Potsdam

Vor drei Tagen, am 3. Dezember, freute sich der Musikkritiker des RBBs, er habe das „Konzertereignis des Jahres“ erlebt. Igor Levit hatte im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin alle „24 Präludien und Fugen“ von Dmitri Schostakowitsch aufgeführt. Heute, am 6. Dezember, 10:47 Uhr, twitterte der 34-jährige Pianist „Freue mich gerade sehr für @W_Schmidt_und @Karl_Lauterbach“ und meinte damit deren Ernennung zum Gesundheitsminister bzw. zum Chef des Bundeskanzleramtes. 12.37 Uhr setzte Igor Levit den nächsten Tweet ab: „Am kommenden Donnerstag übernehme ich kurzfristig ein Konzert in der Hamburger @elbphilharmonie. Es gibt Brahms, Mahler und Prokofieff.“ Die Elphi musste wegen des Lockdowns in den Niederlanden das Gastspiel des Philharmonischen Orchesters Rotterdam absagen. Der Ausnahmemusiker fand sich bereit einzuspringen. Um 15 Uhr traf der in Berlin lebende Levit im Potsdamer Nikolaisaal zur Orchesterprobe ein. Mit der Kammerakademie Potsdam wird er am Abend Beethovens drittes Klavierkonzert aufführen. Als Solo ohne Orchester steht auch die „Mondschein-Sonate“ auf dem Programm.

Igor Levit, der 1995 im Alter von acht Jahren als jüdischer Kontingentflüchtling aus dem russischen Nischni Nowgorod nach Deutschland kam, bewältigt seit Jahren ein unglaubliches Pensum. Bis Ende des Monats wird er noch in Konzertsälen in Frankfurt am Main, Halle, München und Dresden auftreten und zu den bereits genannten Komponisten auch noch Klavierliteratur von Brahms und Gershwin interpretieren. Daneben mischt er sich auch immer wieder tagespolitisch ein. Er ist Mitglied bei den Grünen.

Igor Levit im September 2021 bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Leipzig. Quelle: Kay Nietfeld

Sein Protest gegen die Positionen der rechtsextremen AfD-Strömung Der Flügel motivierte ihn am 27. Oktober 2020 bereits zu einem Abstecher nach Potsdam. Unter dem Motto „Flügel statt Flügel“ bezog er neben Sebastian Krumbiegel von den Prinzen auf einem LKW-Anhänger vor dem Landtag Position, indem er eine Improvisation anstimmte, in der auch Arbeiterkampflieder anklangen. Auf die Frage der MAZ, ob er in seinem Leben Musik und Politik auseinanderhalten wolle, antwortete er „Ich möchte darauf mit einer Gegenfrage antworten: Gibt es einen vegetarischen Schlachthof?“

Spektakuläre Formate

Zuvor hatte Igor Levit auch schon demonstrativ bei Friday for Future-Demos auf der Straße gespielt. Und im Dezember 2020 in einem Wald, wo er mit einem Minikonzert die Proteste gegen die Teilrodung des Dannenröder Forstes unterstützte. Aber auch als Künstler macht Levit immer wieder durch spektakuläre Formate auf sich aufmerksam: Während des Lockdowns 2020 sendete er 52 „Hauskonzerte“ in die Welt und verausgabte sich in einer 15-stündigen Livedarbietung mit Eric Saties „Vexations“.

Beethoven-Podcast

Legendär wurde sein Podcast „32 x Beethoven“, nachzuhören in der ARD-Mediathek, wo er mit Anselm Cybinski am Klavier sitzt und eingehend die Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven analysiert. Darunter auch die berühmte Mondschein-Sonate, die er in Potsdam spielt. Das Hauptmotiv, das ihr zugrunde läge sei „ein leerer Raum, ein einsamer Mensch und tiefe Verzweiflung“, so Levit.

Zwei Pole des Menschseins

Das Grundgefühl der Einsamkeit fasziniert ihn auch im Hinblick auf Schostakowitschs Präludien und Fugen, die er auf CD herausbrachte. Hier nennt er es „die Verbindung von Wärme, Unmittelbarkeit und purer Einsamkeit“. Als Grundgefühl fasziniert ihn aber ebenso der Mensch als soziales Wesen, der sich aktiv in das Gemeinwesen einbringt. Es ist, als ob Igor Levit beide Pole des Menschseins, wie sie Aristoteles definiert hat, für sich exzessiv in Anspruch nehmen möchte. Er ist zoon politikon (Lebewesen in der Polis) wie auch zoon logon echon (denkende, sich vertiefendes Lebewesen).

Das Konzert in Potsdam, das er am heutigen Nikolaustag in Potsdam gibt, wurde wegen der Pandemie schon zwei Mal verschoben. Mit dem Dirigenten Antonello Manacorda und dem Alexander Hollensteiner, dem Geschäftsführer der Kammerakademie Potsdam, ist Igor Levit schon seit Jahren freundschaftlich verbunden.

Von Karim Saab