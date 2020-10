Potsdam

Potsdam hat nun einen Ikea – als Geschäft in der Einkaufsmeile, die Brandenburger Straße. Als zweite Filiale in ganz Deutschland mit einem speziellen Konzept ist sie allerdings anders als die bisherigen gigantischen Einrichtungshäuser. Es handelt sich um ein sogenanntes Planungsstudio, mit dessen Hilfe die Kunden ihre Küchen, Badezimmer, anderen Wohnräume, Schränke, Regale und Betten gestalten können.

Am Dienstag, 27. Oktober, um 10 Uhr eröffnet das „Planing Studio“ in der Brandenburger Straße 5 bis 6. Da, wo zuvor C&A untergebracht war. Die MAZ konnte sich auf den 1600 Quadratmetern vorab umsehen. Das sind unsere drei Highlights:

Anzeige

1) Die Raumplanung: Am Bildschirm zur neuen Küche

Im Erdgeschoss können sich Kunden mit ihren Wünschen an die Küchenplaner wenden und sich ihre Küche zusammenstellen lassen. Corona-bedingt passiert das an Schreibtischen, wo Kunde und Planer ihre eigenen Bildschirme haben, um den Abstand wahren zu können.

Zur Galerie Der Möbel-Riese als Mini-Schwede: Ikea eröffnet am 27. Oktober sein Potsdamer Planungsstudio. Auf den zwei Etagen in der Brandenburger Straße wird noch eifrig gewerkelt. Die MAZ bekam schon jetzt einen Blick ins Geschäft.

Damit die Entwürfe aber nicht nur virtuell zu sehen sind, hat das Planungsstudio mehrere Beispiel-Küchen aufgebaut. „Sie haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit unseres Sortiments, sondern sollen inspirieren“, sagt Inga Smith (40), die Market Managerin sämtlicher derzeitiger und künftiger Planungsstudios in ganz Deutschland. Das Konzept unterscheidet sich von den Einrichtungshäusern, in denen man schauen, kaufen und sofort mitnehmen kann, dadurch, dass das eben nicht möglich ist. Die Küchen werden zusammengestellt und dann geliefert.

2) Der Marktplatz: Kleine Dinge zum Mitnehmen

Im sogenannten Marktplatz von Ikea können Kunden in den klassischen Einrichtungshäusern sämtliche kleinen Einrichtungsgegenstände kaufen. Vom Topf über die Kerze bis hin zum Mopp. Dieser Marktplatz ist im Planungsstudio-Konzept eigentlich nicht vorgesehen. „Die Filiale in Potsdam ist zu groß für das Studio-Konzept“, erläutert Smith, „eigentlich sind dafür zwischen 500 und 1000 Quadratmeter vorgesehen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, doch einen kleinen Marktplatz einzurichten.“

Inga Smith, Market Managerin für alle Ikea-Planungsstudios in Deutschland Quelle: Annika Jensen

Kunden können also auch in Potsdam Küchenutensilien, Bettwäsche und Weihnachtsdekoration bekommen. Das sind aber auch die einzigen Waren, die die Kunden sofort mit nach Hause nehmen dürfen. Sämtliche Möbel, und sind sie auch noch so klein, werden nach Hause geliefert. „Unser Lager ist zu klein, als dass wir die Möbel bevorraten könnten“, sagt Inga Smith.

3) Die Konzepte: So sieht das Bad mal aus

Einrichtungsberater zeigen den Kunden, was sie nicht nur aus ihren Küchen machen können, sondern auch, was sich zum Beispiel alles mit einem 13-Quadratmeter-Zimmer anstellen ließe. Auch ganze Wohnungen können mit den Beratern besprochen werden. Oder sogar Großaufträge.

„Geschäftskunden können auf uns zukommen und etwa sagen, ich habe hier einen ganzen Wohnblock und den möchte ich komplett mit Küchen ausstatten lassen“, sagt Smith. Je nach Größe des Planungsstudios zeigt Ikea das Sortiment. Potsdam sei sehr groß, „deswegen können wir hier auch die Wohnzimmerlösungen und die Badezimmerlösungen zeigen“, so Smith weiter. Das gehe deutlich über die Grundausstattung eines Ikea-Planingsstudios hinaus, in dem eigentlich nur Küchenbeispiele und Schrankmodule gezeigt werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Bis kommenden Dienstag werden derzeit die letzten Handgriffe erledigt. Rund 40 eigene und externe Arbeiter sind dafür in der Brandenburger Straße zugange. 22 Mitarbeiter sind für das Potsdamer Planungsstudio bereits eigestellt. Zwei Küchenplaner werden noch gesucht. Das könnten, so Smith auch Quereinsteiger sein, die dann ausgebildet werden.

Corona: Begrenzung der Kundenzahl

Im Potsdamer Geschäft gibt es keine Bedienkassen, sondern fünf Selbstbedienungsssysteme, wie es sie mittlerweile in einigen Supermärkten gibt. Ein Mitarbeiter wird aber immer vor Ort sein, um gegebenenfalls zu helfen.

In der Pandemie gibt es freilich ein Sicherheitskonzept. So dürfen nie mehr als 160 Personen auf den 1600 Quadratmetern laufen. Um das zu überprüfen, ist am Eingang ein Zählsystem angebracht. Außerdem stehen an verschiedenen Stationen Desinfektionsmittelspender bereit. Und mehrmals am Tag wird der Verkaufsraum gereinigt.

Von Annika Jensen