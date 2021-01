Zentrum-Ost

Im Zentrum-Ost blüht offenbar der Handel mit illegal importierten Hundewelpen. Der Berliner Tierschützer Stefan Klippstein hat von interessierten Käufern erfahren, dass in einer Plattenbauwohnung am Hans-Marchwitza-Ring Zwergspitz-Welpen angeboten wurden, die höchstens acht Wochen alt sind und deshalb in Deutschland nicht verkauft werden dürfen – das ist erst bei Hunden ab einem Alter von 15 Wochen erlaubt.

Berliner misstrauen den Händlern

Maureen Furchner (25) aus Berlin hatte zusammen mit einem Freund am vergangenen Donnerstag einen Welpen im Zentrum-Ost kaufen wollen. Erst auf der Fahrt las sie die Quoka-Anzeige zum Welpenverkauf und wurde sofort stutzig, denn sie war durchgängig klein geschrieben, steckte voller Rechtschreib- und Grammatikfehler und bot eine zweifelhafte Erklärung für den Verkauf des Welpen: Die Tochter habe eine Allergie.

Zur Galerie Dubiose Händler aus der Slowakei haben in Potsdam illegal importierte Zwergspitz-Welpen zum Verkauf angeboten. Ein Berliner Paar wollte ein Tier kaufen, misstraute den Händlern und brach den Kauf ab.

Am Hans-Marchwitza-Ring wurden sie von den misstrauischen Händlern vor dem Haus abgepasst, es handelte sich um eine Frau und einen Mann, der zusagte, er könne auch Nachschub beschaffen, falls keines der Tiere gefällt. Der Mann sprach gebrochen deutsch. Das Berliner Paar misstraute ihm und brach den Kauf ab. Das Tier – eins von vieren - hatte 1750 Euro kosten sollen; der Berliner hatte den Preis schon auf 1400 gedrückt.

Zu jung und krankheitsanfällig

Klippstein zufolge haben die viel zu jungen Pomeranian-Tiere höchstens eine Grundimmunisierung, nicht aber die nötige Tollwutimpfung, die sie erst ab der zwölften Woche bekommen dürfen. Der Tierschützer geht davon aus, dass die Welpen keinen Chip implantiert haben, der Auskunft gibt über ihre Herkunft und ihre Identität. Die den Käufern präsentierten Ausweise stammen aus der Slowakei. Ob sie zu den Tieren gehören, ist ohne den elektronisch auslesbaren Chip unter der Haut nicht beweisbar.

Veterinäramt wimmelt ab

Klippstein informierte am Freitag das Veterinäramt der Stadt über den Versuch der beiden Berlinern am Donnerstag, einen Pomeranian-Welpen in Potsdam zu kaufen, der offenkundig viel zu jung und nicht nachweislich geimpft war. Doch man habe ihn abgewimmelt, so berichtet Klippstein, weil das Amt mit dem Schweinepest-Verdachtsfall befasst gewesen sei. Auch bei der Polizei habe er sich eine Abfuhr geholt. Wie Klippstein der MAZ sagte, war für Dienstag ein Scheinkauf geplant, doch wurde die Aktion wohl abgesagt, ohne dass der Tierschützer einen Grund erfuhr. Das Amt sei für ihn telefonisch nicht mehr zu erreichen gewesen.

Doch umgekehrt sagt das Amt auf MAZ-Nachfrage, man habe Klippstein nicht erreichen können. Der Scheinkauf hat nach Informationen der MAZ nicht mehr stattgefunden, weil Veterinär- und Ordnungsamt schon aktiv geworden waren: Sie hatten die Tiere bereits am Montag beschlagnahmt, offenbar am späteren Nachmittag.

Anfragen am Montagmittag wurden zunächst nicht beantwortet. Und Tierschützer Klippstein machte bei der Verwaltung Druck, man müsse sofort handeln, weil die Tiere sonst vielleicht schon verkauft wären und es keine Beweislage mehr gäbe. Dass er mit der Presse in dem Fall zusammenarbeite, habe nach seinen Worten für erheblichen Unmut im Veterinäramt gesorgt, wo man sich einerseits offenbar unter Druck gesetzt fühlte, andererseits fürchtete die Behörde, dass eine frühzeitige Veröffentlichung des Falls die Täter warnen würde.

