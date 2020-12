Potsdam

Was sagt das Virus zum Test? „Immer schön positiv bleiben!“ Bei Witzen über Corona – ob gut oder schlecht – bleibt manchem das Lachen im Hals stecken. Doch die Pandemie und ihre teils skurrilen Auswirkungen – man denke an den Klopapier-Ausverkauf – finden sich in Cartoons wider. Schließlich durchdringt das Thema alle Lebensbereiche. Wie geht man als Karikaturist damit um? Fragen an Jörg Hafemeister, Schöpfer der wöchentlichen Karikaturen der Potsdamer MAZ.

Darf und sollte man über Corona Witze machen?

Jörg Hafemeister: Als Covid-19 urplötzlich bedrohlich hinter jedem Frühblüher zu hocken schien, habe ich mich das auch gefragt. Ist Corona nicht zu ernst, um lustig zu sein? Aber weil Corona alle beschäftigt, wusste ich: Da komme ich jetzt nicht dran vorbei.

Fühlten Sie sich trotzdem gehemmt im Humor?

Mir war klar, Corona polarisiert und macht Angst. Die einen haben Angst, dass sie sich anstecken können. Andere haben Existenzängste. Es gibt Angst vor Einsamkeit und Angst vor dem Verlust gesellschaftlicher Freiheiten. Und es gibt diese erstaunlichen Allianzen wider die Maskenpflicht, die irritieren auch.

Wer Ängste aussteht, will darüber aber doch nicht lachen, oder?

Also, Angst kann schon sehr komisch sein. Es gibt ja schließlich auch komische Ängste. Aber es geht nicht nur um komisch. Cartoons können Gegensätze, Gefahren, Verhaltensweisen, Tendenzen verdeutlichen. Und manchmal sogar in die Zukunft schauen: In der MAZ-Osterkarikatur habe ich Corona-Cops gezeichnet, die die Osterhasen auffordern, schon mal im Homeoffice Weihnachtslieder zu üben. Allerdings habe mich da einfach über den Widersinn gefreut und nicht geahnt, dass Weihnachten 2020 tatsächlich derart von Corona gekapert wird.

Und was sind dann komische Ängste?

Es ist ja nicht alles ernst zu nehmen: Dieser ganze Klopapierwahn war so bekloppt, da hab ich dann den ersten und letzten Klopapierwitz meines Lebens gezeichnet.

Hatten Sie trotzdem auch spontane Ideen, die Ihnen beim Darüber-Nachdenken zu heikel waren?

Als plötzlich der erste Lockdown war, habe ich zwei Corona-Viren gezeichnet, die vor dem geschlossenen Barberini standen. „Macht nix“, sagt das eine Virus zum anderen, „dann fahren wir eben einfach S-Bahn.“ Mir kam das dann aber jenen gegenüber schäbig vor, die aus zig Gründen zwangsläufig S-Bahn fahren müssen. Ich hab die Zeichnung weggeworfen.

Wir erleben die zweite Corona-Welle. Wiederholen sich auch die Witze?

Das wär ja blöd – dann hätte sie die MAZ nicht gedruckt.

Da ist was dran ...

Thematisch kam ich auch ohne Corona gut aus. Im Spätsommer aber schlich sich Corona ja wieder an – wie ein alter fieser Bekannter, jetzt sogar mit Maske. Und ich merkte, dass nicht nur das Virus ungemütlich ist, sondern auch vieles, was so um Corona herum verschwörungstheoretisch viral geht.

Wie sieht Ihre „Karikatur-Ausdenk-Methode“ aus?

Keine Ahnung, ich mach das aus dem Bauch raus. Widersprüche, Analogien und Absurditäten sind ganz hilfreich, davon gibt’s ja genug. Und das Verschränken von Themen, zum Beispiel von der zweiten Corona-Welle und von Surfen: Wenn einen fiesen kleinen Corona-Virus zeichne, der mit dem Surfbrett auf die Urlaubsrückkehrer-Welle wartet, dann denken die meisten ja nicht: „Gott, was für ein süßer kleiner Kerl, dem wollen wir jetzt mal bloß nicht den Spaß verderben.“ Im Gegenteil. Alles, was scheinbar nett rüberkommt und sich als gar nicht nett entpuppt, funktioniert gut, weil der Betrachter selbst darüber stolpert.

Gibt es Kritik an Ihren Corona-Karikaturen?

Klar. Es finden ja schließlich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Sachen gut. Oder eben auch nicht. Und es spielt eine große Rolle, wie der Betrachter selbst über das jeweilige Thema denkt. In einer MAZ-Karikatur habe ich Parkskulpturen gezeichnet, die gegen ihre winterliche Einhausung protestieren. Eines ihrer Argumente: „Frost ist auch nicht schlimmer als Grippe!“. Und der alte Fritz steht daneben und sagt: „Siehste, steckt doch an.“ Logisch, das finden engagierte Corona-Zweifler weniger komisch.

Wurden Sie schon direkt angegangen von Kritikern?

Ich würde es als sehr persönliche Kritik bezeichnen. Die gibt es aber auch zu anderen Themen und durchaus auch aus verschiedenen Richtungen.

Sind Corona-Leugner eine beliebte Zielgruppe für Karikaturen-Spott? Oder ist Ihnen das zu einfach?

Einfach ist das sowieso nicht, jeder hat ja Gründe für das, was er denkt. Aber es werden auch Ängste missbraucht. Im übrigen hätte auch das Ordnungsamt bei meinen Cartoons den einen oder anderen Grund gehabt, sich veräppelt zu fühlen. Es geht eben um Widersprüche.

Wie „böse“ darf Satire, dürfen Ihre Karikaturen sein?

Ich mag es nicht unter der Gürtellinie. Aber ob Corona, Bausünden oder Stadtpolitik – Cartoons können lustig, böse, trocken, bitter oder auch mal flapsig sein. Aber eines können sie meiner Meinung nach nicht, nämlich immer volle Kanne politisch korrekt sein. Dann ist nicht nur Schluss mit lustig, dann funktioniert das Stilmittel der pointierten Zuspitzung nicht mehr. Nur „Hau drauf“ ist nicht immer witzig, im Gegenteil … (hält kurz inne) … obwohl, wenn man Corona damit weg kriegen würde, dann würde ich sofort loslegen.

Von Alexander Engels