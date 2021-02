Potsdam

Die Corona-Pandemie zwingt die Potsdamer Kliniken zu enormen Vorsichtsmaßnahmen. Der Bedarf an Schutzausrüstung ist drastisch gestiegen, und fast alles muss nach einmaligem Gebrauch rigoros entsorgt werden. Die MAZ hat beim städtischen Klinikum „Ernst von Bergmann“ und beim Verbund der christlichen Krankenhäuser nachgefragt. Auskunft gaben Bergmann-Sprecherin Theresa Decker und Benjamin Stengl, Sprecher des katholischen St.Josefs-Krankenhauses. Mit dem verbunden sind das evangelische Zentrum für Altersmedizin und die Oberlin-Klinik.

Was legen Pfleger oder Arzt an, bevor sie ein Patientenzimmer betreten?

Im „normalen“ Covid-Bereich des Klinikums sind das Kopfhaube, Einweg-Schutzkittel, FFP2-Maske, Schutzbrille und/oder Visier, Einmal-Handschuhe, gegebenenfalls zwei Paar übereinander. Im Covid-Bereich mit erhöhter Aerosolfreisetzung oder bei Corona-Mutationen sind FFP3-Masken Pflicht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In welcher Reihenfolge zieht man sich an und aus?

Anlegen: Händedesinfektion, Kopfhaube aufsetzen, Schutzkittel anziehen und gut schließen, Maske, Schutzbrille und/oder Visier, Hände desinfizieren, Handschuhe.

Beim Anlegen der Schutzausrüstung muss man sich zwei Mal die Hände waschen, beim Ablegen, das nach dem Aufenthalt im Corona-Zimmer viel strenger reglementiert ist, sogar vier Mal. Quelle: Fotostudio Vonderlind

Ablegen: Den „Gürtel“ des Kittels zerreißen. Das oberste Handschuhpaar ausziehen, wegwerfen, das untere desinfizieren und anbehalten. Oberes Nackenbändchen des Kittels zerreißen, Kittel nach vorn einrollen, Außenseite nach innen gewandt. Dann Handschuhe im Kittel ausziehen, beides wegwerfen. Desinfektion der Hände. Visier und Augenschutz runter, ohne sie außen zu berühren. Mehrfachschutz wird desinfiziert. Dann: Handdesinfektion, Maske abnehmen (nur innen anfassen) und entsorgen. Weitere Handdesinfektion.

Wie sind die Zimmer gesichert?

Auf der Covid-Intensivstation des Klinikums gibt es eine Schleuse vor jedem Zimmer. In keinem Krankenhaus dürfen die Mitarbeiter in der Schutzausrüstung aus dem Patientenzimmer auf den Flur treten. Entweder in der Schleuse oder noch im Zimmer wird die Ausrüstung komplett oder teilweise abgelegt und entsorgt.

Bis auf das Visier ist der Mitarbeiter schon voll unter Schutz, wenn er die Schleuse am Patientenzimmer der Corona-Intensivstation betritt. Quelle: Fotostudio Vonderlind

Wird nach jedem Patientenbesuch die volle Ausrüstung abgelegt und neue angelegt?

Ja. Sind Mitarbeitende im Patientenzimmer und benötigen Material, kann ein anderer das hineinreichen. Ist das nicht möglich, muss der Beschäftigte die Ausrüstung bis auf die FFP2-Maske für das Rein- und Rausgehen komplett wechseln.

Wie lange dauert das?

Beim Anlegen sind zwei Händedesinfektionen à 30 Sekunden nötig, beim Ablegen vier. Somit dauert das Anlegen drei bis fünf Minuten. Länger dauert es, falls etwa bei einem Kittel mal die Schnur reißt; dann muss ein neuer angezogen werden. Hat jemand die falsche Handschuhgröße gegriffen, muss er neue Exemplare nehmen.

Wie viel Schutz-Material musste beschafft werden?

2020 wurden wegen Corona im Bergmann-Klinikum etwa sechs Tonnen Desinfektionsmittel mehr verbraucht als sonst. Der Verbrauch an Kitteln stieg um 74 Prozent, der an Masken um 220 Prozent. Das „Bergmann“ musste fast sechsmal mehr für Schutzausrüstung ausgeben als im Vorjahr, da die Mengen und wegen der Nachfrage prompt auch die Preise gestiegen sind. Die christlichen Häuser kauften fast 250.000 Kittel und Masken: pro Woche 800 bis 1000 FFP3-Masken, 3500 FFP2-Masken und 2000 Kittel.

Reichen die Vorräte diesmal?

Lieferengpässe treten immer wieder auf. Das Bergmann-Klinikum kauft inzwischen direkt beim Hersteller große Mengen auf Paletten und das in kürzeren Bestellintervallen. Dafür musste man einen extra Lagerplatz einrichten. Die Vorräte gelten in allen Krankenhäusern derzeit als ausreichend. „Man kann täglich nachbestellen“, sagt Stengl.

Was wird wie entsorgt?

Es gibt zwei Abfallschlüssel (ASN): 18 01 03 und 18 01 04. Unter 3 fällt stark kontaminiertes Material. Das wird am Entstehungsort in weißen Einwegbehältern gesammelt, die verschlossen bleiben müssen.

Ab in den Müll. Quelle: Fotostudio Vonderlind

Unter 4 fallen fällt Schutzausrüstung. Die kommt in reißfeste Plastiksäcke, spitze und scharfe Gegenstände in feste Einwegbehälter, Antigen-Schnelltests in dickwandige oder doppelte Müllsäcke. Der 4er-Müll geht dann ohne Umwege in den Hausmüll.

Der Abfall beider Klassen wird von der Entsorgungsfirma Alba abgeholt und zur Müllverbrennungsanlage gefahren.

Tragen auch die Service-Beschäftigten Schutzausrüstung?

Bei der Schutzausrüstung wird nicht nach Berufsgruppe unterschieden, sondern nach Tätigkeit: Gibt es direkten Patientenkontakt oder kommt es zum Aufenthalt im Patientenzimmern? Muss Müll direkt aus dem Patientenzimmer entsorgt werden, trägt die Servicekraft die vollständige Ausrüstung, auch bei der Zimmerreinigung.

Wie sehr ist die Menge an infektiösem Müll gestiegen?

Erstaunlicherweise ist das Abfallaufkommen im Klinikum und in den christlichen Häusern bislang gleich geblieben. Es wird mehr Schutzausrüstung pro Patient verbraucht, gleichzeitig werden weniger Patienten versorgt und weniger Operationen durchgeführt.

Von Rainer Schüler