Potsdam

Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Senior aus der Gemeinde Nuthetal. Polizeihubschrauber fahndet nach Autodieben. Polizei sucht aus der Luft nach Sexualstraftäter: In den letzten Wochen war die Polizei mit ihrem Hubschrauber besonders häufig im Einsatz – das zumindest war der Eindruck vieler Potsdamer, vor allem im Süden der Stadt. Doch in welchen Fällen setzt die Polizei den Hubschrauber überhaupt ein? Und wer entscheidet darüber? Die MAZ hat bei der zuständigen Polizeihubschrauberstaffel nachgefragt.

Grundsätzlich stehen der Polizei für ganz Brandenburg zwei „fliegende Polizeiwagen“ zur Verfügung. Die Hubschrauber vom Typ EC 135 P2+ – hergestellt von Airbus – sind in Ahrensfelde stationiert, aber im ganzen Land unterwegs. Eingesetzt werden sie immer dann, wenn ein guter Überblick von oben gebraucht wird oder besonders große Gebiete abgedeckt werden müssen. Allein 1114 Mal sind die Hubschrauber im vergangenen Jahr in die Luft gegangen. „Durchschnittlich wird der Hubschrauber in einer zehn Stunden dauernden Schicht ein- bis zweimal angefordert“, sagt Steve Dornblut, Flugeinsatzleiter der Polizeihubschrauberstaffel.

Anzeige

Wärmebildkamera fahndet nach gestohlenen Autos

Besonders oft nutzt die Polizei ihr fliegendes Auge zur Suche nach Vermissten. Die Polizeihubschrauber sind mit Wärmebildkameras ausgerüstet, die Menschen anhand ihrer Körperwärme auch in vollkommener Dunkelheit aufspüren können. Während eine verlorene Person im Wald auch mit Nachtsichtgeräten nur schwer zu entdecken sei, tauche sie auf der Wärmebildkamera klar sichtbar als warmer Fleck auf. Und auch gerade erst abgestellte Autos kann die Wärmebildkamera anhand der warmen Motorhaube erkennen – der Grund, warum der Hubschrauber kürzlich im Potsdamer Süden nach einem gestohlen Auto fahndete.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein weiteres Einsatzgebiet: die Suche nach Kriminellen. „Die Fahndung im Zusammenhang mit begangenen Straftaten zählt zu den häufigsten Einsatzgründen“, erklärt Dornblut. In der Luft gebe es keinen Stau und keine Hindernisse, die ihnen die Verfolgung erschweren. Auch zur Verkehrsüberwachung rückt der Hubschrauber aus, außerdem für die Luftrettung oder bei Katastropheneinsätzen.

Hubschraubereinsatz: eine Frage des Wetters Die Einsatzfähigkeit des Polizeihubschraubers hängt stark vom Wetter ab. Bei heftigen Sturmböen oder starkem Schneefall können die Hubschrauber nicht abheben. Auch Vereisungsgefahr durch frierenden Regen oder dichter Nebel sind ein K.O.-Kriterium. Wichtig ist zudem ausreichende Sicht. Wenn ein Hubschrauber mal wetterbedingt nicht ausrücken kann, müsse das mit mehr Bedienkräften oder mit dem Einsatztrupp Drohnen abgefangen werden, erklärt Leiter Steve Dornblut.

Zur Seite steht den Einsatzkräften an Bord Hightech: ein Peilsystem, eine Lautsprecheranlage und weitere Fototechnik – Ausrüstung, mit der die Beamten in der Luft Aufgaben übernehmen können, die vom Land aus nicht möglich wären. Das kostet, Dornblut sagt: „Bei derartig hochwertiger Technik liegen die Kosten im niedrigen bis mittleren vierstelligen Betrag pro Flugstunde.“ Verglichen mit dem Einsatzwert sei dies allerdings eine gute Investition.

Zur dritt an Bord des Hubschraubers

An Bord sind die Polizisten immer zu dritt: ein Pilot, ein Flugtechniker und ein Operator. Der Pilot fliegt und hält den Kontakt mit der Luftraumüberwachung. Der Flugtechniker kümmert sich vor allem um die technischen Funktionen des Hubschraubers, bedient aber auch etwa den 800 Watt-starken Suchscheinwerfer und die Winde, mit der Menschen geborgen werden können. Außerdem kommuniziert er mit der Leitstelle am Boden – er ist quasi das Verbindungsglied mit dem Piloten. Bleibt noch der Operator: Er ist zuständig für die Bedienung und Auswertung der Kameras, also der HD- und der Wärmebildkamera.

Von Linus Höller