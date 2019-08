Potsdam

Jetzt, mit achtzig, nimmt sie sich die Freiheit zu tragen, was immer sie will. Sabine Breitlow hat ihre Favoriten an die Schranktüren gehängt. Ein langes, schlichtes Kleid, A-Linie, runder Ausschnitt, kleine Ärmel. Daneben eine perlenbestickte Tunika. Ein Rock, eine Hose. Alles schwarz. Alles bereit für den großen Tag.

Sabine Breitlows Wohnung vor einer Woche: Die Frau, die in ihrem ersten Berufsleben als Model und in ihrem zweiten als Veranstaltungschefin im Schlosshotel Cecilienhof gearbeitet hat, für die die Berufsbekleidungt – seien es die Entwürfe des Modeinstituts der DDR oder das kleine Schwarze der Hotellerie – zur zweiten Haut geworden sind, bereitet sich auf ihr Geburtstagsfest vor. Der Wein ist bestellt, der Friseur gebucht – bleibt nur die Kleiderfrage. Rock, Kleid oder Hose? Nur eines ist an jenem Tag vor einer Woche klar: Wenn sie für ein paar Stunden an ihren Herzensort am Jungfernsee zurückkehrt, dann mit Stil.

Von Caputh nach Potsdam

Sabine Breitow ist eine von hier. Darauf legt sie wert. Am 20. August 1939 erblickt sie in ihrem Elternhaus in Caputh das Licht der Welt. Aus dem Krieg, der keine zwei Wochen später beginnt, wird ihr Vater nie zurückkehren. Caputh aber bleibt die Mitte ihrer Welt: Hier geht Sabine Breitlow zur Schule, hier werden die beiden Söhne spielen, hier leben heute die Enkel. „Ich bin Caputherin, auch wenn ich schon vor langer Zeit nach Potsdam gezogen bin“, sagt Sabine Breitlow. Sie steht auf dem Balkon hoch über dem Kiewitt. Vor lauter Bäumen ist die in der Sonne glitzernde Havel nur zu erahnen. Über die Planitz-Brücke rattert ein Zug. Der Rasen vor dem Haus ist zur Steppe vertrocknet. Spätsommer.

Sabine Breitlow in ihrer Model-Zeit: Für Modeschauen reiste sie kreuz und quer durch die DDR. Quelle: privat

Das Telefon klingelt. Eine alte Bekannte, die sich über das bevorstehende Fest erkundigt. Das Gespräch nimmt seinen zackigen Lauf, denn Sabine Breitlow ist eine Frau klarer Ansagen und eiert nicht lange rum. „Ja. Achtzig. Das ist Fakt. Ein bisschen komisch ist mir, ja. Aber was soll man dagegen tun? So ist das Leben... Hör mal: Keine Blumen, keine Geschenke!“ Über ein kleines Trinkgeld für die Reisekasse würde sie sich freuen, sehr sogar: „ Helgoland und Italien. Bevor ich sterbe, muss ich noch mal da hin.“

Wer Sabine Breitlow erlebt, der denkt nicht an den Tod. Die hochgewachsene Frau geht zügig und mit festen Schritten durch die Welt, die sich für sie schon immer ein bisschen schneller gedreht hat als für andere. Nach der Schule macht sie eine Ausbildung zur Fotografin. Sie arbeitet zwar nur kurz in dem Beruf, aber gern. „Wenn ich Wolkenbildung sehe, werd’ ich heute noch ganz nervös“, sagt sie – und dass der Beruf ein richtig, richtig schöner ist.

Sabine Breitlow posiert für die „Sibylle“, für Kataloge und sogar für die DDR-Lotterie – hier ein in Jüterbog aufgenommenes Bild. Quelle: privat

Sabine Breitlow ist keine zwanzig, eine aparte Schönheit, als sie auf der Straße entdeckt und angesprochen wird – und ohne lange nachzudenken die Seiten wechselt. Bis in die 1970er Jahre hinein steht sie als Model vor der Kamera, läuft in Modenschauen, reist kreuz und quer durch die kleine Republik zwischen Elbe und Oder, Ostsee und Erzgebirge. Sie postiert fürs Versandhaus Leipzig, für die Messe, fürs Konsument Warenhaus, für die „Sibylle“ und für viele andere.

