ergänzt: „Es wird derzeit noch diskutiert, ob die Micro-Appartements voll möbliert werden sollen.“ Über mögliche Miethöhen schweigt sich UBM Development ebenso aus, wie über die Investitionssumme in Potsdam.

2017 hatte die in Wien sitzende UBM Development AG das Areal samt Hauptpost vom Unternehmer Nicolas Berggruen gekauft und das Projekt entwickelt. Die Hauptpost wurde mittlerweile wieder abgestoßen. Im Juli 2019 war Baubeginn. Wie so oft im Stadtzentrum, erwies sich der Baugrund als Herausforderung. „Wir haben viele Pfähle aus Holz und Beton herausgeholt“, die von Vorgängerbauten wie dem DDR-Fernmeldeamt stammten“, erzählt Kamp. Die Archäologen waren auch erfolgreich: „Die haben eine Puttenfigur und einen alten Eimer gefunden.“

Auf der Rückseite sieht man, wie Hauptpost (r.) und Hotel aneinanderstoßen. Quelle: Bernd Gartenschläger

UBM weist Kritik an der Fassade zurück

Modernen Bauschmuck gibt es kaum. „Wir haben uns mit dem Natursteinsockel und den Fensterprofilen an der Hauptpost orientiert“, sagt Kamp über die prominente Front am Kanal. Die trotz etwa 60 Meter Länge recht monoton gehaltene Fassade hatte nach Präsentation der Entwürfe auch für Kritik gesorgt, der Vorwurf: fehlende Lebhaftigkeit. Auf der anderen Seite des Stadtkanals wird in den neuen Blöcken der Potsdamer Mitte auf kleine Parzellen in Anlehnung an die historischen Stadtstruktur gesetzt.

So soll das Holiday Inn Express in Potsdam aussehen. Quelle: UBM Development

„Wir halten Kleinteiligkeit neben der großen Hauptpost für Fehl am Platz“, erklärt UBM-Sprecher Sven Hoffmann. Das Ergebnis, das auch dem Gestaltungsrat vorgelegt worden war, sei ein guter Kompromiss.

Die Deutsche Post kann durch zwei Zufahrten auf die Rückseite des Neubaus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ernüchternd ist der Blick in den Hof des Gebäudes. Er soll von Entrauchungsklappen und Fluchtwegen abgesehen keinerlei Nutzung oder eine besondere Aufenthaltsqualität aufweisen und auch in keiner Form begrünt werden. Insgesamt erwartet die UBM für das Projekt allerdings ein Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

Der Innenhof mit zahlreichen Fenstern der Hotelzimmer und Microapartments wird nicht weiter gestaltet und soll keine besondere Nutzung erhalten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Busse und Post kommen durch Tunnel hinter das Hotel

Zum Schluss ein Blick in den Keller: Die Tiefgarage mit 69 Stellplätzen ist größtenteils den Bewohnern vorbehalten, nur 24 Plätze dienen den Hotelgästen. Für diese Nutzergruppe und auch den Nachbarn Deutsche Post gibt es allerdings eine bauliche Besonderheit. „Wir mussten die Zufahrt der Paketautos dauerhaft gewährleisten“, erklärt Joachim Kamp. Denn im Hof des Hotelbaus stehen zu Dutzenden die gelben Gefährte. Diese Bedingung hat die UBM gleich für die „Logistik“ der Hotelgäste genutzt. Ganze Reisebusse können durch die über vier Meter hohe Zufahrt an der Französischen Straße in das Blockinnere hineinfahren, dort die Gäste aussteigen lassen und den Hotelkomplex dann durch einen zweiten Tunnel an der Straße Am Kanal wieder verlassen.

Von Peter Degener