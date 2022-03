Innenstadt

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bekommt einen weiteren Neubau im Umfeld des Hauptbahnhofs. Die Bank hat einen rund 5750 Quadratmeter großen Bürobau erworben, der derzeit in der nördlichen Speicherstadt errichtet wird, wie Reggeborgh Investment und Asenticon – die Investoren des „Havel Quartier Potsdam“ – am Freitag bekannt gaben. Im Februar sei der Immobiliendeal vereinbart worden.

ILB braucht wegen neuer Aufgaben zusätzliche Büros in Potsdam

Über den Kaufpreis haben die ILB und die Projektentwickler Stillschweigen vereinbart, so ILB-Sprecherin Ingrid Mattern auf MAZ-Anfrage. Erst 2017 hatte die ILB ihren 94 Millionen Euro teuren Hauptsitz zwischen Hauptbahnhof und Alter Fahrt eröffnet. Doch dieser Gebäudekomplex ist bereits zu klein, so Mattern. „Das ILB-Gebäude wurde seinerzeit für 700 Beschäftigte geplant. Wir sind jetzt schon 850 Mitarbeiter, die dort tätig sind. Das hat mit neuen Aufgaben zu tun, die die Bank übernommen hat“, erklärte sie.

Lesen Sie auch So sieht der neue Hauptsitz der ILB am Hauptbahnhof aus

Die Speicherstadt Nord in Potsdam ist eine große Baustelle. Die ersten Mieter des „Havel Quartier Potsdam“ ziehen im August 2022 ein. Quelle: Asenticon/Reggeborgh

So seien in den vergangenen Jahren beispielsweise zwölf Corona-Sonderprogramme hinzugekommen, die die ILB für das Land abarbeitet. „Wir rechnen mit weiteren Aufgaben durch die Landesregierung, die Personalbedarf nach sich ziehen, etwa zur neuen EU-Förderperiode“, so die Sprecherin weiter. Durch den Trend zum Home-Office reduziere sich nicht automatisch die erforderliche Bürofläche, erklärte sie. Das Gebäude in der Speicherstadt sei durch seine Nähe zum Hauptsitz „sehr interessant“ gewesen. Mitte 2024 soll es schlüsselfertig von den Investoren übergeben werden.

So soll der Bau an der Leipziger Straße aussehen. Quelle: Asenticon/Reggeborgh

Zunächst wolle die ILB auch nur die Hälfte des Neubaus in der Speicherstadt nutzen und die restlichen Büroflächen weitervermieten. „Wer sich interessiert, kann sich sofort bei uns melden“, sagt Mattern. Der Block wird der einzige reine Gewerbebau im neuen Quartier, das aus insgesamt acht Baukörpern besteht. Er entsteht in der Leipziger Straße und grenzt an die schon fertigen Wohnhäuser der Speicherstadt.

Niu-Hotel am Leipziger Dreieck öffnet erst Ende 2022

Bis zum August sollen auch die ersten Bewohner des neuen „Havel Quartiers“ einziehen. Die ersten Blöcke direkt am Wasser sind äußerlich fertig. Kurz vor der Fertigstellung ist auch der Hotelneubau direkt am Leipziger Dreieck. Der Betreiber Niu wolle die 270 Zimmer laut Reggeborgh ab Ende 2022 anbieten. Bislang war von Juli die Rede.

Von Peter Degener