„Wir haben etwas Besonderes“

Gelebt aber hat sie immer hier, an der Havel. Was ihr Caputh und Potsdam bedeuten? „Heimat, absolute Heimat“, sagt Sabine Breitlow. „Ich war schon überall. Aber hier finde ich es am schönsten. Wir haben hier etwas ganz Besonderes.“

An den Wänden hängen Potsdamer Veduten. Auf einem Tischchen stehen Familienfotos und von den Enkelkindern gemalte Bilder: Blumen, Herzen, lachende Sonnen; ein kunterbuntes Papierboot – die MS „Omi, Omi, Omi, ich hab dich lieb“. Über der Chaiselongue in einem goldenen Rahmen: Willy Brandt, Manfred Stolpe, Richard von Weizsäcker, Königin Beatrix und Loriot – auch ein Teil von Sabine Breitlows Leben. Beinahe vier Jahrzehnte hat sie im Schlosshotel Cecilienhofgearbeitet – nach der Mannequin-Zeit lernt sie dort von der Pike auf, wird Kellnerin, Serviermeisterin und bildet selbst Generationen von Lehrlingen aus. Jahrelang sitzt sie in der Prüfungskommission: Wer in und um Potsdam in den Service will, muss an ihr vorbei. War sie streng? „Sachlich. Nicht bösartig. Ich wollte niemandem etwas verbauen.“

US-Präsident Bill Clinton besuchte am 13. Mai 1998 gemeinsam mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl Potsdam. Das anschließende Bankett wurde vom Schlosshotel Cecilienhof ausgerichtet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sachlich, gewandt und diskret muss sie als Veranstaltungschefin des Schlosshotels sein – rund um die Wende und in den rasenden Neunzigern, in einer der aufregendsten Zeiten, hält sie die schillerndsten Fäden der Gastgeber-Branche in der Hand. Wer auch immer sich zum Staatsbesuch, zum Galadinner oder auch inkognito angesagt hat: Sabine Breitlow bleibt cool und organisiert, was zu organisieren ist. Francois Mitterand ist in diesen Jahren zu Gast, George Bush, Boris Jelzin, Bill Clinton, die Queen. Hat sie nie, kein einiges Mal weiche Knie bekommen? „Das sind auch nur Menschen“, sagt Sabine Breitlow: „Für alles andere gibt es das Protokoll.“

Die Fotografien all dieser Empfänge hat sie in dicke Alben geheftet. Auch ihre Model-Bilder stecken zwischen gepolsterten Buchdeckeln, Brigadeausflüge, die Azubis. Bilder in Schwarz-Weiß und in Farbe, Ausschnitte aus Katalogen, Zeitungen, Magazinen. „Etagenweise“ habe sie solche Alben, sagt Sabine Breitlow. Oft blättere sie nicht mehr darin. Auf einem der Bände steht: Manchmal denkt man, es ist stark festzuhalten – doch es ist das Loslassen, das wahre Stärke zeigt. „So ist es“, sagt Sabine Breitlow. „Genau so.“ Sie musste früh loslassen: In der Mitte des Lebens verliert sie ihren Ehemann, viele treue Weggefährten sind nicht mehr. „Schon eigenartig, das Leben“, sagt Sabine Breitlow. Ihre sonst so volle Stimme ist jetzt ganz leise. Und doch: Wenn sie ihr Leben nun zum Achtzigsten Revue passieren lässt, könne sie sich über nichts beschweren: „Es ist schön, dass ich hier in Potsdam ein wenig beitragen konnte“.

Von Nadine Fabian