Potsdam

Ikea kommt nach Pankow und Potsdam und eröffnet dort im Herbst zwei sogenannte Planungsstudios – also innerstädtische Filialen, die eine Nummer kleiner ausfallen als die üblichen XXL-Einrichtungshäuser im schmucklosen Gewerbegebiet.

Los geht es am 1. September in Berlin-Pankow auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche (Breite Straße 33-34). In Potsdam startet Ikea am 27. Oktober im Louisenforun ( Brandenburger Straße 5-6) auf rund 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche auf zwei Stockwerken.

Anzeige

Der Planungs- und Beratungsservice an beiden Standorten läuft überwiegend über Terminvergabe – ab dem 1. August können Kunden Termine über die Ikea-Website vereinbaren.

Weitere MAZ+ Artikel

„In Deutschland folgen wir damit unserer neuen Expansionsstrategie, den Fokus zukünftig auf Metropolregionen und Innenstädte zu legen“, sagte Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland.

Von MAZonline