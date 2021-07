Potsdam

Ein eleganter, ausladender Strohhut mit zart glänzender Tüll-Blüte: Dieser Traum in Apricot ist das Lieblingsstück der Potsdamer Modistin Kristin Müller, der ganz und gar im Trend liegt. Denn laut der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH) ist diesen Sommer alles angesagt, was eine große Krempe hat: Panamahüte, Strohhüte, Stoffhüte. Aber auch der Fischer-Hut sei hip, den sowohl Frauen als auch Männer tragen können.

Breite Krempe und Naturmaterialien

„Abgesehen von der breiten Krempe sind aus Palmfasern gehäkelte Panamahüte, sogenannte Crochets, angesagt“, weiß Kristin Müller. Überhaupt seien im Sommer Naturmaterialien gefragt – wie der atmungsaktive, leichte Hanf, das etwas schwerere und kompaktere Weizenstroh aus Italien und all die anderen Strohsorten mit ihrer je eigenen Haptik und Beschaffenheit.

Wichtig ist der Sonnenschutz

Dabei ist ein Sommerhut längst nicht nur schönes Accessoire, sondern wird zunehmend als Schutz vor der Sonne getragen. „Headwear muss heute mehr können als modisch sein. Das Thema Funktion ist oftmals ausschlaggebend für den Kauf“, sagt Andreas Voigtländer, 1. Vorsitzender der GDH. Wichtig sei der UV-Schutz bei hochwertigen Stroh- oder Stoffhüten und Panamas.

Gots-Label für Nachhaltigkeit

Zudem werde der Nachhaltigkeitsgedanke für Konsumenten immer wichtiger, so Voigtländer weiter. Darauf reagieren die Huthersteller, indem sie zum Beispiel mit Öko-Cotton, recycelter Meeresplastik und Gots-zertifizierten Baumwoll-Serien arbeiten. Das Label „Gots“ („Global Organic Textile Standard“) steht für höchste ökologische, soziale und nachhaltige Anforderungen an Naturfasern.

Umfassende Beratung im Hutfachgeschäft

Modistin Kristin Müller, die zusammen mit einer Gesellin und einer Auszubildenden ihren Laden in Potsdam schmeißt, nimmt sich viel Zeit für ihre Kundinnen und Kunden. Als Fachgeschäft sei es „die umfassende Beratung, die uns ausmacht“. „Das ist das Aufregende, was wirklich Spaß macht: Das Passendste und Schönste für die Kundin, den Kunden zu finden. Damit sie beziehungsweise er sich am Ende gut behütet fühlt.“ Zwei bis drei Tage dauere es, bis ein individueller Hut in Handarbeit entstanden ist. Kosten: ab 200 Euro.

Immer mehr Männer tragen Hut

Die Hutmode hat in den vergangenen Jahren einen steten Aufschwung erlebt, was vor allem den Männern zu verdanken sei, so GDH-Sprecherin Kirsten Reinhardt. Leider sei durch Corona dieser Trend erheblich ausgebremst worden. Der Verband ist bemüht, das Huttragen attraktiv zu machen und kürt deswegen seit 2013 den „Hutträger des Jahres“. Aktuell darf sich der Moderator, Autor und Fernsehkoch Horst Lichter so nennen. Die Wahl findet immer am 25. November statt, dem Tag des Hutes.

„Babylon Berlin“ inspiriert die Hutträger und Hutträgerinnen

Mehr Einfluss aber nehmen Filme und Serien, wie Geschäftsinhaberin Kristin Müller erlebt. Bei ihr werden schon seit einer Weile Kopfbedeckungen wie aus den 1920er Jahren nachgefragt. Männer wünschen sich solche Schiebermützen, wie sie in der Netflix-Serie „Peaky Blinders“ getragen werden. Und Frauen fragen, ob es solche Hüte wie in „Babylon Berlin“ gebe, bei denen sich die Krempe um das Gesicht schmiegt. „Klar, haben wir, das sind die kleinen Glockenhüte“, ist die Antwort von Kristin Müller. Und dann geht es los mit der aufregenden Beratung.

Von Maria Kröhnke