„Geheimer Einsatz“ am Montag

So kam es zum vorgezogenen Einsatz der städtischen Ämter. Nach städtischen Angaben begleitete die Polizei die Beschlagnahmung der Welpen. Auf MAZ-Nachfrage konnte die Polizei einen solchen Einsatz im Zentrum-Ost allerdings nicht bestätigen.

Der Fall war über Klippstein am Freitag auch an die Tierrettung Potsdam in Geltow (Potsdam-Mittelmark) herangetragen worden. Die erklärte sich nach Auskunft von Vorstandsmitglied Gordon Ebeling per Mail bereit, einen Scheinkauf zu tätigen unter Aufsicht der auf Abstand abwartenden Potsdamer Ämter und der Polizei: „Aber wir haben nie eine Antwort bekommen.“

Tierrettung Potsdam ist enttäuscht

Die „Wegnahme“ von bedrohten oder kranken Tieren laufe unter Aufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark stets problemlos, sagte Ebeling, in der Zusammenarbeit mit Potsdam aber eher schlecht: „Wir haben den Eindruck, Potsdam will nicht mit uns arbeiten. Die halten den Tierschutz lieber fern.“

Untergebracht wurden die drei noch verbliebenen Pomeranian-Welpen in dem für Potsdam zuständigen Tierheim Zossen, wo man am Mittwoch keine Auskunft über den Fall geben durfte. Dafür sei bei „Verwahrtieren“ wie diesen allein das Veterinäramt Potsdam zuständig.

Schweinepest hatte Vorrang

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung von Potsdam (VLÜ) hat die Vor-Ort-Kontrolle bei den betroffenen Hundehaltern „an den Vortagen geplant und terminiert“, erklärte Stadtsprecherin Juliane Güldner am Mittwoch gegenüber der Märkischen Allgemeinen. Das Veterinäramt sei am Wochenende stark mit der Vorbereitung auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Groß Glienicke befasst gewesen.

Beschwerde gegen Ämter

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Veterinäramt sowie gegen das Ordnungsamt ist zeitgleich am Montag bei der Stadt eingegangen. Klippstein hatte der Stadt eine „rechtswidrige Verweigerung der Sicherstellung von Welpen“ vorgeworfen, die illegal aus der Slowakei eingeführt wurden.

Quarantäne im Tierheim Zossen

Drei Hunde – es waren mal vier – wurden vorsorglich zur Quarantäne in das Tierheim Zossen gebracht. Die Tiere zeigten auf den ersten Blick keinerlei Anzeichen einer anzeigepflichtigen Tierkrankheit, werden jedoch im Tierheim tierärztlich weiter untersucht und beobachtet, versichert Güldner. Das Tierheim bestätigte die Übernahme der Tiere, durfte aber keine weitere Auskunft zu ihrem Zustand und ihrem Alter geben.

Keine Anzeichen für Krankheit

Güldner zufolge ist es in der Vergangenheit schon mehrfach zum Import von nicht geimpften Hunden oder Katzen gekommen, die ebenfalls im Tierheim Zossen in Quarantäe betreut wurden: In den vergangenen sechs Jahren waren dies insgesamt sieben Hunde sowie drei Katzen. Keines der Tiere war an Tollwut erkrankt oder zeigte Anzeichen dieser Erkrankung.

Strenge Importvorschriften

Nach Deutschland importierte Hunde und Katzen müssen mindestens 15 Wochen alt sein, eine gültige Tollwutimpfung sowie eine Kennzeichnung mittels Mikrochip besitzen.

Verstöße gegen das Tiergesundheitsgesetzes sind eine Ordnungswidrigkeit oder auch eine Straftat. Als tierschutzrechtliche Verstöße gelten das zu frühe Trennen der Welpen vom Muttertier, nicht tierschutzgerechter Transport oder nicht tierschutzgerechte Haltung der Tiere.

Von Rainer Schüler