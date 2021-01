Potsdam

Nein, er sei nicht prinzipiell gegen Corona-Maßnahmen, sagt Udo Weber. „Aber ich bin für eine Verhältnismäßigkeit.“ Der Puppenspieler und Fotograf steht vor seiner Galerie im Potsdamer Stadtteil Babelsberg. Seit dem vergangenen Sommer gehört sie zur Puppenbühne „Burattino“, die er im Nebenhaus betreibt. Seit heute sind beide wieder für Besucher geöffnet – trotz der aktuell geltenden Corona-Regeln.

„Es ist eine finanzielle Frage“, sagt Weber. Er bekomme keine finanzielle Unterstützung der Stadt – und die Dezemberhilfe des Bundes habe er noch nicht erhalten. „Niemand hilft der Kultur“, sagt er.

Anzeige

Hohe Bußgelder drohen bei Regelverstoß

Wie viele andere Kulturschaffende, Händler und Gastronomen hatte er gehofft, am 11. Januar öffnen zu können. Doch die Corona-Zahlen blieben beunruhigend hoch, Bund und Länder verlängerten ihre Maßnahmen. Theater und Galerien dürfen in Brandenburg „für den Publikumsverkehr“ nicht öffnen. Das bestätigt auch Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Wer die Regeln breche, müsse mit einem Bußgeld von 1500 bis 25.000 Euro rechnen.

Lesen Sie auch: Wer wird in Brandenburg wann geimpft?

Doch Udo Weber lässt sich davon nicht beirren. „Ich mache auf“, sagt er. Am Sonnabend will er „Schneewittchen“ aufführen. „Aufgerüttelt“ worden sei er von einem Sporthändler in Bayern, der kürzlich ankündigte, sein Geschäft trotz Verbots zu öffnen. Unter der Aktion „Wirmachenauf“ zogen andere Händler nach. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch rief dazu auf.

Potsdamer distanziert sich von AfD

Er selbst habe mit der AfD nichts zu tun, sagt Weber auf Nachfrage. Und Sanktionen nehme er in Kauf. „Mann kann ja dagegen klagen.“ Und die überfüllten Krankenhäuser, die Corona-Toten? „Die Frage ist, ob sie mit oder an Corona gestorben sind.“ Außerdem würden die derzeitigen Maßnahmen wohl trotz des Lockdowns nicht helfen. Vielmehr müsse man die besonders Gefährdeten effektiver schützen. Ihm gehe es darum, Kinder derzeit wieder „zum Lachen zu bringen“.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Potsdamer Innenstadt ist von der Aktion am Montag hingegen wenig zu sehen. Nur vor einer Damenboutique hängt ein ähnliches Plakat. „Wir machen auf_merksam“ heißt es da. Inhaberin Kristina Hasenstein erklärt, dass sie keine Gesetze brechen werde. Sie wolle darauf aufmerksam machen, wie schlecht es um den Textil-Einzelhandel stehe. Wenn sie noch länger schließen muss, werde es im Februar existenziell, sagt sie. „Die Situation für uns ist dramatisch.“

Von Johanna Apel