Die Pandemie hat Mobilitätsmuster verändert. Der öffentliche Nahverkehr musste sich in der Corona-Krise behaupten, gleichzeitig boomen nachhaltige Mobilitätsformen wie das Fahrradfahren. Über künftige Entwicklungen sprach die MAZ mit Sophia Becker. Die Psychologin leitet ein „Experi“ getauftes Vorhaben des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. In der „Verkehrswende als sozial-ökologisches Realexperiment“ sollen gesellschaftlich gemeinnützigere und umweltgerechtere Mobilitätsformen gefunden werden.

Frau Becker, der öffentliche Nahverkehr verzeichnete Pandemie-bedingt Fahrgastverluste von bis zu 30 Prozent. Wie lässt sich das wieder auffangen?

Sophia Becker: Letztlich hat der ÖPNV ja nichts falsch gemacht, was er korrigieren müsste. Hinsichtlich der gestiegenen Verbreitung von Homeoffice-Modellen könnte es aber sinnvoll sein, flexiblere Tarife zur Nutzung von Zeitkarten oder zu Mitfahrermöglichkeiten zu schaffen. Verbesserungen sind auch hinsichtlich der Digitalisierung und des Fahrgastmanagements möglich, das heißt ein mehr auf den Kunden abgestimmter Verkehr.

Die Fahrgastverluste haben ja auch etwas mit Ansteckungsängsten in Bus und Bahn zu tun. Wie könnte darauf reagiert werden?

Es wird sinnvoll sein, die Maskenpflicht bis auf Weiteres aufrechtzuerhalten. Die hat ja erwiesenermaßen auch einen Schutz gegen andere Infektionskrankheiten als nur Covid-19 gebracht, etwa gegen Grippe und Erkältungen. Es geht ja letztlich um Vertrauen, das auch durch Regelkonformität und deren Überprüfung geschützt wird.

Droht da nicht eine Stigmatisierung des ÖPNV – hier musst du Masken tragen, musst Regeln befolgen und wirst kontrolliert?

Dieses Stigma ist ja schon da und wird nach und nach abgebaut. Das heißt Sinn und Zweck dieser Maßnahmen werden besser verstanden. Damit steigt auch die Akzeptanz.

Was können denn Nahverkehrsunternehmen gerade in dünn besiedelten Regionen tun, um attraktiver zu werden?

Wir haben in Brandenburg zunächst einmal gute Grundlagen: ein einheitliches Tarifmodell und eine weitgehend sinnvolle Taktung der verschiedenen Linien untereinander, um Wartezeiten möglichst gering zu halten. Andererseits geht es auch darum, unnötige Verkehrsnotwendigkeiten zu minimieren. Das hat auch etwas mit ausreichenden Kita-Plätzen im näheren Wohnumfeld, Behördenerreichbarkeit, Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und anderen dezentralen Sozialstrukturen zu tun. Das wiederum verbessert auch das kulturelle Umfeld des Wohnortes. So wird die Abhängigkeit vom Auto verringert.

Inwieweit könnten denn da auch nachfragegesteuerte Angebote wie Rufbusse, Shuttleverkehre oder eine Verzahnung mit Mobil-Sharing die Attraktivität steigern?

Da gibt es sicherlich gute Ansätze. Aber so etwas wächst effektiver mit einer landesweiten Zielsetzung: Wo wollen wir hin? Das ist letztlich auch eine politische Orientierung. Die wiederum macht auch die Weiterfinanzierung gestarteter Pilotprojekte sicherer. Es gibt beispielsweise die Möglichkeit, von politischer Seite her Anreize zum Umstieg zu schaffen. In Frankreich etwa soll es eine Art Abwrackprämie für ein alterndes Auto mit Verbrennungsmotor in Form eines Gutscheins für ein E-Bike geben.

Es gibt immer wieder einzelne Modellvorhaben, etwa seitens der Wissenschaft, Nahverkehrsangebote besser miteinander zu kombinieren. Sind diese Initiativen ausreichend?

Da werden jede Menge kluge Konzepte entwickelt, aber am größten Hebel sitzt letztlich die Politik, um die nötigen Finanzmittel zu verteilen. Es gibt etwa die Idee zu einem „Einstein-Center for Climate Change“, einem Verbund verschiedener Forschungseinrichtungen der Region wie der Universität Potsdam oder der TU Berlin. Um den Klimawandel zu begrenzen, bedarf es auch neuer Mobilitätskonzepte.

Könnte in dünn besiedelten Regionen, in denen auch mit dem Rad zurückgelegte Wege mitunter lang sind, das E-Bike eine sinnvolle Alternative zum Auto sein? Was ist da hinsichtlich der Infrastruktur nötig?

E-Bikes haben hier sicherlich große Potenziale. Sie vergrößern nicht nur die Mobilitätsmöglichkeiten, sondern steigern die Schnelligkeit, vermindern Wetterabhängigkeiten etwa gegenüber Windverhältnissen, sind durch die Regelbarkeit der elektrischen Unterstützung unabhängiger von der körperlichen Fitness, steigern sie aber in jedem Fall. Hier könnte eine ausgebaute Infrastruktur mit eigenen Radwegen und Fahrradschnellwegen, wie sie etwa für touristische Zwecke schon geschaffen wurden, sehr sinnvoll sein. Was fehlt, sind aber auch sichere Abstellplätze etwa an Bahnhöfen für den Kombiverkehr, aber auch am Arbeitsplatz, etwa mit Stellplätzen in vorhandenen Tiefgaragen oder Ähnlichem.

In größeren Städten, wie zum Teil in Potsdam, spielen Tempo-30- und autofreie Zonen in der Diskussion eine große Rolle. Sind das auch Konzepte für dünn besiedelte Regionen?

Das kommt auf die Kommune an. Auch für kleine oder mittelgroße Städte können solche Zonen sinnvoll sein. Fußgängerzonen etwa sind meist sehr beliebt, bringen etwas für den ansässigen Einzelhandel und verbessern die soziokulturelle Struktur. Zum anderen empfinden Anwohner Verkehr ja durchaus auch als Belastung und sind froh über mehr Ruhe und Sicherheit.

Mobilität – auch nachhaltige – ist immer auch eine soziale Frage. Werden diese Herausforderungen hinreichend berücksichtigt?

Ein Verkehrssystem, das unabhängiger vom Auto macht, ist auch ein sozial attraktiveres System – etwa hinsichtlich der individuellen finanziellen Belastungen. Mobilität mit dem Auto ist nach wie vor mit politisch geförderten Privilegien verbunden, die von nicht wenigen auch als sozial ungerecht wahrgenommen werden.

