Ein einziger neuer Betreiber für die gesamte Fläche über alle Geschosse des Karstadt-Warenhauses erscheint der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam „schwer vorstellbar. Wichtig wäre, dass ein neues Konzept nachhaltig gestaltet ist“, sagte Handelsreferent Malte Gräve am Montag gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Karstadt habe bereits bisher ein Shop-in-Shop-Konzept auf Teilen der Verkaufsfläche umgesetzt. Ob sich dies auf den gesamten Flächen gestalten lässt und vom Kunden angenommen wird, könne die IHK nicht sagen: „Wir setzen darauf, dass sich das Konzept des Warenhauses neu erfinden kann.“

City-Handel: Probleme mit Erreichbarkeit und Denkmalschutz

Der innerstädtische Handel in Potsdam leidet nach Einschätzung Gräves an der „unattraktiven Erreichbarkeit und an hohen Denkmalschutz-Auflagen, die die Schaffung größerer Verkaufsflächen erschweren.“ Ob Karstadt in den letzten Jahren Fehler gemacht habe und ob das Warenhaus-Konzept noch zeitgemäß ist, könne die Kammer nicht einschätzen. „Kauf- und Warenhäuser sind Magnete, ebenso wie große Modeketten“ sagte Gräve: „Von der erzeugten Frequenz profitieren auch kleinere Geschäfte und Gastronomiebetriebe.“

Mit der Stadtverwaltung Potsdam stehe man wegen der Karstadt-Schließung in Kontakt, sagte Gräve. Worum es in den Gesprächen geht, sagte er aber nicht.

Von Rainer Schüler