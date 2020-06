Hunde fürs Homeoffice: Potsdamer überrennen Züchter

Potsdam/Zossen

Im Homeoffice kann es bisweilen ganz schön einsam werden. So viel wie in den vergangenen Wochen waren die meisten wohl noch nie am Stück zu Hause – so gesehen also der perfekte Zeitpunkt, um sich ein Haustier zuzulegen. Das haben sich offenbar zahlreiche Potsdamer gedacht und die Züchter und Tierheime nahezu mit ihren Tierwünschen überrannt.

„Die Leute sind wie die Bekloppten“, sagt Ilona Bretschneider aus Groß-Glienicke. Seit fast 30 Jahren züchtet sie Cairn Terrier, robuste, handliche Hunde mit freundlichem Gesicht. Ein- bis zweimal pro Jahr werfen ihre Hündinnen, manchmal auch gar nicht. Momentan gibt es in ihrer Zucht überhaupt keinen Nachwuchs – und trotzdem kann sie sich vor Anfragen kaum retten. „Der Run auf die Hunde ist unfassbar“, erzählt sie.

Tiere schon vor der Geburt reserviert

Anderen befreundeten Hundezüchtern gehe es ähnlich. Meistens seien die Welpen schon reserviert, bevor sie überhaupt geboren sind. Ilona Bretschneider hält diese Entwicklung für „sehr problematisch“. „Was passiert denn, wenn alle wieder arbeiten gehen und keine Zeit mehr für ihr Haustier haben?“, fragt sie.

Sie möchte ihre Tiere nicht in die Hände von Menschen geben, die nur wegen der Corona-Krise auf die Idee kommen, sich einen Hund zuzulegen. Wer einen ihrer Cairn Terrier aufnehmen möchte, werde genau unter die Lupe genommen. Auf formlose Mails mit der Frage „Was kostet?“ gehe sie gar nicht erst ein. Wer ein Haustier haben möchte, müsse beweisen, dass er Verantwortung übernehmen kann.

Das Tierheim Zossen will keine Hunde an Menschen abgeben, die nur aus Langeweile ein Tier möchten. Quelle: Ursula Bauer/Aktion Tier

Fünf Anfragen am Tag

Christin Werner aus Potsdam-Marquardt erlebt die Corona-Krise aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: einmal als Züchterin, einmal als Leiterin einer Hundepension. Als Züchterin erlebt sie täglich, wie das Interesse an ihren Tschechoslowakischen Wolfshunden steigt. „Früher waren es vielleicht fünf Anfragen im Monat, heute sind es manchmal fünf pro Tag“, erzählt sie.

Unter Züchtern sei bereits von „Corona-Welpen“ die Rede. In vielen Fällen sei der krisenbedingte Hundewunsch nicht durchdacht. „Das sind Hunde, die eine ganz klare Linie und eine ganz klare Erziehung brauchen“, erklärt Christin Werner. Wer nach einem Sofa-Wolf suche, sei bei ihr an der falschen Adresse. 80 Prozent ihrer Tiere könne man nicht einmal alleine lassen. Job und Haustier ließen sich da schwer miteinander vereinbaren.

Hundepension bleibt leer

In ihrer Hundepension hat Christin Werner in den vergangenen Wochen den gegenteiligen Effekt erlebt: Als nach und nach die Urlaube ausfielen, wurden auch Pensionsbuchungen storniert. Zu der Pension gehört auch eine Hundetagesstätte. Christin Werner geht davon aus, dass diese ausgebucht sein wird, wenn die Krise vorbei ist.

Sie befürchtet, dass einige Neu-Hundebesitzer dann merken, dass sie mit ihrem Tier überfordert sind – und es schließlich wieder abgeben. „Ich habe die Sorge, dass die Tierheime dann überfüllt sein werden“, so die Züchterin.

Ursula Bauer von der Aktion Tier am Degu-Gehege im Tierheim Zossen. Quelle: Frank Pechhold

Sorge vor überfüllten Tierheimen

Derzeit erlebt das Tierheim in Zossen, das derzeit noch für die Aufnahme von Potsdamer Fundtieren zuständig ist, eine ähnlich hohe Nachfrage nach Hunden wie die Züchter. „Das hat unserer Meinung nach auch klar mit Corona zu tun“, sagt Ursula Bauer vom Trägerverein Aktion Tier. Die meisten Interessenten seien auf der Suche nach Beschäftigung oder Gesellschaft und dächten offenbar, ein Hund sei die Lösung.

Im Tierheim Zossen hätten solche Menschen keine Chance, einen Hund zu bekommen, erklärt Ursula Bauer. Die Hunde, die an Corona-Gelangweilte vermittelt würden, könnten einem nur Leid tun, findet sie. Irgendwann hätten mit der Krise auch das Homeoffice oder die Kurzarbeit ein Ende und die Tiere seien dann auf sich gestellt.

Außerdem befürchtet die Tierschützerin, dass viele Neu-Hundebesitzer schnell die Lust daran verlieren könnten, sich neben der Arbeit auch noch um ein Haustier zu kümmern. „Wir werden sehen, ob sich die Tierheime mit abgegebenen oder ausgesetzten Hunden füllen, sobald die Krise halbwegs überwunden ist.“

Von Hannah Rüdiger