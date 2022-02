Groß Glienicke / Drewitz

Zwei Unfälle ereigneten sich im Laufe des Donnerstags in Potsdam – einmal wurde ein Radfahrer schwer verletzt, das andere Mal wurde ein Hund angefahren.

Am Donnerstagvormittag waren zwei Radfahrer auf der Potsdamer Chaussee in Richtung Gr0ß Glienicke unterwegs. Einer der beiden setzte zum Überholen an – doch in der Folge stürzten beide Radfahrer. Die Ursache ist nicht geklärt. Der überholende Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Hund auf der Schnellstraße angefahren

Auf der Nuthestraße in Höhe des Stern-Centers wurde am Donnerstag, kurz nach 21 Uhr, ein freilaufender Hund überfahren. Das Tier war auf die Fahrbahn gelaufen und dort mit einem Pkw kollidiert. Es erlag seinen schweren Verletzungen. Warum sich das Tier auf der Fahrbahn der Kraftfahrstraße befand, wird nun ermittelt. Der Hundehalter konnte erreicht werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Von MAZonline