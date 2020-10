Potsdam

Der Aktionskünstler Rainer Opolka, der unter anderem durch seine Wolfsskulpturen bekannt ist, plant einen Protest gegen die Wahl des Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzenden. Parallel zur Wahl des Nachfolgers des geschassten AfD-Vorsitzenden Andreas Kalbitz am kommenden Dienstag will Opolka vor den Potsdamer Landtag einen Konzertflügel aufbauen. Denn, so Opolka: „Wir Brandenburger lieben den Flügel, aber nicht den AfD-Flügel.“

Die Wahl werde daher mit mit „Flügelmusik vom Feinsten“ begleitet, kündigte Opolka am Freitag an. Der Eintritt sei frei, Masken und Abstand seien Pflicht.

Levit, Wiede , Schulte und Seyfarth

Die angekündigten Künstler dürften die Herzen von Klavier-Enthusiasten höher schlagen lassen: Starpianist Igor Levit, der sich auf Twitter immer wieder in politischen Debatten positioniert, wird laut Opolka spielen. Außerdem kündigte er die Pianisten Björn O. Wiede, Andy Schulte und die Simone Seyfarth an.

Als Redner treten unter anderem Professor Wolfgang Schröder und Rainer Opolka selbst auf. 2016 hatte Opolka seine Skulpturengruppe unter dem Titel „Die Wölfe sind zurück“ vor dem Potsdamer Landtag aufgestellt. Die bronzenen Tiere zeigen unter anderem den Hitlergruß und sind laut Opolka ein Zeichen gegen Krieg, Hass und Gewalt. Schon damals waren sie auch als Kommentar gegen die AfD im Landtag verstanden worden.

Drei Kandidaten für Kalbitz-Nachfolge

Zur Nachfolge des ehemaligen AfD-Flügelmannes Kalbitz treten Birgit Bessin, Christoph Berndt und Dennis Hohloch an, der zuletzt von Kalbitz durch einen Boxhieb ins Krankenhaus befördert worden war. Alle drei Kandidaten stehen laut Opolka in der Tradition des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften AfD-Flügels. Bessin ist Gründungsmitglied des Flügels und trat mehrfach als Gastrednerin der fremdenfeindlichen Zukunft-Heimat-Demonstrationen auf, die von Berndt organisiert wurden. Hohloch sei ein Ziehsohn von Kalbitz, so Opolka.

Das Protestkonzert soll am 27. Oktober von 10.30 Uhr bis 12 Uhr vor dem Potsdamer Landtag stattfinden. Erwartet werden laut Opolka auch Schauspieler des Hand-Otto-Theaters.

