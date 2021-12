Idee für Garnisonkirchen-Standort: ein Pantheon

Potsdam

Das Karussell der Ideen für den Standort Garnisonkirche dreht sich weiter: Der CDU-Stadtverordnete und Bauausschussvorsitzende Wieland Niekisch hat nun seine Vision vorgestellt. Er plädiert – ebenso wie die Potsdamer CDU – für einen historisch originalgetreuen Wiederaufbau des Kirchenschiffs mit einer multifunktionalen Nutzung, die unter anderem einen Tagungsort für die Stadtverordneten sowie religiöse und kulturelle Nutzungen umfassen könnte. Allerdings geht Niekisch noch einen Schritt weiter – er möchte ein „Potsdamer Pantheon“. Was darunter zu verstehen ist, erklärt Niekisch so: „Mein Vorschlag ist, dass das Kirchenschiff neben den anderen, angegebenen Nutzungen ein multireligiöses Diskussions- und Austauschforum sein soll, also der prägenden Religionen und Weltanschauungen.“

Stadtschloss mit Ringerkolonnade am Lustgarten, im Hintergrund der Turm der Garnisonkirche Quelle: MAZ/Werner Taag

Wieland Niekisch möchte mit dem Kirchenschiff die Pantheon-Idee Friedrichs II. neu aufnehmen: Dieser habe bereits im 18. Jahrhundert „ein multireligiöses Gotteshaus“ errichten wollen – „was sich aber vor allem wegen der Grundpositionen der monotheistischen Religionen nicht verwirklichen ließ“. König Friedrich II. habe diese Idee aber zumindest architektonisch adaptiert: In Potsdam bei der französisch-reformierten Kirche am Bassinplatz und bei der Kirche in Potsdam-Eiche.

Turm und Schiff vor der Sprengung der Potsdamer Garnisonkirche 1968. Quelle: MAZ/Archiv

Die Architektur des neuen „Potsdamer Pantheon“ soll allerdings die äußere Gestalt des historischen Kirchenschiffes aufnehmen und auch im Inneren die schlichte Form des 18. Jahrhunderts mit den acht tragenden Säulen zum Vorbild haben. Diese acht Säulen repräsentieren laut Niekisch jeweils das Christentum, das Judentum, den Islam, den Hinduismus, den Buddhismus, afrikanische Naturreligionen, Atheismus/Humanismus sowie den „unbekannten Gott“, der für Respekt und Toleranz vor dem Unbekannten steht. Es gehe nicht darum, Gottesdienste oder Riten zu zelebrieren, sondern sich „in Toleranz und Offenheit“ über ein friedliches Zusammenleben und die Stiftung von Frieden auszutauschen.

Der CDU-Stadtverordnete und Bauausschussvorsitzende Wieland Niekisch. Quelle: CDU

Wieland Niekischs Vorschlag soll ein Beitrag zur laufenden Debatte um den Standort Garnisonkirche-Rechenzentrum-Plantage sein. Wie berichtet, gibt es derzeit auch die Idee, am ehemaligen Standort des Kirchenschiffs der Garnisonkirche einen Ort der Demokratie zu etablieren – unter anderem in Form eines Plenarsaals für die Stadtverordneten als modernen Anbau an das Rechenzentrum. Die konkreten Pläne will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in dieser Woche präsentieren.

Von Ildiko Röd