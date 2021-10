Potsdam

In Potsdam soll es bald Gratis-Tampons und kostenlose Monatsbinden geben. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) soll einem Antrag zufolge in der kommenden Stadtverordnetenversammlung Anfang November beauftragt werden, solche Produkte zur Verfügung zu stellen.

Platziert werden sollen die Hygieneprodukte in „mindestens 25 öffentlichen Gebäuden der Landeshauptstadt Potsdam“, heißt es in dem Antrag, „darunter in weiterführenden Schulen, Jugendclubs, Beratungsstellen, Verwaltungsgebäuden, Sportanlagen, Schwimmbädern sowie Nachbarschafts- und Begegnungshäusern“. Für den Einkauf soll die Stadtverwaltung zuständig sein – so wie es derzeit auch für andere Produkte, darunter Toiletten- und Handtuchpapier in den Einrichtungen der Fall ist. „Dabei ist auf Nachhaltigkeit und Bioqualität zu achten“, so die Antragsteller.

Unangenehmen Situationen – keine Privatsache

Was vielleicht banal wirken mag, hat einen ernsten Hintergrund. „Frauen sind auf Periodenprodukte angewiesen. Stehen sie nicht zur Verfügung, kann dies auch die Teilhabe am öffentlichen und sozialem Leben einschränken“, so die Begründung für den Antrag. Da sich die Menstruation nicht planen lasse, könne es „schnell zu unangenehmen Situationen kommen, wenn eigene Hygieneartikel nicht zur Hand sind“.

Sarah Zalfen, Co-Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, gehört zu den Initiatorinnen. „Es ist ein total wichtiges Signal, dass man hier Periodenprodukte als Hygieneprodukte wie Seife, Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel begreift und nicht als etwas, das nur privaten Charakter hat“, sagt sie. Es gehe nicht darum, Frauen grundsätzlich mit Binden oder Tampons auszustatten. „Auch die Vergleiche, die von Männern kommen und besagen, dass man ihnen ja dann auch kostenfreie Rasierprodukte stellen muss, schlagen völlig fehl“, sagt Sarah Zalfen. „Wir wollen spontan notwendige Angebote in öffentlichen Einrichtungen einrichten – so wie es viele, vor allem weiblich geführte, gastronomische Einrichtungen bereits leisten.“

Vier Fraktionen und die Partei bringen Antrag ein

Anderen Städte wie Hamm und Dresden haben solche Angebote bereits eingerichtet. In anderen Ländern, etwa in Schottland, müssen Schulen und Universitäten schon seit drei Jahren kostenfreie Hygieneprodukte für die Menstruation bereitstellen, im Februar 2020 wurde dort beschlossen, dass die Produkte grundsätzlich gratis an zahlreichen öffentlichen Orten abgegeben werden, darunter auch Apotheken.

„Niemand wird sich jetzt die Taschen voller Tampons stopfen“, sagt Sarah Zalfen. Stattdessen wollen die Initiatorinnen zeigen, dass Frauen in Potsdam „aktiv mitgedacht werden. Wenn wir diskutieren, wie man eine Stadt aus weiblicher Perspektive denken kann, ist das ein guter Ansatz.“ Nicht zuletzt soll die Menstruation enttabuisiert werden.

Der Antrag wird von gleich vier Fraktionen getragen, er ist unterzeichnet von den Doppelspitzen der Fraktion Die Andere, der Linken, der SPD und der Grünen sowie von der Stadtverordneten Bettina Franke (Die Partei). Die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung ist daher eigentlich sicher, die Antragstellenden verfügen gemeinsam über zwei Drittel der Stimmen in der SVV. Und sie betonen: „Nicht alle Frauen menstruieren, nicht alle Menstruierende sind Frauen. Auch Trans-, non-binäre oder geschlechtsneutrale Personen können menstruieren.“

Von Saskia Kirf