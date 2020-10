Potsdam

Latschst Du noch oder sitzt Du schon? Ikea setzt in Potsdam jetzt nicht auf ein großes Möbelhaus, sondern auf eine kleine Beratungsfiliale. „ Touchpoint“ heißt der Mini-Schwede in der Potsdamer Innenstadt. Am 27. Oktober eröffnet das Planungsstudio im Luisenforum an der Brandenburger Straße.

Wie Ikea vorab mitteilt, sind es immerhin 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen. Dort erwarten Einrichtungsberater die Kunden zu Gesprächen über die neue Küche, das Schlafzimmer oder das Bad. Doch für alle Ikea-Fans mindestens genauso wichtig: Es gibt auch ein Sortiment auf Mitnahme-Artikeln – Servietten, Gläser, Handtücher, Felle, Rahmen, Klobürsten, man wird sehen . . . Auf jeden Fall ist das eine Besonderheit im Potsdamer Touchpoint.

Früher war dort eine C&A-Filiale. Im Großraum Berlin ist Potsdam das zweite Planungsstudio nach Pankow. „Das ist für uns nur der Auftakt – darüber hinaus haben wir auch Pläne für weitere Standorte direkt in der Hauptstadt“, sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer von IKEA Deutschland.

