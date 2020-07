Potsdam

Großeinsatz der Polizei im Potsdamer Süden: Mit Hubschrauber, Polizeihund und zahlreichen Einsatzkräften suchte die Polizei in der vergangenen Nacht nach einem in Nuthetal vermissten Senior, der unter gesundheitlichen Problemen leidet.

Zeuge findet den vermissten Senior

An der Suche, die sich bis ins Potsdamer Stadtgebiet zog, war neben zwei Diensthunden auch der Polizeihubschrauber beteiligt. Gegen 4.50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der den Vermissten in Nuthetal in einem Garten aufgefunden hat. Der Mann wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

