Potsdam

Abwegig sind die Aktualisierungen von Sascha Hawemann nicht. Der Regisseur hat das Ibsen-Drama „Die Stützen der Gesellschaft“ von 1877 mit vielen gegenwärtigen Ausschmückungen versehen. Im Mittelpunkt steht der norwegische Industrielle Karsten Bernick. Von der Prosperität seiner Werft hängt das Wohl und Weh einer ganzen Region ab. Nach 20-jähriger Abwesenheit tauchen unerwartet Johan, sein Schwager und Lona, die Halbschwester seiner Frau (und ehemalige Geliebte), in der norwegischen Heimatstadt auf. Im Originalstück haben sie es in den USA als Farmer zu Reichtum gebracht. Bei Hawemann treten sie als gemachte Rockstars in Erscheinung.

Früher Liszt, heute Nirvana

Während man in den bürgerlichen Salons der Ibsen-Zeit vielleicht Klavierstücke von Franz Liszt angestimmt hätte, greifen Bürgersöhne und -töchter heute eher zur E-Gitarre und arbeiten sich an Rockklassikern ab. Im Kapitalismus wird die Protestkultur schnell Teil des Establishments. So ließ etwa Mäzen Hasso Plattner bei der Eröffnung seines Museums Barberini vor vier Jahren John Fogerty, den einstigen Frontmann der Kultband CCR (Creedence Clearwater Revival), aus Kalifornien nach Potsdam einfliegen. Beim illustren Fest griff der Mäzen dann selbst zur Gitarre und musizierte mit dem Vertreter der Flower-Power-Ära.

Aus Sicht der Punk-Generation

Der 54-jährige Hawemann war in seiner Jugend Punk und identifizierte sich eher mit den depressiven, lebensverneinenden und selbstzerstörerischen Schwingungen. Das Lebensgefühl des gleichaltrigen Kurt Corbain sprach so vielen Gleichgesinnten aus der Seele, dass seine Band Nirvana Hunderte Millionen verdiente. Aus der Sicht dieser Generation erzählt Hawemann Ibsens Familien- und Gesellschaftsdrama im Hans-Otto-Theater neu und beglaubigt das durch live aufgeführte Lieder von Corbain und Patti Smith.

Offener Kühlschrank

Den nackten, weiten Bühnenraum unterteilt nur eine Art Freilichtbühne. Im Hintergrund prangen sieben übergroßen Buchstaben B-E-R-N-I-C-K . Viele Stühle stehen herum. Als Requisiten dienen außerdem ein Schweißgerät, ein Designersofa und ein Kühlschrank, dessen Tür nicht wieder geschlossen wird, obwohl es ausdrücklich heißt, das sei nicht gut fürs Klima.

Viele Reizworte fallen: „Sternchen-Geschlechterdebatte“, „Bullenabsperrung“, „Öko-Spasten“, „linke Querulanten“. Denn Bernicks Sohn Olaf (Paul Sies) ist ein martialischer, durchgeknallter Nazi voller Hass, der sich auf eine alte Odin-Gottheit beruft. Bürgertum und Bürgerschreck bedingen einander, das war schon zu Ibsens Zeiten so.

Hysterische Auftritte

Sascha Hawemann setzt jeden der zehn Schauspieler exaltiert in Szene. Katja Zinsmeister als Bernicks Frau Betty gelingen die hysterischen Auftritte besonders eindrucksvoll. Auch Joachim Berger als subalterner Prokurist und René Schwittay als Arbeiter sind überzeichnete Comic-Figuren. Den Schauspielern bereitet es sichtlich Spaß, in die Vollen zu gehen. Doch dem Zuschauer kann die Dauererregung auch mächtig auf die Nerven gehen, zumal er mit Fremdtexten und umgangssprachlichen Wendungen bombardiert wird, die vieles anschneiden, aber keine Geschichte erzählen. So entsteht kein Sog, die drei Stunden bleiben eine Aneinanderreihung von Szenen.

Überforderung der Zuschauer

Die meisten Besucher dürfte das Pensum überfordern. Auch der Rezensent hätte gerne noch geklärt, was er alles nicht verstanden hat, um Hawemanns Ausdeutungen genauer darzustellen. Aber das Hans-Otto-Theater rückt die Stückfassung nicht heraus, die mit Sätzen von Marx und Rilke wie auch mit Material aus anderen Ibsen-Stücken und popkulturellen Versatzstücken aufgemotzt wurde. Der freie Umgang mit Klassikern hat seit Frank Castorfs exzessivem Regietheater an der Berliner Volksbühne an Akzeptanz gewonnen. Aber bei Hawemann dürfen die Schauspieler ihre Rollen nicht wirklich erforschen. Sie haben lediglich die Gedankenblitze, Assoziationen und Seitensprünge des Regisseurs auszuführen.

Guido Lambrecht als Karsten Bernick in „Die Stützen der Gesellschaft“. Quelle: HOT/Thomas M. Jauk

Mehr als ein Schurke

Die Sätze allerdings, die Guido Lambrecht als Großindustrieller Bernick spricht, durchströmen ein Wissen um diese Welt, das jedes Bekenntnis relativiert. In seiner unaufgeregten, einsamen, nachdenklichen Art ist dieser große Schauspieler viel zu sehr bei sich, um lediglich als abgefeimter Schurke oder als Erfüller von Sachzwängen rüberzukommen. Ihm gelingt es, den poppig- schillernden Panzer der Inszenierung zu durchbrechen. In Günther Harder, der nicht zum festen Ensemble zählt, fand er ein kraftvolles Gegenüber.

Von Karim Saab