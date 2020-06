IHK Potsdam fordert besseres Straßennetz vor dem Krampnitz-Ausbau

Potsdam

Die Wirtschaft drängt auf ein autofreundlicheres Verkehrskonzept für Potsdams Entwicklung. „Krampnitz und der Potsdamer Norden sind Autostandorte“, sagt Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer ( IHK), „davor die Augen zu verschließen, das würde der Landeshauptstadt und ihrer Wirtschaft schaden.“

Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Erst am Dienstag hatte die MAZ als erstes über die Verkehrsanalyse für Krampnitz berichtet. In dem 310 Seiten starken Gutachten wird deutlich, dass vor allem die B 2 jetzt schon an ihrer Leistungsgrenze ist, einzelne Kreuzungen den Verkehr kaum bewältigen können. Die Stadt sieht sich allerdings nur in ihrer Strategie bestätigt, fast ausschließlich auf Radverkehr und den Ausbau des Straßenbahnnetzes zu setzen.

IHK : „Weitsichtige und robuste Verkehrsplanung“

IHK-Chef Tobias fordert eine „weitsichtige und robuste Verkehrsplanung“, wenn es nun an die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts für Potsdam geht: „ Potsdam hat zu wenige Entlastungsstraßen und das Straßennetz ist nicht auf Wachstum ausgerichtet. Ein Verkehrschaos bis hin nach Spandau scheint deshalb unausweichlich. Die Straßenverbindungen zum Berliner Ring, nach Golm sowie in die Innenstadt müssen noch vor dem Bezug von Krampnitz fertiggestellt sein.“

Die B2 durch Krampnitz bei Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Gegensatz zur Auffassung der Stadt schätze die Wirtschaft das Gebiet seit Beginn der Planungen als ungeeignet für autoarmes Wohnen und Arbeiten ein, so die IHK. Das geplante Quartier mit zukünftig bis zu 10.000 Einwohnern und zahlreichen Arbeitsplätzen brauche deshalb sowohl die Straßenbahn, die auch die Anbindung an den Bahnhof Marquardt sicherstellt, als noch viel mehr den zügigen Ausbau des zuführenden Straßennetzes. Die IHK geht für Potsdam von einer Einwohnerzahl von 220.000 bis zum Jahr 2035 aus.

